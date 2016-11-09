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«Вечеринка» за 50 тысяч. Как наказали «Терек» за выкрики диктора

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Матч "Терек" - "Зенит"
Матч "Терек" - "Зенит"Источник: ФК «Зенит»

КДК РФС на своем заседании оштрафовал грозненский «Терек» на 50 тысяч рублей за выкрики, которые диктор «Ахмат Арены» позволял себе во время матча с «Зенитом».

«ОН ЧТО, ЧЕЧЕНЕЦ?»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц, выступая перед журналистами, был, как всегда, обстоятелен. По его словам, «Терек» и неизвестный диктор, второй год подряд устроив зажигательную «вечеринку» во время игры с «Зенитом» (все-таки Андре Виллаш-Боаш и его переводчик Егор Крецан, создавшие такой прекрасный мем, молодцы) нарушил статью 10.8 регламента чемпионата России.

А она гласит следующее: «Оборудование Стадионов, в том числе системы оповещения зрителей, не может использоваться во время Матча для поддержки принимающей команды (выкрики, призывы, зрительские лозунги и т.д.), для распространения информации политического характера, а также для проявления любой формы дискриминации в отношении играющих команд, Судей, Официальных лиц, Официальных лиц Клуба, Официальных лиц Матча».

Григорьянц особо подчеркнул, что речь идет о поддержке принимающей стороны, то есть «Терека».

- Диктор же по-чеченски кричал, может, он «Зенит» поддерживал? – поинтересовались у Григорьянца журналисты.
- В рапорте делегата четко указано, что выкрики были в поддержку принимающей команды, - спокойно ответил Григорьянц.

- А делегат – чеченец?
- Он что, один на стадионе был? Наверное, ему объяснили, ведь рапорт подписывают представители обоих клубов, - не поддавался на провокации Григорьянц.

Но ведь и правда интересно, что будет, если диктор или любое другое лицо, прорвавшееся в радиорубку, начнет по громкой связи поддерживать команду гостей? Ведь в статье 10.8 регламента нет ни слова о таком развитии событий. Как быть тогда? Неужели нарушители останутся безнаказанными? Или это и не нарушение вовсе, раз нет записи в регламенте? Очевидно, что нужно этот момент прояснить. Но, есть подозрение, что пока ничего подобного не произойдет на самом деле, прописано это не будет. Поговорки про гром и мужика, а также про жареного петуха не на пустом месте появились.

ГРЯНЕТ ЛИ БУРЯ?

Но начал Григорьянц с, может, менее резонансного, но куда более вопиющего случая, чем «вечеринка» в Грозном, а именно с дела тверской «Волги». Напомним суть дела. Во время процедуры лицензирования генеральный директор клуба Дмитрий Фоминов предоставил в соответствующую комиссию РФС бланки об отсутствии задолженностей перед футболистами, на которых стояли поддельные подписи игроков, а те подали заявление.

- Согласно статье 122 дисциплинарного регламента РФС принято решение за подделку документов запретить гендиректору футбольного клуба «Волга» (Тверь) Дмитрию Фоминову осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, на три года. Что касается самого клуба, то, поскольку это не входит в юрисдикцию КДК, то вопрос мы передали в комиссию по лицензированию для того, чтобы они приняли соответствующие санкции в связи с предоставлением поддельных документов. Мы направили эти бланки на экспертизу в министерство юстиции и получили заключение, что все подписи на них поддельные, - сказал Григорьянц.

А вот теперь интересный момент. В случае с Фоминовым глава КДК ссылается на статью 122 дисциплинарного регламента РФС. В ней говорится следующее: «Умышленное предоставление недостоверной информации, а также подделка документов, предоставляемых в РФС (в т.ч. органы РФС), Федерации, Лиги, использование при осуществлении любой связанной с футболом деятельности заведомо поддельного документа, а равно использование при осуществлении любой связанной с футболом деятельности документа, полученного с нарушением закона, – наказывается запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком не менее 6 (шести) месяцев». Вроде бы все ясно: минимальное наказание – шесть месяцев, дали три года. Вопросов нет.

Что касается клуба, то вслед за статьей 122 в дисциплинарном регламенте идет статья 123, которая гласит: «Умышленное предоставление недостоверной информации, а также использование Клубом поддельных документов, связанное с участием в Соревнованиях, предоставление подложных документов в РФС, РФФ, МРО, Лиги, а равно использование документов, полученных с нарушением закона, – наказывается снятием не менее чем 3 (трех) турнирных очков, либо переводом Клуба в низший по рангу дивизион, а также штрафом».

Почему она не была применена, а вопрос был передан в комиссию по лицензированию? Как объяснил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Григорьянц, в данном случае подлог совершило конкретное физическое лицо – гендиректор Фоминов. За что и был наказан. За «Волгой» же никакого дисциплинарного нарушения нет, а комиссия по лицензированию уже будет разбираться с ней согласно своему регламенту.

И, что еще важно. Как стало известно «Советскому спорту», «Волга» и руководство не первый раз практикуют подобные мошеннические схемы – это было и в прошлых сезонах. Получается, клуб незаконно и нечестно проходил процедуру лицензирования и незаконно и нечестно участвовал в соревнованиях в зоне «Запад» ПФЛ. Что вполне может служить поводом к пересмотру их итогов. Ведь кому-то очков, отобранных у него «Волгой», могло не хватить для решения конкретных турнирных задач. И наоборот. Решится ли кто-нибудь устроить подобную бурю на нижних этажах российского футбола? Или единственным козлом отпущения станет Фоминов?


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