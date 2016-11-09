Страсти по Миронову. Почему капитан сборной России оказался в центре скандала

Обозреватель «Советского спорта» удивляется публичному спору, возникшему между ФХР и московским «Динамо».

Все ведь было здорово! Молодая сборная России уверенно выиграла Кубок Карьяла, победив во всех трех матчах. А ее капитан, 21-летний московский динамовец Андрей Миронов был признан лучшим защитником турнира. Аплодисменты.

Однако по великому русскому обычаю у нас в любой бочке меда будет своя ложка дегтя. А ложки у нас большие.

И вот после турнира выяснилось, что Миронов получил травму в третьем матче. Дело-то для хоккея вроде бы житейское. Однако ситуация неожиданно обострилась.

- Миронов получил серьезную травму верхней части тела на Кубке Карьяла, - заявил вчера «Р-Спорт», ссылаясь на анонимный источник. – Медицинский штаб национальной команды не выявил повреждения, но, оказалось, что оно носит серьезный характер.

На этот «партизанский» залп картечью ФХР поспешила сегодня ответить уже тяжелой официальной артиллерией:

- В связи с тем, что в прессе появились заявления относительно травмы Андрея Миронова, ФХР разъясняет ситуацию: капитан сборной России на Кубке Карьяла получил повреждение в заключительном матче вследствие удара клюшкой по руке. Ему немедленно была оказана вся необходимая квалифицированна я медицинская помощь, даны рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению. После консультации с врачами сборной Миронов, учитывая нетяжелый характер травмы, пожелал пройти обследование и лечение в расположении своего клуба - московского «Динамо». Заявления о том, что защитник Миронов не получил в национальной команде квалифицированну ю помощь врачей, не соответствуют действительности .

Ну разъяснили и разъяснили. Но ФХР при этом не удержалась и от контрвыпада, намекнув, что неизвестный источник имеет отношение к московскому клубу:

- ФХР обращает внимание, что федерация и клубы, выступающие в чемпионатах России, объединены единой целью – развитием отечественного хоккея, - говорится на сайте ФХР. - В этих условиях необходимо соблюдать как корпоративную этику так и врачебную деонтологию.

Теперь осталось только дождаться официальной ноты от «Динамо». И ведь москвичи имеют права негодовать! У них то на сайте никаких сообщений о травме Миронова вообще нет. Кроме того, что игрок помещен в лазарет из-за растяжения связок руки. И его возвращение в строй намечено на середину ноября.

Единственный неприятный штришок – Миронов не сможет сыграть сегодня против СКА, которым, как известно, руководит штаб сборной России во главе с Олегом Знарком. Но тут уж ничего не попишешь. Совпало.

Вот к чему эти скандалы на ровном месте? Неужели без них даже после побед обойтись нельзя? Или это просто лишний повод поговорить об «единой цели»? И показать на публике, кто к ней шагает более прямо?

Хочется уже, ей богу, чтобы «единая цель» стала в нашем хоккее еще и «общим делом».