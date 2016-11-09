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Вадим Финкельштейн: Трамп, как и Путин, любит ММА

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Емельяненко и Дональд Трамп
Федор Емельяненко и Дональд ТрампИсточник: «Советский спорт»

Бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн – о своих встречах с новым президентом США Дональдом Трампом. 

В 2009 году Федор Емельяненко проводил бой в США с белорусским бойцом Андреем Орловским. Одна из фирм Трампа была организатором этого поединка.

- Вопрос, скорее всего, наивный, но все же, за кого болели на выборах президента США?
- Конечно, за Трампа! Не за Клинтон же болеть, - отвечает Вадим Финкельштейн.

- Это следствие того, что вы с ним общались, или просто он был вам более симпатичен, чем Хиллари Клинтон?
- Во-первых, он к России хорошо относится. А во-вторых, конечно, сказалось, что мы когда-то с ним общались. И потом, Трамп, как и наш президент, любит смешанные единоборства. Надеюсь, теперь ММА официально признают видом спорта.

- В чем выражалась любовь Трампа к ММА?
- Мы несколько раз с ним встречались на пресс-конференциях, на боях. Было видно, что он любит этот вид спорта.

- Какое ваше личное впечатление от общения с Трампом?
- Очень приятный мужик. Коммерсант, отлично разбирается в бизнесе, в людях. Всегда улыбчивый, приветливый, жизнерадостный. Оптимизм и уверенность от него буквально исходит. И абсолютно доступный человек.

Вадим Финкельштейн
Вадим Финкельштейн

- Он ведь поздравил Федора с победой прямо сразу после боя…
- Да, после поединка с Орловским. Трамп, на правах соорганизатора, поднялся в ринг. Он был рад победе Федора, поздравил его. Затем мы сделали фото на память.

- Вадим, вы несколько раз бывали в офисе у Трампа. О чем говорили, чем хозяин угощал?
- У наших партнеров – организаторов боев, представляющих одну фирму по производству одежды, в Трамп-плазе, на Третьей авеню в Нью-Йорке, был офис. А сам Трамп является одним из совладельцев этой фирмы. Мы почти все время проводили у наших партнеров и пару раз заходили к Трампу. Его офис располагался на последнем этаже. Там же, в Трамп-плазе, находился офис его дочери.

Чем угощали? Это не был официальный визит – мы с Федором поднялись к Трампу сразу после первой пресс-конференции, она в Трамп-плазе проходила. Это было за два месяца до боя с Орловским. Общались через переводчика – Федор английским не владеет, я владею бегло. Трамп пожелал Федору удачи, сказал, что является его фанатом, что видел многие его бои. Мы пожали другу друг руки и все.

- Кто же 7 лет назад, мог подумать, что Трамп станет президентом США…
- Это так, но он уже тогда был очень уважаемым человеком, миллиардером. К нему было большое внимание со стороны прессы. И могу сказать, что в отношении нас с Федором Трамп был настроен очень положительно. В связи с его избранием, надеюсь, произойдет потепление отношений между Россией и США.

«Спокойной ночи, Америка...» Как мир спорта отреагировал на победу Трампа

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