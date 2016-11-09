Александр Радулов: Мы вышли абсолютно неготовыми на матч с «Коламбусом»

Корреспондент «Советского спорта» в Монреале взял интервью у Александра Радулова, отдавшего две передачи в матче с «Бостоном».

- Александр, с победой! Тем не менее «Бостон» нанес 43 броска по вашим воротам. В прошлой игре «Филадельфия» бросила 38 раз. В позапрошлой «Коламбус» нанес 40 бросков. Что происходит?

- Мы должны играть лучше в обороне. Пытаться больше действовать в чужой зоне. Меньше сидеть в своей. Нельзя так оставлять своего вратаря под расстрел. Пусть даже это и Кэри Прайс.

Тем не менее, мы не имеем права так играть. Нужно будет работать над ошибками.

- Тяжело было играть с «Бостоном»? Это достаточно силовая команда.

- Я думаю, что все команды в НХЛ показывают силовой хоккей. Да, «Бостон» бьет в тело. Мы тоже должны стараться так. В этом не должно быть никаких проблем.

- Не мешало, что Мишель Террьен снова перетасовал вашу тройку, и вы выходили с новыми партнерами?

- Это вышло потому, что партнер получил травму. Но я уже говорил, что в «Монреале» без разницы, с кем выходить. Все хоккеисты очень хорошие.

- Матч «Коламбус» - «Монреаль» (10:0) вызвал большой резонанс даже в России. Сам счет шокирующий…

- Все бывает в хоккее. Мы все вышли абсолютно неготовыми. Оставили нашего вратаря Эла Монтойю одного. Так просто нельзя играть. Я думаю, все это понимают. В последних двух матчах мы постарались прибавить. Да, нам где-то везет. Но нем не менее, мы должны помогать нашим голкиперам, чтобы по воротам «Монреаля» меньше бросали.