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Александр Радулов: Мы вышли абсолютно неготовыми на матч с «Коламбусом»

Геннадий Богуславский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Радулов
Александр РадуловИсточник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Корреспондент «Советского спорта» в Монреале взял интервью у Александра Радулова, отдавшего две передачи в матче с «Бостоном».

- Александр, с победой! Тем не менее «Бостон» нанес 43 броска по вашим воротам. В прошлой игре «Филадельфия» бросила 38 раз. В позапрошлой «Коламбус» нанес 40 бросков. Что происходит?

- Мы должны играть лучше в обороне. Пытаться больше действовать в чужой зоне. Меньше сидеть в своей. Нельзя так оставлять своего вратаря под расстрел. Пусть даже это и Кэри Прайс.

Тем не менее, мы не имеем права так играть. Нужно будет работать над ошибками.

- Тяжело было играть с «Бостоном»? Это достаточно силовая команда.

- Я думаю, что все команды в НХЛ показывают силовой хоккей. Да, «Бостон» бьет в тело. Мы тоже должны стараться так. В этом не должно быть никаких проблем.

- Не мешало, что Мишель Террьен снова перетасовал вашу тройку, и вы выходили с новыми партнерами?

- Это вышло потому, что партнер получил травму. Но я уже говорил, что в «Монреале» без разницы, с кем выходить. Все хоккеисты очень хорошие.

- Матч «Коламбус» - «Монреаль» (10:0) вызвал большой резонанс даже в России. Сам счет шокирующий…

- Все бывает в хоккее. Мы все вышли абсолютно неготовыми. Оставили нашего вратаря Эла Монтойю одного. Так просто нельзя играть. Я думаю, все это понимают. В последних двух матчах мы постарались прибавить. Да, нам где-то везет. Но нем не менее, мы должны помогать нашим голкиперам, чтобы по воротам «Монреаля» меньше бросали.

Матч

Монреаль - Бостон - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы:

Уэбер (Марков, Плеканец), 23:58 (1:0). Миллер К. 24:48 (1:1). Гальченюк (Байрон, Радулов), 25:08 (2:1). Пастрняк (Маршанд, Лайлс), 46:38 (2:2). Байрон (Гальченюк, Радулов), 58:58 (3:2).

Место и дата

09 ноября 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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