«В этой игре ничьих не бывает!»: Трамп и спорт

Новый президент США Дональд Трамп довольно часто соприкасался с миром спорта. И продолжает это делать.

Отношения у Трампа, которого частенько называют российским Жириновским, со спортом довольно тесные. Он был игроком. Чуть не стал владельцем клуба. И еще, возможно, станет тренером.

ИГРОК

Теннис. В этом виде спорта Трамп не скрывает, что имеет своего кумира – швейцарца Роджера Федерера, 17 раз выигрывавшего турниры из серии «Большого шлема».

- Теннис – это единоборство, - написал Трамп в одной из своих книг. - Этот вид спорта научил меня, что у противника надо обязательно выигрывать. В этой игре ничьих здесь не бывает. Вы видели, как играет Роджер Федерер? У него есть та самая интуиция, о которой я говорил. Федерер контролирует ход игры и интуитивно знает, как вести себя с противниками. Он столь же неумолим, сколь и благороден по отношению к ним. Теннис требует знать своего соперника не хуже, чем самого себя.

Гольф. Как и многие богатые люди Трамп играет в гольф. И, мало того, владеет несколькими элитными полями, разбросанными по всему миру. Однако крупные соревнования на них не проводят. Почему? Спортивные чиновники считают, что доброжелательная атмосфера на турнирах гольфистов крайне плохо сочетается с жесткими высказываниями Дональда.

Ну а сам он играет в гольф по свидетельству очевидцев: «Так же, как ведет бизнес – длинными и точными ударами. И очень аккуратен в их подсчете».

Бейсбол. Этим видом спорта Дональд увлекался в юности. В возрасте 13 лет он по настоянию родителей поступил в военную академию. Увлекся там бейсболом, стал капитаном команды и собрал немало наград.

- Я отлично играл в бейсбол, - вспоминает Трамп. - От природы у меня хорошо развито чувство времени. Я, пожалуй, никогда не смог бы стать Бэйбом Рутом, но знал, что нужно для успеха в этой игре.

ТРЕНЕР

Хоккей. Год назад, осенью 2015-го финансовый директор клуба АХЛ «Сиракьюз Кранч» Ванс Ледерман предложил Трампу стать их тренером, а не гнаться за должностью президента.

Трамп не чужд и хоккею, он никогда не скрывал, что является фанатом Уэйна Гретцки. Но на предложение Ледермана он так и не ответил. Может, мы еще увидим его на лавке после окончания президентского срока?

Бейсбол. В 1964 году наставник бейсбольной команды (где Трамп был капитаном) Тед Тобиас наградил Дональда премией «Тренер», разглядев в молодом парнем будущего лидера страны.

«Спокойной ночи, Америка...» Как мир спорта отреагировал на победу Трампа

ВЛАДЕЛЕЦ КЛУБА

Американский футбол. Сейчас в это уже трудно поверить, но Трамп никогда не стал бы президентом США, если бы… в 2014 году смог купить клуб НФЛ «Баффало Биллс». Дональд выложил на стол 1,1 миллиарда долларов! Но его предложение было отклонено…

- Оказывается, управлять футбольным клубом - дорогое удовольствие, - удивился Трмп публично. – Проще стать президентом страны!

Сказано – сделано. Судя по всему, на предвыборную агитацию одного миллиарда вполне хватило.

ФАНАТ

Бокс. Во время предвыборной компании Трампа поддерживали многие известные спортсмены. Одним из них был экс-король ринга Майк Тайсон.

- Я черный из трущоб. Я много чего в жизни повидал, - рассказывает Тайсон о своей дружбе с Трампом. - Но я с ним знаком. И когда мы встречаемся, он жмет мне руку, выказывает уважение к моей семье Мы одного типа люди. Жажда силы, могущества. Чем бы мы ни занимались, нам нужна мощь. Такова наша суть.

Известно, что Трамп часто бывает на боксерских поединках. Однажды он был очень впечатлен победой Геннадия Головкина над Давидом Лемье. И тут же предложил казахстанцу встретится в бою с Флойдом Мейуэзером.



