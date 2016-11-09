«Урал» - «Терек» глазами букмекера

Во вторник «Советский спорт» опубликовал статистический разбор недавнего матча «Урал» - «Терек» (1:4), вызвавшего значительный шум в связи с сопутствовавшими игре обстоятельствами . Сегодня мы излагаем букмекерский взгляд на ситуацию.

НУЖНА ЛИ ПОМОЩЬ?

Пока в РФС и прокуратуре изучают нестыковки матча в Екатеринбурге (если, конечно, изучают, хотя об этом было объявлено в СМИ), мы решили осветить букмекерскую сторону вопроса. Возможно, это поможет исследователям понять суть произошедшего и предпринять нужные шаги. Ведь букмекерская тема - наиболее важная в данной истории. Нелепые действия футболистов к делу не пришьешь, а нетипичные ставки имеют причину и оставляют след. Тот самый, который в российском футболе долгие годы то ли не могут, то ли не хотят искать.

Прояснить картину матча «Урал» - «Терек» я попросил давнего знакомого, главного аналитика одной из букмекерских контор, официально лицензированных в России. Он прислал текст, приведенный ниже с небольшими сокращениями. Условием публикации была анонимность автора. Резоны понятны: букмекеры не любят договорные матчи, с помощью которых из них высасываются деньги, но и не хотят заработать репутацию стукачей, сдающих своих же ставщиков.

Во-вторых, они не видят реальной отдачи от помощи в борьбе с договорняками. Конторы не раз предоставляли сведения футбольным властям, но лишь в одном случае это закончилось чем-то конкретным: в 2010-м году за ставки на матч своей команды получили дисквалификацию тренеры барнаульского «Динамо» Сергей Кормильцев и Сергей Бриткин, футболисты Алексеев, Чекунов и Кириленко. Власти обычные не сподобились и на это: противоправные явления в спорте их вообще не слишком интересуют. Зачем тогда букмекерам отпугивать клиентов, ничего не получая взамен?

МУТАЦИЯ

Итак, комментарий специалиста.

«Договорные матчи - как раковые клетки, они мутируют и развиваются, приспосабливаясь к новым реалиям. В 2000-е российский чемпионат букмекеры считали главной головной болью: максимальные ставки были в среднем в 10 раз ниже, чем на европейские чемпионаты (показатель недоверия к честности события. - Прим. Е.Д.), иные матчи вообще не предлагались букмекерами или исключались из котировок при малейшем намеке не нечестную игру. Никто не хотел вставать перед выбором: выплачивать миллионы либо катастрофически терять репутацию (при попытке невыплат или хотя бы задержек «до выяснения обстоятельств» начинались конфликты контор с массой игроков).

Сейчас картина другая. Конкурентный рынок вынуждает ценить клиентов, а значит, платить по счетам. Выход - минимизировать прием подозрительных ставок. К тому же договорных матчей в России стало меньше. То ли борьба с ними дала плоды, то ли были указания сверху, но факт остается фактом: раньше «леваки» случались чуть ли не через тур, сегодня это 2-3 матча в год. Но полностью проблема не исчезла, и вот каким образом ей пришлось мутировать.

Ставить до матча, сразу и много, как это было еще 5-10 лет назад, стало опасно. Уберут линию, не примут, не выплатят - большой риск «спалиться». Куда выгоднее делать ставки по ходу игры. Абсолютно все конторы принимают live-ставки на все матчи РФПЛ. Это составляет примерно три четверти всего оборота контор (в 2000-е - менее 40 процентов). Что естественно: зачем ставить в пятницу на субботний матч с расчетом получить прибыль через сутки, если можно сделать это в перерыве игры и получить деньги меньше чем через час!

Похожая ситуация в видах спорта, более рискованных, чем футбол. Например, в теннисе, волейболе, настольном теннисе. Раньше организовать договорняк в этих видах было проблематично: большие ставки вызывали шум, конторы вели списки подозрительных спортсменов и вообще были начеку. Сейчас мутация нечестной игры в теннисе выглядит так: до матча и даже в первом сете все чин чинарем. Но как только начинается второй сет - валом идут ставки на невероятный исход матча (или сета). Продолжается это минут 5-10. Быстро среагировать на такой поток не в состоянии ни одна контора. В итоге приходится выплачивать.

Похожее произошло в матче «Урал» - «Терек». Размер максимальной ставки российские конторы снизили заранее - слишком хорошо помнили прошлогодний «казус» между этими командами. Лимиты на эту игру были на два порядка (да-да, в 100 раз!) ниже, чем на остальные матчи тура! Естественно, пролезть в такую узкую щель мошенники (если предположить, что они были) не могли. Сколько ни поставь — много не выиграешь.

Коэффициент на победу «Терека» держался на уровне 2,10 - 2,20 в конторах СНГ и до 2,52 - в некоторых западных. Это несколько ниже нормы, потому что ставки на гостей перевешивали, но не настолько, чтобы можно было сделать однозначный вывод о нечестной игре. А потом начался матч».

ЛАВИНА

«Что же произошло во время самой игры? - продолжает аналитик. - Быстрый гол «Урала» - и 30 минут затишья. Вот анализ live-ставок трех известных в России контор (на условиях полной конфиденциальнос ти!) в этот период. (При том, что коэффициенты, и это надо четко понимать, - не прихоть букмекеров, а математический аппарат, реагирующий исключительно на активность ставщиков).

До гола «Урала» ставят на «Терек, коэффициенты падают до 1,75. Поток ощутимый, но с учетом падения коэффициента терпимый. После гола хозяев на «Терек» ставят не много и коэффициенты на его победу вырастают до 3,55 с плавным возвращением к 2,55 к 43-й минуте. Хотя, по логике, при счете 1:0 в пользу хозяев вера в победу «Терека» должна падать, а коэффициент на это событие - расти и расти.

Что интересно, самыми активными во всех трех конторах были игроки из Грузии. Почему - неизвестно. Но информация о нечестной игре (если она имеется) может географически распространяться самым причудливым образом, любой опытный букмекер подтвердит.

А потом случился ответный гол «Терека». То, КАК ИМЕННО мяч влетел в сетку, лишило последних сомнений слышавших о возможном «леваке» хотя бы краем уха и намеревавшихся обогатиться на этой игре.

Свисток на перерыв совпал с началом нового потока ставок. Впрочем, это был уже не поток, а лавина. Коэффициенты на выигрыш гостей упали до 1,38 - 1,40, что резко против логики: если до игры вероятность победы команды оценивается выше 2,00 (то есть ниже 50 процентов), то в перерыве при счете 1-1 в равных составах эта вероятность попросту не может быть намного ниже! При честном, конечно, развитии событий.

56-я минута - и счет становится 1-2. Коэффициент на победу «Терека» падает до 1,03, то есть в шансы «Урала» даже на ничью не верит вообще никто. Не говоря уж про победу хозяев: коэффициенты на нее подскочили до 17 и выше. После этого выигрыш «Терека» не предлагается букмекерами вовсе, ибо выплачивать три процента за то, что точно произойдет, тоже убыток.

Для любого профи такой набор данных, с учетом горького опыта предыдущих миллионных выплат, более чем достаточное основание, чтобы назвать матч договорным. Но Россия такая страна, где отсутствует (в спорте уж точно) важнейшее звено в деле установления истины: сбор улик и доказательств, само расследование. Органы считают, что лучше им заниматься чем-то еще, нежели защищать бизнес богатеев-букмеке ров. Ну, поставил кто-то, ну, выиграл. Что докажешь в суде, даже если таких ставок — тысячи?

Приходится конторам защищать себя самим. Например, низким порогом ставки. У них и так проблем с государством выше крыши: многие сайты закрыты (в самом разгаре битва за право принимать ставки через интернет, которые в разных странах составляют от 70 до 95 процентов оборота контор), не до конца ясна ситуация с так называемыми ЦУПИС

(Центр учета приема ставок через интернет). В случаях, подобных матчу «Урал» - «Терек», букмекеры одиноки, иного выбора у них нет».

ВСЕ В ШОКОЛАДЕ

«Есть ли вероятность того, что пляска коэффициентов — случайность или следствие ажиотажа? Конечно, есть, - завершает букмекер свой рассказ. - Вот стрелял я, к примеру, в слона, а попал в летевшую мимо синицу, - примерно такая. Причина подобной аномалии почти всегда — знание, а не предположение.

Источник знания тоже ясен, но попадает информация к ставщикам не обязательно из команд. Есть те, кто продает сведения о ставках. Это не «лоходром», и речь не только о России. Переводишь деньги и ждешь, в определенный момент приходит сообщение: грузи! Несколько минут бурной активности, пока не поменялись коэффициенты, - и все в шоколаде. Кроме конторы, понятно.

В прошлом сезоне я поставил таким образом 150 евро на матч чемпионата Голландии с участием «Гронингена». Поставил бы и больше, но не верил, что такое бывает. После часа игры - 1:0, коэффициент на проигрывающих под 20. А мне сообщают: ставь. Тут же фаворит еще и пенальти бьет по воробьям. Но на 87-й минуте - ничья, на 90+2-й — победа нужного клуба. Выиграл тогда около 3 тысяч евро.

Или вот юношеский баскетбол в России. Конторы его не предлагают, поэтому играют дети в основном честно. Но тренер одной из команд сказал мне как-то: «За хорошую мзду заставлю их по своему кольцу бросать или в овертаймы уходить». Зачем букмекерам с этим связываться? Только деньги терять».

От автора. Президент РФС объявил о том, что матч «Урал» - «Терек» просмотрит специальная комиссия. Приятного ей времяпрепровожде ния. Кто и когда расследует картину ставок - об этом сказано не было. Хотя анализ такой, безусловно, нужен. Хотя бы для того, чтобы доказать всем циникам: российский футбол кристально чист, а Арапов и Динга просто не умеют в него играть.