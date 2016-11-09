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Сергей Гимаев: Я болел за Дональда Трампа. Это сильный цельный мужик

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дональд Трамп
Дональд ТрампИсточник: Reuters

Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев дал интервью обозревателю «Советского спорта».

 Главная тема дня – Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США. Вы часто бываете в Вашингтоне, там живет ваша дочь. Как вы воспринимаете это событие?
– Знаете, как я впервые узнал о Трампе? Когда увидел в Чикаго невероятной высоты небоскреб, который назывался «Дональд Трамп». Никогда не думал, что этот бизнесмен может стать президентом США. Но понимал, что он очень крутой.

Если честно, когда я наблюдал за предвыборной гонкой в Америке, то хотел, чтобы Трамп стал президентом. Видел, что он – цельный мужик. Может, какие-то его интервью кажутся экстравагантными. Но я прочитал много материалов о том, кем на самом деле является Трамп. И понял, что для США это будет очень важный человек.

Даже не сомневаюсь: предвыборная кампания – одно, реальные дела – другое. Думаю, что Америка получила хорошего президента. И надеюсь, что с приходом Дональда Трампа отношения между Россией и США улучшатся. Очень доволен выбором американцев.

 Когда вы общаетесь с друзьями и родственниками, которые живут в Штатах, у них такое же единодушное мнение?
– Нет. Трамп вел себя экстравагантно в предвыборной кампании. Мои знакомые и родственники точно были не за него. И никогда не верили, что Дональд может стать президентом.

 До вчерашнего дня я тоже в это не верил.
– Когда Трамп пошел на выборы, никто не думал, что он даже станет кандидатом от республиканцев. Казалось, что люди посмотрят шоу и разойдутся. Но Дональд съел всех других республиканцев, причем в одну калитку. И потом выиграл выборы, причем уверенно.

Все понимают, что это очень серьезный человек. И я повторю, очень хочу, чтобы отношения между Россией и США улучшились. Сейчас они довольно напряженные. Верю, что Трамп это сможет исправить. Это гораздо более мощная фигура, чем Барак Обама.

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 Он уже состоялся в бизнесе.
– Миллиардер, одно слово.

 Какими вы видите идеальные отношения между Россией и США?
– Хочу, чтобы не было конфликтов. Чтобы мы спокойно жили, развивались, дружили. Чтобы не было санкций. Никакой взаимной угрозы.

Но по большому счету, у меня не слишком много оптимизма. Нет, предстоит много работы. Это лишь начало пути навстречу друг к другу.

 А какими эти отношения могут быть в спорте? Может, запустить клубные суперсерии между НХЛ и КХЛ?
– Сложно сказать. Тем более мешают проблемы. Летняя Олимпиада была омрачена допинг-скандалом. Мы до сих пор не знаем, поедут ли игроки НХЛ на зимнюю Олимпиаду.

Когда я в свое время играл в матчах против клубов НХЛ, то никогда не думал о политике. Хотя в 1980 году мы с этим здорово столкнулись, когда советские войска вошли в Афганистан. Мы приехали в Америку, и у нас была суперохрана. Не могли выйти из отеля, потому что боялись провокаций. На каждом углу стоял представитель ФБР.

Так вот, хотелось бы видеть как можно меньше политики в наших спортивных отношениях. Я очень рад, что тот же Александр Овечкин играет в столице США, и ему однажды вручили ключи от Вашингтона. Наши игроки НХЛ – это люди, которые наводят мостики между Россией и США. Но к сожалению, уйти от политики нереально. Ее слишком много в спорте.

«В этой игре ничьих не бывает!»: Трамп и спорт

«Спокойной ночи, Америка...» Как мир спорта отреагировал на победу Трампа

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