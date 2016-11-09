«Выиграл на багаже Аленичева». Как мир спорта отреагировал на победу Трампа
«Советский спорт» представляет самые яркие комментарии из мира спорта по случаю победы представителя Республиканской партии Дональда Трампа в президентских выборах США.
Напомним, сегодня стало известно, что 70-летний бизнесмен стал 45-м президентом Америки, опередив в голосовании представителя Демократической партии Хиллари Клинтон. К обязанностям главы государства Трамп приступит 20 января 2017 года.
Венсан Компани, защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии:
«Какого черта!? Давайте отдадим идиотам власть во всем мире и посмотрим, что из этого выйдет. Реалити-шоу нового поколения».
Ян Вертонген, защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии:
«Не могу поверить своим глазам. Это самый настоящий позор».
Фил Невилл, экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии:
«Знал, что Трамп одержит победу».
Джозеф Бартон, экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии:
«Трамп стал президентом. Такое возможно только в Америке».
Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Робби Роджерс:
«Спокойной ночи, Америка... Теперь нам нужно работать вместе, чтобы вернуть стану, где надежда, любовь и доброта сумеют победить страх».
Николай Валуев, экс-чемпион мира в тяжелом весе по боксу:
УАУ! Истерика теперь не в моде. pic.twitter.com/7PM9z9CDfN— Валуев Николай (@NickValuev) 9 ноября 2016 г.
Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин:
Хиллари Клинтон позвонила Трампу, признала победу, положила трубку и стёрла номер телефона.— Василий Уткин (@radioutkin) November 9, 2016
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов:
Прекрасная шутка про то, что Трамп выиграл на багаже Аленичева)))— Александр Шмурнов (@AShmurnov) November 9, 2016
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев:
Ещё одно спортивное: прямо сейчас Трамп проходит медосмотр в Белом Доме перед подписанием 4-летнего контракта.— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 9 ноября 2016 г.
Пол Эспаргаро, экс-чемпион мира Moto 2:
«Не могу поверить! Боже, храни Америку».
Джадд Трам, игрок в снукер:
«Бросаю снукер ради Белого дома. Спасибо всем за поддержку», – написал однофамилец нового президента США в своем Twitter.
Бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн:
«Трамп – довольно-таки приятный мужик! Он оставил очень хорошие впечатления. Ему нравятся MMA и бокс. Он приходил на турниры и он одним из первых увидел в этом спорте задатки для развития», – сказал Финкельштейн.
Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью «Советскому спорту»:
«Трамп победил истеблишмент Республиканской партии не благодаря, а вопреки – он смог сломать эту машину. А Клинтон как раз и является воплощением этого военно-бюрократического клана».