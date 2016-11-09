Хабаровск может принять ЧМ-2018

Хабаровский край может принять XXXVIII чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд группы «А».

О проведении мирового форума в 2018 году на берегах Амура достигнута предварительная договоренность между Правительством Хабаровского края и Международной федерацией бенди (FIB).

Напомним, Хабаровск дважды принимал чемпионаты мира. В далеком 1981-м году победила Швеция (впервые за время проведения чемпионатов мира) А на ЧМ-2015 все увидели валидольный финал с феноменальной победой национальной сборной России в финале над шведами (5:3) на глазах премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева.