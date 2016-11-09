«Ограбление века – Лайне решил отобрать титул у Овечкина». 5 гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ







Центральная игра дня: «Питтсбург» против «Эдмонтона». Сидни Кросби впервые встречается с Коннором Макдэвидом, который должен стать его наследником. При этом сам Кросби покидать трон пока не спешит.

«Пингвины» сейчас на ходу, вернулись из удачной выездной серии. «Эдмонтон» потихоньку сдает после удачного старта. Но так и должно быть – эта команда не тянет на то, чтобы идти первой в Западной конференции.

Макдэвид показал себя, сделав три голевые передачи. Коннор очень хорош. Просто посмотрите, как он играет. На бешенной скорости втаскивает шайбу в чужую зону и дает такой пас, после которого трудно не забить.

«Эдмонтон» повел 3:1, когда Кросби не перехитрил вратаря, и гости провели разящую контратаку. Но вот он, характер чемпиона – «пингвины» не только отыгрались, но и вырвали победу. В третьем моменте отличился Евгений Малкин, забив очень изящный гол. Он держал клюшку одной рукой и завел шайбу в ворота. А в конце третьего периода настырный Конор Шири сделал дубль.

Вот так – на каждого Коннора найдется свой Конор.

ГЕРОЙ ДНЯ





Мы не успели отметить второй гол Бучневича в НХЛ, как Павел забил третий. Да, его снайперская серия длится уже три матча. На этот раз экс-форвард СКА в матче с «Ванкувером» получил передачу от Фаста и хорошо замкнул угол.





Но на этом Бучневич не остановился. В большинстве он помог Рику Нэшу забить 400-й гол в карьере. А потом сделал еще одну голевую передачу. Итого – 3 (1+2) очка и пока лучший матч Павла в НХЛ.





Хотелось бы сказать, что Бучневич сможет замахнуться на «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ. Но в этом сезоне в лигу пришли Патрик Лайне, Уильям Нюландер, Остон Мэттьюз. Нет никаких шансов, чтобы бросить им вызов. Но уже хорошо, что наш парень закрепился в составе «Рейнджерс» и может играть вот так.

СНАЙПЕР ДНЯ





Патрик Лайне провел только 14 матчей в НХЛ, но сделал уже два хет-трика. Кстати, в 18 лет два раза по три гола забивали лишь четверо игроков в истории – кроме Лайне это Джек Хэмилтон, Дэйл Хаверчук и Тревор Линден.

Сейчас все три шайбы в ворота «Далласа» молодой финн забил, оказываясь у ворот, удачно подставляя клюшку или получая шайбу так, что ему оставалось расстрелять голкипера. То есть Лайне даже не использовал свой главный козырь – меткий кистевой бросок.

Забив 11 голов в 14 матчах, он лидирует среди всех снайперов НХЛ. Александр Овечкин (7) отстает на четыре шайбы. И это уже серьезный отрыв. Дальше Лайне будет только прибавлять. Так что Ови может и не получить в седьмой раз «Морис Ришар Трофи». Вы скажете: «Да это ерунда, лишь бы Овечкин выиграл Кубок Стэнли». Но не факт, что это получится у «Вашингтона». А работа Саши – забивать голы, и в этом деле он всегда хочет быть лучшим.

АССИСТЕНТ ДНЯ





Форвард «Монреаля» Александр Радулов отметился двумя голевыми передачами в матче с «Бостоном». В первом моменте Саша прошел по левому флангу и хорошо бросил шайбу на ход Алексу Гальченюку, с которым у него телепатическая связь.

А потом оба, Радулов и Гальченюк, за 62 секунды до конца матча поучаствовали в победной комбинации «Монреаля», когда Пол Байрон отправил шайбу в сетку.

Приятно, что «канадцы» оправились от шока, проиграв «Коламбусу» со счетом 0:10. После этого были две победы. То есть «Монреаль» держит удар.





НЕУДАЧА ДНЯ





«Вашингтон» проиграл дома «акулам» с сухим счетом – 0:3. Александр Овечкин ничего не забил, отметившись шестью силовыми приемами. Хотя у Ови было несколько отличных моментов.

В целом игра была равная, пока в конце второго периода цели не достиг дальний бросок Власика. Вратарь Холтби должен был поймать шайбу, но там случился рикошет. А вот гол Брента Бернса уже дал «Сан-Хосе» очень заметное преимущество.

Потом Овечкин запорол еще один верный шанс, не подняв шайбу над щитком Джонса. А третью шайбу «акулы» забросили в пустые ворота. В целом «Вашингтон» сыграл без выдумки и вдохновения. А вот игроки «Сан-Хосе» лучше использовали свои моменты.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Павел БУЧНЕВИЧ (Рейнджерс)

Набрал 3 (1+2) очка в матче с «Ванкувером» (3:5)

2** - Александр РАДУЛОВ (Монреаль)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Бостоном» (3:2)

3*** - Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Забил гол в матче с «Эдмонтоном» (4:3)

ЦИТАТА ДНЯ

«Забивать голы – это всегда невероятное чувство. Я горжусь собой и командой. Не хочу думать о будущем. Но лидировать в НХЛ по голам – это волшебно».

Патрик ЛАЙНЕ, форвард «Виннипега»

ТАБЛО ДНЯ

Колорадо – Аризона – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Бурк (ГРИГОРЕНКО), Маккиннон – Мартинук (2), ДиАнжело, Доми

К: Тютин (0+0; -2, 0, 0, 15.34)

Задоров (0+0; -1, 2, 3, 20.18)

Григоренко (0+1; -1, 0, 0, 11.02)

Филадельфия – Детройт – 2:3 бул. (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Жиру, Кутюрье – Татар, Атанасиу, Атанасиу (п.бул.)

Ф: Любимов (0+0; -1, 0, 1, 9.09)

Проворов (0+0; +1, 0, 3, 20.12)

Д: Марченко (0+0; +1, 0, 1, 16.17)

Вашингтон – Сан-Хосе – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Власик, Бернс, Торнтон

В: Овечкин (0+0; -2, 0, 4, 21.12)

Кузнецов (0+0; 0, 0, 0, 17.27)

Орлов (0+0; 0, 0, 2, 19.05)

Монреаль – Бостон – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Уэбер (МАРКОВ), Гальченюк (РАДУЛОВ), Байрон (РАДУЛОВ) – К.Миллер, Пастрнак

М: Радулов (0+2; +2, 0, 2, 14.50)

Марков (0+1; +1, 0, 2, 20.15)

Емелин (0+0; 0, 2, 0, 21.23)

Рейнджерс – Ванкувер – 3:5 (0:0, 1:1, 2:4)

БУЧНЕВИЧ, Нэш (БУЧНЕВИЧ), Зибанежад (БУЧНЕВИЧ) – Эрикссон, Х.Седин, Берроуз (2), Бартши

Р: Бучневич (1+2; 0, 0, 1, 16.03)

В: Трямкин (0+0; +1, 2, 0, 17.07)

Питтсбург – Эдмонтон – 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

Шири (2), Хэгелин, МАЛКИН – Эберле (2), Марун

П: Малкин (1+0; 0, 0, 5, 19.04)

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 1, 9.00)

Торонто – Лос-Анджелес – 0:7 (0:1, 0:4, 0:2)

Д.Браун, Пирсон, Тоффоли, Картер (2), Клиффорд, Д.Кинг

Т: Зайцев (0+0; -2, 2, 1, 20.28)

Сошников (0+0; -2, 0, 4, 13.13)

Нью-Джерси – Каролина – 3:2 бул. (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Паренто, Лаппин (КАЛИНИН), Паренто (п.бул.) – Д.Стаал, Дальбек

НД: Калинин (0+1; +1, 0, 2, 10.34)

Виннипег – Даллас – 8:2 (2:0, 4:1, 2:1)

Шейфеле (2), Лайне (3), Дано, Копп (БУРМИСТРОВ), Лоури – Ивз, Сегин

В: Бурмистров (0+1; +1, 0, 2, 13.08)

Нэшвилл – Оттава – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Нил, Суббан, Эллис – Туррис

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.