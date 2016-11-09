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«Спартак» будет играть в Лиге чемпионов». Бубнов в эфире «100% футбола»

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии
Футболисты "Спартака"
Футболисты "Спартака"Источник: «Советский спорт»

Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире «Спорт FM» обсудил все главные события минувшего 13-го тура чемпионата России.

«НИЧЬЯ С ЦСКА ДЛЯ «АМКАРА», КАК ПОБЕДА»

О матче ЦСКА – «Амкар» (2:2)

– У ЦСКА сейчас очень много проблем, об это очень много говорилось в прессе в последнее время. В матче с пермским клубом армейцы играли на победу, но о каком-то серьезно преимуществе речи не идет, потому что «Амкар» играл на встреченных курсах, используя малейшие возможности для атаки. В общем-то выглядел организованной командой, уверенной в себе. Не случайно подопечные Гаджи Гаджиева находятся в верхушке турнирной таблицы. Вот эта ничья с ЦСКА для «Амкара», как победа.

«У МЕНЯ СОМНЕНИЙ НЕТ, «СПАРТАК» БУДЕТ ИГРАТЬ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ»

О тактической схеме «Спартака»

– В середине поля у «Спартака» треугольник – Денис Глушаков – Фернандо – Роман Зобнин. В это треугольнике есть дирижер – плеймейкер Фернандо. На этой позиции играло много футболистов, на такого качественного, который мог бы начинать атаку от линии обороны у красно-белых очень давно не было. Массимо Каррера нашел две позиции оптимальные для Глушакова и Зобнина. А роль крайних полузащитников, то есть скрытых нападающих, выполняют крайние защитники. Второй треугольник в атаке Зе Луиш, Квинси Промес и Жано Ананидзе/Ивелин Попов. И вот в эти оба треугольника по ходу игры, причем одновременно, вклиниваются два крайних защитника – Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров. Когда мяч в середине поля, там не три, а пять человек, как минимум. А когда уже идет атака на ворота соперника, то Комбаров и Ещенко переходят во второй треугольник плюс идет поддержка в лице Зобнина и Глушакова и получается сколько? Получается семь человек атакует. И вот это все гармонично действует. То, что я вижу, это серьезная тактическая работа Карреры.

О шансах «Спартака» на чемпионство и Лигу чемпионов

Чемпион ли «Спартак»? Не будем спешить, но на сегодняшний день 90 процентов того, что «Спартак» может попасть в Лигу чемпионов. Даже больше чем 90 процентов, а то что красно-белые станут чемпионами – процентов 70. Остальные 30 оставляю одной команде – «Зениту». Всем остальным ноль. У меня сомнений нет, «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов.

Зимнее трансферное окно

– Все топовые клубы, не жалея средств, делают второй равноценный состав, чтобы на каждую позицию были игроки равноценные по уровню. Две суперзвезды на одну позицию, конечно, нельзя, но некоторые и такое делают. «Спартаку» очень сильно помогает то, что они не играют в еврокубках. Они не сталкиваются с теми проблемами, с которыми столкнулись ЦСКА и «Зенит». То, что красно-белым нужен центральный нападающий – это факт. Если с Фернандо что-нибудь случится – его заменить можно, но качество уже не такое, значит еще нужен хороший опороник. По большому счету Ещенко и Комбарову нужна альтернатива.

«У СБОРНОЙ РОССИИ ТАКОЙ СОСТАВ, КОТОРЫМ ОНИ НИКОГДА РАНЬШЕ НЕ ИГРАЛИ»

О сборной России

– Сборная России – фаворит в матче с Катаром. У россиян такой состав, которым они никогда раньше не играли. Но говорить, что сборная России явно сильнее – преждевременно, надо посмотреть.

О  московском «Динамо»

– Вопрос номер один по игре Россия – Катар, сыграет ли Кирилл Панченко или нет, которого у московского «Динамо» взяли. В ФНЛ перерыва нет. Бело-голубые сыграют на выезде и без основного нападающего. Едут к аутсайдеру – «Нефтехимику», а аутсайдеры у себя дома бьются насмерть. Столичный клуб теряет очки, не так давно там отрыв ого-го какой был и за последние четыре тура сократился до минимума. Хотелось бы, чтобы такой клуб играл в РФПЛ.

О матче «Локомотив» – «Анжи» (4:0)

– «Локо» – «Анжи» договорной матч? Почему задают такой вопрос? Потому что Александр Беленов допустил грубейшую ошибку. И уже после 0:3 у махачкалинцев никаких шансов не было.

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