Чек от спонсора. Какие футбольные клубы зарабатывают больше и на чем именно?

Журнал Sports Sponsorship Insider обнародовал карту европейского футбольного спонсорства. Из отчета можно узнать, какие лиги и клубы зарабатывают больше всех и какие торговые марки самые щедрые.

ДЮЖИНА ТОЛСТОСУМОВ

Аналитики изучили 3,5 тысячи сделок в 12 ведущих футбольных лигах Старого Света. Кроме этого, под «прицел» попали 25 топ-клубов из других чемпионатов, которые за последние 10 лет не менее трех раз выходили в групповой этап ЛЧ.

По подсчетам аналитиков элитные команды континента за прошлый сезон получили от спонсоров первого уровня (только контракты с генспонсорами и экипировщиками) 1,5 млрд евро.

Наиболее популярны у маркетологов команды из Англии: суммарная стоимость контрактов с титульными и техническими спонсорами клубов АПЛ превышает собственные доходы лиги в 6,7 раза и составляет более полумиллиарда евро (см. таблицу). Наша РФПЛ по этому показателю расположилась за «большой европятеркой» с результатом 74,4 млн евро.

В прошлом году общий объем титульных спонсорских сделок с лигами упал со 144 млн евро до 84,3 млн. У испанской Ла Лиги закончился контракт с банком BBVA, а у АПЛ – с банком Barclays. Правда, боссы английской премьер-лиги сумели компенсировать отсутствие титульного спонсора сделками с официальными партнерами стоимостью 10,7 млн евро в год. А лидерство захватили банк Santander в Испании и Spor Toto в Турции (около 20 млн евро в год). РФПЛ и «Росгосстрах» не затерялись – 5-е место в рейтинге, на уровне английского чемпионшипа. При этом по среднему количеству спонсоров наш чемпионат оказался среди 12 лиг на последнем месте – 5,31.

В Германии клубы зарабатывают на титульных спонсорах 170,5 млн евро – больше, чем в Испании (79,8 млн) и Италии (75 млн), вместе взятых. Отметим, что 5 итальянских клубов и 3 испанских (среди них действующий победитель Лиги Европы «Севилья») играют в девственно чистой форме. Во Франции доходы генерируют 4 клуба: на «ПСЖ», «Монако», «Лион» и «Марсель» приходится 76% доходов Лиги 1, а сразу девять клубов зарабатывают на своих контрактах менее миллиона евро. В РФПЛ аналогичная ситуация.

ДЕРЖИ МАРКУ

Среди компаний абсолютным лидером по количеству спонсорских соглашений является Coca-Cola (главный бренд и низкокалорийный Coke Zero). Эта торговая марка украшает грудь футболистов из 31 клуба. Интересно, что ее основной конкурент – Pepsi – является титульным спонсором только трех ФК: «Брюгге», «Лас-Пальмас» и «Шахтер». В первую «пятерку» также вошли Orange, Audi, Carlsberg и Heineken. В Топ-10 по количеству спонсорских сделок попал и Denizbank (турецкая «дочка» Сбербанка).

По объему контрактов чемпионы другие.

Больше всех ежегодно платят за логотип на майках Fly Emirates (ежегодно перечисляет «Арсеналу» $43,8 млн, «ПСЖ» – $36,5 млн, «Реалу» – $34 млн), Chevrolet (МЮ – 53 млн фунтов), Etihad Airways («МанСити» – $29,2 млн), Deutsche Telekom («Бавария» – $34,3 млн), Yokohama («Челси» – $58,4 млн), Gazprom («Шальке» – 20 млн евро, «Зенит» – 19 млн евро.), Qatar Airways («Барса» – $34,2 млн) и Russian Railways (РЖД за контракт с «Локо» не пожалел 66,4 млн евро (!) по текущему курсу).

ПИВА И ЗРЕЛИЩ

Чаще других на майках ведущих клубов Европы свои бренды размещают банки, пивоварни и букмекеры. В каждой стране лидеры свои. Так, в Германии титульными спонсорами чаще всего становятся банки и пивоварни. 17 из 18 клубов бундеслиги имеют хотя бы одного спонсора-пивовар а. В Испании также всего один клуб не стал сотрудничать с пивным брендом. В Италии чаще всего размещают свой логотип компании из сферы развлечений, во Франции – из Телекома. В России вне конкуренции госмонополии: РЖД, «Газпром» и «Россети».

Англию облюбовали любители пари: все 20 клубов АПЛ имеют букмекеров среди спонсоров. При этом две компании финансируют одновременно по два клуба лиги: онлайн-покер Mansion поместил логотип на форму «Борнмута» и «Кристал Пэлас», а Dafabet – на форму «Сандерленда» и «Бернли». William Hill поступил хитрее, подписав контракты не только с клубами («Саутгемптон», «Астон Вилла»), но и с BT-Sports, которая платно транслирует матчи по Великобритании.

Среди титульных спонсоров АПЛ является самой привлекательной лигой. И по общей сумме сделок (273,6 млн евро), и по средней их стоимости (13,6 млн евро) премьер-лиге нет равных в Европе.

РУССКИЙ РАЗМАХ

В России самые щедрые титульные спонсоры – владельцы клубов. Так, в 2014 году РЖД, которым через «дочку» принадлежат «Локомотив» (Москва), перечислили в бюджет красно-зеленых 4,8 млрд. рублей! На ФК госмонополия выделила 0,4% от общей суммы расходов. В 2015 году рекламный контракт РЖД стоил скромнее – всего 4,6 миллиарда без НДС.

Два года назад «Газпром нефть» подписала рекламное соглашение с «Зенитом». Согласно ему за 5 лет петербуржцы должны заработать 90,4 млн евро. В этом сезоне клуб получит 19 млн евро. Контрольный пакет акций питерского клуба принадлежит «Газпрому».

Три года назад 5-летний суперконтракт на 4,2 млрд рублей (около $130 млн) с госмонополией подписал и частный клуб. Согласно договору ЦСКА ежегодно получает от ОАО «Россети» 820 млн рублей. Правда, позднее соглашение было «подкорректирова но» в сторону уменьшения «из-за заморозки энерготарифов». Около $6 млн в год выделил «Спартаку» в прошлом сезоне «Лукойл», признался глава компании Вагит Алекперов.

ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ

По оценке экспертов SSI в последнее время рост доходов клубов обеспечивают не титульные спонсоры, а производители формы. Чемпионом Европы по экипировке является Adidas (одевает 53 клуба). Ему на пятки наступает Nike (45). Первую тройку замыкает Puma (22). Далее на почтительном расстоянии следуют Joma и Kappa (по 15), Macron (12), Umbro (8), Lotto (7), Sockatyes (7), Hummel (6), Lacatoni и New Balance (по 5).

Интересно, что последняя компания по объему контрактов разместилась на почетной четвертой строке после «великой тройки». Напомним, что в форме New Balance минувшей весной играли оба финалиста ЛЕ – «Севилья» и «Ливерпуль», получивший за сезон от американцев $36,5 млн.

Самые громкие сделки зафиксированы в Испании, ФРГ и Англии. В начале года «Реал» подписал 10-летний суперконтракт с Аdidas на 1,4 млрд. евро (140 млн евро в год). Летом мадридцам ответила «Барса», заключив с Nike соглашение на 10 лет. По его условиям до сезона-2017/18 сине-гранатовые будут зарабатывать по 105 млн евро в год, а затем и по 155 млн в год, что станет рекордом среди техспонсоров.

В прошлом году «Бавария» продлила контракт с Adidas, рассчитанный до 2030 года. За 15 лет «Бавария» получит 900 млн. евро (в год – 60 миллионов). 75 млн фунтов в сезон за право одевать игроков «МЮ» в свою форму платит Adidas. 65 млн евро со следующего сезона будет получать «Челси», подписавший на днях контракт с Nike.

В РФПЛ только четыре клуба имеют контракты с экипировщиками. Остальные получают форму или бесплатно, или со скидкой. Самый крупный контракт имеет «Зенит», который ежегодно, по неофициальной информации, получает 5 млн евро.

Топ-10 клубов по цене контрактов с титульными и техническими спонсорами

1. «МЮ» – 159,5 (млн евро)

2. «Бавария» – 102,0

3. «Челси» – 73,2

4. «Арсенал» – 67,3

5. «Реал» М – 67,0

6. «Барселона» – 65.0

7. «Манчестер Сити» – 61,4

8. «Ливерпуль» – 57,6

9. «Ювентус» – 46,3

10. «ПСЖ» – 45,0

Источник: SSI

Среднее количество спонсоров футбольных клубов

Россия – 5,31

Шотландия – 8,08

Португалия – 8,11

Англия (чемпионшип) – 8,43

Нидерланды – 8,89

Бельгия – 9,75

Турция – 10,28

Испания – 11,30

Франция – 12,90

Англия (премьер-лига) – 13,85

Италия – 19,40

Германия – 30,56

Источник: SSI

Доходы клубов от титульных и технических спонсоров



Лига / Сумма, млн евро

АПЛ (Англия) 512,3

Бундеслига (ФРГ) 287,3

Серия А (Италия) 176,6

Ла Лига (Испания) 170,2

Лига 1 (Франция) 99,6

РФПЛ (Россия) 74,4

Эредивизие (Голландия) 56,4

Суперлига (Турция) 37,5

Премьер-лига (Португалия) 31,6

Чемпионшип (Англия) 31,5

Премьер-лига (Шотландия) 18,1

Про Лига (Бельгия) 11,0

Цифра

2,85 млрд евро в сезоне-2016/17 перечислят спонсоры в бюджеты элитных европейских футбольных клубов по прогнозу SSI.