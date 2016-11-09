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Дорогой Андрей Сергеевич. Сергей Микулик об Аршавине и его новом контракте

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Аршавин
Андрей АршавинИсточник: ФК «Кайрат»

Самый яркий российский футболист прошлого десятилетия продлил еще на год контракт с «Кайратом». Реплика Сергея Микулика об Андрее Аршавине, который в Казахстане начал играть, когда все ждали, что он будет доигрывать.

Прошлой осенью Сергей Ташуев, тогда еще тренер «Кубани», рассказывал мне, что нужно сделать Андрею Аршавину, тогда еще игроку «Кубани», чтобы перезапустить карьеру по-настоящему: сбросить звездный статус и вспомнить, как ты начинал. Когда только пришел в команду, а люди говорят: а ну-ка, возьми мяч и покажи, что ты умеешь делать с ним лучше нас. Давай, а мы посмотрим. 

Вот если он сможет тот азарт вернуть, - говорил тренер, - то мы сможем еще услышать об Аршавине. Если нет - уже зимой закончит. 

Но той зимой Андреей решил закончить не с футболом, а с «Кубанью» - он же контракт подписывал практически в кабинете губернатора, и хотя бы уже в силу пафосности обстановки в том документе не могло быть пункта о возможных задержках зарплат - нет, команде-то пожалуйста, это  у них дело привычное, но чтобы самому Андрею Сергеевичу...

Получилось в итоге все как в русской футбольной классике: если они считают, что они мне платят - пусть считают, что я за них играю.

И рывок в Казахстан казался уже даже не последней гастролью, а прощальным поклоном. А в перспективе еще и бесплатным - мало, что ли, в той внешне гостеприимной стране кидали российских умельцев, приехавших доигрывать - вспомните хотя бы историю Титова с Тихоновым. Даром, что звал Аршавина тренер Бородюк - его самого через месяц рассчитают, это вам, Александр Германович, не сборная России. Но Андрей Аршавин, который давно сам себе агент, он же не к тренерам приезжает  (см. встречу с губернатором Краснодарского края), тут куда выше берите. 

А вернуться в юность, по совету Ташуева, помогла, наверное, еще и милая с той поры схема розыгрыша чемпионата - это не Англия с ее двумя матчами в неделю и не Россия с безумным трехмесячным перерывом в ходе как бы одного турнира - это именно тот ритм, так удачно поймав который, Аршавин заставил поверить Адвоката, Хиддинка и Венгера: «Я то - что надо». И первых двоих Андрей Сергеич даже и на деньги не очень развел.

Кстати, о деньгах. Когда-то, помнится, все восхищались Лотаром Маттеусом, накануне сорокалетия рванувшим доигрывать из бундеслиги в Америку. Надо же, как он в таком возрасте по-прежнему любит футбол! И только один звездный наш футболист-многоженец выдал тогда негромкий, но  очень жизненный  комментарий: да вы подсчитайте, сколько у него разводов было и сколько алиментов по суду! Тут и до полтинника любить футбол будешь...

Аршавину же всего тридцать пять. И до Маттеуса ему во всех смыслах еще далеко.

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