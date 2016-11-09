Владимир Стогниенко: У «Зенита» больше, чем у «Спартака», шансов стать чемпионом

Во второй части (первая – тут) интервью руководитель группы спорта канала «Россия 24» Владимир Стогниенко похвалил Массимо Карреру и Мирчу Луческу, дал прогноз на исход голосования на лучшего футбольного комментатора страны, которое ждет читателей «Советского спорта», а также рассказал, как отдохнул осенью в сибирской глуши.

«КАРРЕРА – КРУТОЙ!»

- Что вы думаете о тренере «Спартака» Массимо Каррере?

- Как справедливо замечают, человек, который и главным-то никогда не работал, обыгрывает нашего лучшего тренера (имеется в виду матч «Спартак» - ЦСКА – 3:1 – Прим.ред.)!

- Удивительно, что он случайно возглавил «Спартак»! Это как идти на свидание с одной девушкой, а жениться на другой.

- А разве мало таких историй? «Как вы с женой познакомились?» - «Да я шел на свидание, а девушка пришла с подругой…». Каррера – очень крутой! Испанцы, немцы – это все прекрасно, но итальянцы есть итальянцы. У него богатейшая школа. Он, видимо, давно был готов работать главным тренером, но до поры до времени прятал свои амбиции, слушал, учился. Он неплохой мотиватор. Мне очень нравятся его здравые реакции - хоть и темпераментный, но очень разумный. На историю с судейством в матче «Зенит» - «Спартак» отреагировал спокойно. Но надо смотреть на него дальше.

Мы все помним, что «Спартак» рассматривал кандидатуру Бердыева. Но мы также понимаем - особенность Курбана Бекиевича в том, что он не просто приходит главным тренером, он хочет управлять всем, стать главным менеджером. Леонид Федун на это не пошел, может быть, и прав был.

«УДИВИЛ ЖУЛИАНО, КАКОЙ ИГРОК, А?»

- Букмекеры считают, что у «Зенита» больше шансов стать чемпионом, чем у «Спартака». А как думаете вы?

- Думаю, что в самом деле побольше. Во-первых, у «Зенита» в целом проект постабильнее. Во-вторых, тренер опытнее, Мирча Луческу - хитрый, опытный, бывалый дядька. В целом, команда очень играющая, хотя не без проблем.

- Луческу всегда ярко высказывается после матчей!

- Я из чемпионата Украины годами смотрел только матчи «Шахтер» - «Динамо» Киев, поэтому не очень хорошо знаю Луческу, но очевидно же, что ему такие вещи нравятся. Румын!

У меня, кстати, есть право на румынский паспорт. Дед родился в южной Бессарабии, которая с 1918 по 1940 была Румынией, а потом по пакту Молотова-Риббентропа СССР ее вернул. А тем, кто родился в Румынии и их потомкам до третьего поколения, выдают паспорта. Говорят, надо язык выучить... Я вам больше скажу – у меня остались бумаги прабабушки. На румынском языке. Недавно был в Молдавии, попросил знакомых объяснить, что это такое. Оказалось, завещание. Прабабки много лет назад оставили 65 гектаров земли! Я еще и латифундист! (смеется) Надо посоветоваться с юристами, как их получить, может, плантациями управлять буду.

Так вот, про Луческу. Сначала у него в России как-то не очень пошло, но он лепил-лепил команду и она заиграла! Нравится, что нынешний «Зенит» перестал безумствовать на трансферном рынке, хотя по-прежнему приезжают хорошие футболисты. Удивил Жулиано, я его не очень хорошо знал, какой игрок, а? Хотя у Питера есть проблема с защитниками, Нету не совсем тот человек, на которого можно всерьез рассчитывать, как на лидера.

- Гарай был хорош, но он уехал.

- Разговор об обороне – лишний повод восхититься Бердыевым. Баштуш с Новосельцевым уехали, а он их заменил и на качестве игры «Ростова» это почти не сказалось.

- Болельщики смеялись над Владимиром Гранатом, но он у Бердыева прибавляет!

- Гранат хорош, когда выстроена командная игра. В «Динамо» в паре с Фернандесом он выглядел прилично. Потом пришел в «Спартак», а там не было системы игры в обороне. В «Ростове» Гранат и дальше будет смотреться уверенно.

«В ОПРОСЕ НА ЛУЧШЕГО КОММЕНТАТОРА МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ ГЕНИЧ»

- В конце года на сайте «Советского спорта» пройдет традиционный опрос на тему «Кого вы считаете лучшим футбольным комментатором уходящего года?». Ранее четыре раза из пяти побеждали вы, но во второй половине года не комментируете на федеральных каналах. Как думаете, за кого проголосуют наши читатели в этот раз?

- Я бы голосовал за Сережу Кривохарченко. Он сильный комментатор и стремительно прибавляет. Я бы и за Васю Уткина с удовольствием отдал голос, но он сейчас меньше, чем раньше, комментирует, собственно, как и я. Вася, кстати, теперь мой сосед. Приходил на первое сентября, когда я дочку в школу провожал. Картина – толпа родственников и над ней возвышается Василий! Катя все к нему в гости рвется, потому что у него есть собачка, а она от них без ума. Пока не дошли.

- И все-таки – кто победит в голосовании? Ситуация уникальная, много видных комментаторов на больших каналах не работают – вы, Уткин, Андронов.

- Давайте не будет обижать «Евроспорт», они большие молодцы, все делают для того, чтобы в мире спортивного ТВ окончательно не наступила монополия. И уже добились немалого.

- Я-то на 99 процентов уверен, что большинство нашей аудитории вновь проголосует за вас...

- Это не потому, что я такой прекрасный, а потому что существует эффект чемпионата Европы.

- …но мне интересно ваше мнение.

- Костя Генич, наверное, может выиграть. Тут надо понимать, что на «Матч ТВ» практикуют схему с тремя комментаторами, а, если считать со студией, получается вообще пять. Это немного размывает индивидуальность каждого. Не говорю, что это плохо, может, нужно как раз больше репортажности, мы же не актеры. Но так комментатору тяжелее запомниться. Я еще когда работал на «Матче», говорил, что мне не совсем понятно, зачем это нужно, если не хватает опытных экспертов, но они выбрали такой формат, и имеют полное право его реализовывать.

- В последние годы вы каждую осень проводите отпуск в сибирской глуши, в избушке на берегу реки. Как отдохнули на этот раз?

- Очень хорошо! В этом году привезли мотор на резиновую лодку. Слабенький, на пять лошадиных сил, но все равно роскошно – ездили туда-сюда! Отлично провел время, единственное что – застудил спину и дня три провел лежа. Жаль, ягод было мало, зато много грибов, рыбы. Запретили ловить нельму и муксуна, поэтому ловили в основном щук, окуней и язя, объедался рыбными котлетами.

А муксун – роскошная рыба. Помню, первый год приехали, в 2011-м. Смотрю, лодка причаливает, но не наша. Подходит хант, молча садится за стол. Наш главный, Геннадий Евгеньевич, так же молча налил ему кофе. Тот выпил, что-то сказал про погоду, немного поговорили, а потом оказалось – у него бензин закончился. Мы ему топлива отлили, а он нам огромного муксуна с икрой – ба-бах на стол! Мы икру сразу с рубленым луком посолили, и давай рыбкой лакомиться!