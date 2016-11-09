Трамп победил Хиллари и Костина

Молодежная сборная России проиграла второй матч Суперсерии.

ИЗ ОЛДСКУЛА В ХАЙ-ТЕК

В сверхнапряженном графике традиционного ноябрьского турне нашей молодежной сборной по Канаде (6 матчей за 10 дней) сложно смотреть дальше собственного носа, читай, ближайшей игры. Не удивительно, что в череде многочасовых перелетов, даже такой примечательный факт, как матч на самой современной хоккейной арене мира открывается лишь в самолете по пути с первой встречи Суперсерии на вторую. Именно она проходила в Эдмонтоне на открывшейся 8 сентября арене RogersPlace.

Причем, сначала думалось, что это какая-то путаница. Все-таки Суперсерия по традиции ассоциируется в основном с олдскульными канадскими аренами. С трудом верилось, что матч молодежных команд могли пустить в новенький хай-тек дом «Эдмонтон Ойлерз». В действительности владельцы клуба НХЛ рулят и командой юниорской Западной лиги «Эдмонтон Ойл Кингз». Более того, тинэйджеры также проводят домашние матчи на том же льду, где и лучшие хоккеисты мира.

Арена, пользуясь терминологией самих игроков, даже не «бомба», а «пушка». Все продумано до мелочей, все абсолютно новенькое! Самые любопытные из числа нашей делегации через щелку в двери пытались разглядеть внутренности тренировочного зала «Ойлерз». Другой возможности подсмотреть, в каких условиях тренируются Коннор Макдэвид со товарищи не было. На всех помещениях «Эдмонтона» висели электронные амбарные замки.

ВЫБОРЫ ИЛИ ХОККЕЙ?

Жаль, не довелось полностью ощутить эффект присутствия. Верхний ярус был закрыт для зрителей, а нижний в итоге заполнился не до предела. Местные болельщики объясняли отсутствие аншлага на доступных для покупки местах… выборами президента США.

– В любой другой день могли бы собрать и полный зал, но от исхода борьбы Хиллари с Трампом для Канады зависит слишком многое. В отношениях с соседями и экономические и политические аспекты зависят от того, представитель какой партии придет к власти. Прежде всего, речь идет о торговом соглашении между США и Канадой, которое кандидаты видят по-разному, – таков собирательный ответ тех сотрудников арены, с которыми обсуждение заполняемости арены переходило в политические сферы.

Для кого хоккей точно на первом месте, так это для самого авторитетного эксперта Северной Америки Боба Маккензи.

– Всегда при возможности хожу на матчи Суперсерии, – сказал инсайдер телеканала TSN с миллионом подписчиков в Twitter, любой пост которого ретранслируется всеми хоккейными СМИ по обе стороны Атлантики. – За кем слежу в вашей команде? По первой игре впечатлил Костин. Для 17 лет он выдал отличный матч.

Динамовский «масочник» своим сумасшедшим хитом соперника и силовым проходом в первой игре серии вызвал большой резонанс в Северной Америке. Его взахлеб расхваливали большинство хоккейных аналитиков, а в хоккейных ток-шоу крутили силовой прием против Джуулсена. Именно его искали операторы телевещателя в нашей раздевалке при съемке ролика о подготовке российской команды. И в паузах во время матча не раз и не два выводили на самый большой в мире экран видеокуба усердного натирающего клюшку уроженца Пензы…

Но во второй игре серии Костин больше сосредоточился на местечковых разборках с оппонентами, нежели на созидании. Причем юный хоккеист сам все понимает. В послематчевом комментарии он искренне сокрушался по поводу неудачной игры.

В целом же, во второй встрече хоккей получился скорее взрослым, чем молодежным. Казалось, что в таком антураже команды сломя голову бросятся проявлять себя, а на деле на передний план вышли дисциплина и тактика. По обе стороны ребята бьются за право сыграть на молодежном чемпионате мира, и в таких условиях отступать от тренерского задания в сторону эмоций чревато последствиями.

Все решили ошибки, которых в третьем периоде россияне допустили больше. А зрители, которые шли за некогда типичным для матчей нашей молодежки и «западниками» с десятком заброшенных шайбами, могли сокрушаться, что не провели время в компании с политическими ток-шоу за кружкой пиво…

После двух периодов счет был 1:1. Решающий перевес канадцам обеспечили две шайбы с разницей в 64 секунды: сначала в позиционном нападении, а затем и в контратаке. Окончательный счет был установлен за 48 секунд до сирены, когда россияне сняли вратаря и играли вшестером.

Теперь Трамп, в итоге победивший-таки Хиллари, точно вытеснит с телеэкранов и Костина. По крайней мере, до четверга, когда Суперсерия продолжится в Норт-Бэе матчем россиян со сборной лиги Онтарио.

ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

Валерий БРАГИН, главный тренер молодежной сборной России:

– В третьем периоде игра шла до гола. Мы допустили позиционную ошибку, нападающий пропустил подключение защитника. Тут же в контратаке получили третью шайбу, и, по сути, исход был предрешен.

– Сил на штурм в концовке не хватило из-за напряженного графика Суперсерии?

– Пытались забить до самого конца. Было несколько моментов и в большинстве, и в равных составах… Вторая заброшенная шайба могла придать эмоций, тогда шансов зацепиться было бы больше.