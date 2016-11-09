«Выиграл на багаже Аленичева». Как мир спорта отреагировал на победу Трампа

Дональд Трамп Источник: Reuters

«Советский спорт» представляет самые яркие комментарии из мира спорта по случаю победы представителя Республиканской партии Дональда Трампа в президентских выборах США.

Напомним, сегодня стало известно, что 70-летний бизнесмен стал 45-м президентом Америки, опередив в голосовании представителя Демократической партии Хиллари Клинтон. К обязанностям главы государства Трамп приступит 20 января 2017 года.

Венсан Компани, защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии:

«Какого черта!? Давайте отдадим идиотам власть во всем мире и посмотрим, что из этого выйдет. Реалити-шоу нового поколения».

Ян Вертонген, защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии:

«Не могу поверить своим глазам. Это самый настоящий позор».

Фил Невилл, экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии:

«Знал, что Трамп одержит победу».

Джозеф Бартон, экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии:

«Трамп стал президентом. Такое возможно только в Америке».

Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Робби Роджерс:

«Спокойной ночи, Америка... Теперь нам нужно работать вместе, чтобы вернуть стану, где надежда, любовь и доброта сумеют победить страх».

Николай Валуев, экс-чемпион мира в тяжелом весе по боксу:

УАУ! Истерика теперь не в моде. pic.twitter.com/7PM9z9CDfN — Валуев Николай (@NickValuev) 9 ноября 2016 г.

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин:

Хиллари Клинтон позвонила Трампу, признала победу, положила трубку и стёрла номер телефона. — Василий Уткин (@radioutkin) November 9, 2016

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов:

Прекрасная шутка про то, что Трамп выиграл на багаже Аленичева))) — Александр Шмурнов (@AShmurnov) November 9, 2016

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев:

Ещё одно спортивное: прямо сейчас Трамп проходит медосмотр в Белом Доме перед подписанием 4-летнего контракта. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 9 ноября 2016 г.

Пол Эспаргаро, экс-чемпион мира Moto 2:

«Не могу поверить! Боже, храни Америку».

Джадд Трам, игрок в снукер:

«Бросаю снукер ради Белого дома. Спасибо всем за поддержку», – написал однофамилец нового президента США в своем Twitter.



Бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн:



«Трамп – довольно-таки приятный мужик! Он оставил очень хорошие впечатления. Ему нравятся MMA и бокс. Он приходил на турниры и он одним из первых увидел в этом спорте задатки для развития», – сказал Финкельштейн.

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью «Советскому спорту»:

«Трамп победил истеблишмент Республиканской партии не благодаря, а вопреки – он смог сломать эту машину. А Клинтон как раз и является воплощением этого военно-бюрократического клана».