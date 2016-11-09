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Не учите жить, лучше помогите материально! Колонка Андрея Малосолова

Андрей Малосолов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Не учите жить, лучше помогите материально! Колонка Андрея Малосолова
Источник: ФК «Солярис»

Российский футбол сотрясает новый «договорной» скандал. В матче ПФЛ «Солярис» – «Коломна» хозяева невероятно легко и играючи закидывают в ворота коломенцев одну плюху за другой, и кажется, будто футболистов из Коломны это вполне устраивает; а тут еще и тренер гостей подливает масла в огонь, фактически обвиняя команду в сливе матча.

ПОПРОБУЙ НАКАЖИ

Я почему-то склонен верить, что футбольные власти не пройдут мимо этого матча и накажут виновных. У футбольных болельщиков есть такая шуточная присказка: «Всех, кто меньше и слабей, не задумываясь – бей». Она вполне применима к данной ситуации.

Попробуй накажи участника премьер – лиги! А маленького можно. За ним не стоят влиятельные региональные и финансово – политические кланы. Нет больших денег. Нет влиятельных покровителей в исполнительных органах. Вот и накажут, будьте уверенны.

В футбольной среде ходят слухи, что столь безвольное поведение линии защиты и вратаря «Коломны», якобы, были вызваны несколькими моментами:

Первой. Игроки «сливали» тренера. И поэтому тренер пошел буром на послематчевой конференции, хотя мог бы и отмолчаться, если был бы, предположим, в «доле».

Второе. Игроки поставили кэфы в букмекерскую контору на свое поражение с определенным счетом.

Третье. Это такой уровень игроков.

По последнему пункту есть основания не очень верить. Из 14 команд зоны «Запад» второго дивизиона, «Коломна» занимает 11 место, с двумя победами, шестью поражениями, но при наличие восьми ничьих. Забила 14 мячей, пропустила с учетом 6 от «Соляриса» 28. Это значит, что в каждом матче коломенцы по 6 больше не пропускают.

Остается или недовольство тренером (что вполне возможно), или неудовлетворенность материальным обеспечением команды и футболистов.

Андрей Соколов: ПФЛ будет разбираться в связи со словами тренера «Коломны»

УМИРАТЬ НЕ ЗА БАБКИ

Поговаривают, что в Коломне неважно с финансированием, существуют задержки с зарплатой, да и сам уровень оплаты футболистов не выдерживает критики. Вообще, во всей второй лиге с деньгами не просто неважно, а очень плохо. И далеко уже не первый год. Бедность, как известно, толкает многих людей на не самые красящие оных поступки. Что не оправдывает, конечно, бедных. Бедность не порок, а вот преступление – это тяжкий грех на всю жизнь.

Однако, скандал вокруг матча «Солярис» – «Коломна» позволил мне, человеку с трибун, взглянуть на проблему «странных» матчей иначе.

Часто ругая наших футболистов, способных потратить бешеную сумму на шампанское и, разведясь с очередной фотомоделью с ботексными губами, отдать ей целое состояние, помимо «Лексуса», наши болельщики принимаются петь привычную песню про обожравшихся «кривоногих», которые жируют за счет государства. Призывают прекратить госфинансирование клубов. Требуют, чтобы в клубах играли только свои воспитанники. И чтобы желательно за зарплату, как у кого-то из них, молодых начинающих офисных работников, курьеров, студентов. И чтобы при этом «умирали на поле не за бабки, а за честь клуба (сборной)».

Главный тренер «Коломны»: Может, меня уволят после расследования. Или я сам уйду

ПРОСТЫЕ ЛЮДИ

Однако, весьма скромные условия оплаты труда футболистов в клубах первого, а особенно второго дивизиона, это не просто свершившийся факт, а самая что ни на есть, оборотная сторона медали российского, да что там, мирового футбола.

Сам я люблю посещать матчи низших дивизионов. Недалеко от моего дома построили замечательную крохотную, но очень уютную «Арену Чертаново», и время от времени я прихожу насладиться игрой ФК «Чертаново» и тем, что принято обсуждать в среде болел – локальным районным футболом на локальном районном стадионе. Кто бывал на матчах 5-6 дивизионов Германии или Англии, поймет, о чем я.

Люди во второй лиге простые, футболисты тоже не балованные. Применительно к «Чертаново». В среднем речь идет о заработке в 20-30 тысяч рублей в месяц. Лидеры, понятно, побольше получают, а если есть небольшие премиальные, то и вовсе хорошо. И подобные зарплаты не только в Пензе и Калуге, но и в московских командах.

Владимир Косогов: Доказать договорной характер матча никто не может. Но долги-то остаются…

ГДЕ ТОТ ХЛЕБЗАВОД?

Недавно во Владимире посетил матч местного «Торпедо» с «Долгопрудным» и узнал, что «черно-белые» не «вытягивают» даже арендной платы в 70 тыс. рублей за матч за свою исторически основную арену, играя официальные встречи на запасном стадиончике на 2000 мест. Зарплаты в обоих клубах, сопоставимы с указанными выше. Бюджеты формируются в основном за счет местных властей, коммерческих спонсоров или нет, или их вклад очень невысок. Во Владимире расходы на содержание клуба частично взял на себя местный хлебозавод, но у многих команд провинции и хлебо- и винзаводы не затащишь – самим бы уцелеть.

УКОЛ ЭВТАНАЗИИ

К чему все это говорю? Не для того, чтобы, не дай Бог, оправдать странный матч. Ни в коем случае! Это лишнее размышление о судьбах российского футбола, его развитие и причинах, почему он именно такой.

Интересно, как мы можем воспитать поколение молодых футболистов, особенно в провинции, если мальчик, которого отдают с детства в ДЮСШ, будет знать, что на выходе он будет пылить несколько лет, а может и большую часть спортивной карьеры, за, по большому счету, мизерную зарплату?

Призывая полностью отказать клубам в госфинансировании, многие горлопаны из интернета, а что еще хуже – имеющие медийную площадку серьезные эксперты, сами того не понимая, прописывают укол эвтаназии всему российскому футболу, да по хорошему, всему профессиональному спорту.

Но при этом хотят, чтобы каждый футболист и честным был, и о деньгах не думал, и задницу рвал в каждом матче! Где здесь логика и здравый смысл? Вопрос риторический…

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