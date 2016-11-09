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Кирсан Илюмжинов: Трамп победил, потому что его поцеловал Бог

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дональд Трамп
Дональд ТрампИсточник: Reuters

Выпускник МГИМО, президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью «Советскому спорту» рассказал о феномене Дональда Трампа и причинах его победы на выборах президента США.

«Спокойной ночи, Америка...» Как мир спорта отреагировал на победу Трампа

– Победа Трампа стала большой неожиданностью для всего мира. А для вас?
– Для меня это был ожидаемый результат. Две недели назад, когда я давал интервью радио из Филадельфии, на вопрос, кто победит на выборах президента США Хиллари Клинтон или Дональд Трамп, я обосновал свой прогноз на победу Трампа.

 Обоснуйте и для нас, пожалуйста…
– Трамп победил истеблишмент Республиканской партии не благодаря, а вопреки – он смог сломать эту машину. А Клинтон как раз и является воплощением этого военно-бюрократического клана. А Трамп – выразитель мнения народа, о таких в советское время говорила на кухнях страна. Трамп олицетворяет в лице народа ветер перемен. А когда идет ветер перемен, человека, помеченного богом, не смогут остановить никакие кланы, никакие деньги.

Я внимательно следил за предвыборной компанией, читал американские СМИ, смотрел американское телеканалы, все были настроены против Трампа. Но он все это смел, потому что американское общество находится в той стадии, когда перемены назрели. Растет безработица, закрываются предприятия, целые города превращаются в города-призраки, как, например, Детройт.

– Вы сказали, что Трамп помечен богом. Что это означает, какие его качества позволяют вам так говорить? Наоборот, многие его считают сумасбродом и популистом.
Должность президента США выборная. То есть, президента выбирает народ. А когда воля народа концентрируется, что ей трудно противостоять. Это уже воля Всевышнего, который послал Америке Трампа, чтобы исправить карму страны.

 И все-таки, про качества Трампа хотелось бы уточнить. Почему он помечен богом?
– Он всегда был победителем, хотя в его жизни часто возникали трудные ситуации. И сейчас все было против него, включая СМИ. Рядовому человеку из такой ситуации выйти победителем невозможно. Поэтому я считаю, что он отмечен Богом, чтобы нести некую миссию.

– То есть, резюмируя: Трамп победил, потому что его поцеловал господь?
– Именно так.

Кирсан Илюмжинов с автором статьи
Кирсан Илюмжинов с автором статьиИсточник: «Советский спорт»

– Вопрос, за кого вы были на этих выборах, теперь отпадает…
Да, я был за Трампа. Я общался с его штабом еще полгода назад, объяснял, в чем суть программы ФИДЕ «Шахматы в школу». Еще летом я пригласил Трампа на открытие матча на первенство мира, а сегодня рано утром, когда еще не были опубликованы окончательные результаты выборов, направил от имени ФИДЕ поздравительную телеграмму и пригласил его в пятницу сделать первый ход в первой партии матча Магнус Карлсен - Сергей Карякин (матч на первенство мира стартует 11 ноября в Нью-Йорке. – Прим. ред.). Ранее я отправил пригласительные телеграммы на матч Хиллари Клинтон и Бараку Обаме.

– Все соцопросы давали победу Клинтон. Обычно прогнозы соцопросов сбывались. Но в случае с выборами президента США, не сработали. Получается, верить соцопросам теперь нельзя?
– Соцопросы давали прогноз, что англичане проголосуют против выхода из Евросоюза. А результат референдума был противоположным. На прошлой неделе я давал интервью БИ-БИ-СИ и выразил уверенность в победе Трампа. Доводы я привел те же, что и выше в нашей с вами беседе.

– Какова ситуация с вашей американской визой?
– Жду и надеюсь, что решение будет положительным (власти США включили Илюмжинова в санкционный список из-за связей с руководством Сирии. А в августе этого года ему отказали во въезде в США. - Прим. ред.). Выборы прошли, скоро в Госдепе проснуться, чиновники выйдут на работу, и, надеюсь примут положительное решение по моей визе.

– Если визу дадут завтра, успеете к началу матча, который стартует в пятницу?
– Успею, есть рейс через Лондон. 

«В этой игре ничьих не бывает!»: Трамп и спорт

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