В Сочи будут играть в хоккей с мячом?

В начале ноября рабочая группа Международной федерации бенди (FIB) посетила столицу XXII Зимней Олимпиады-2014 — Сочи, сообщает официальный сайт ФХМР.

В рамках выездного совещания обсуждались вопросы организации будущих чемпионатов мира и других международных турниров по хоккею с мячом, а также состоялась встреча с руководством крупнейшего спортивного центра — ФГБУ «Юг-Спорт». Именно здесь, к слову, мужская национальная сборная России при поддержке Министерства спорта РФ проводила сбор в августе 2015 года.

Также был осмотрен крытый конькобежный центр «Адлер-Арена», на котором в рамках проведения Зимней Олимпиады-2014 было разыграно 12 комплектов медалей и установлено 7 олимпийских рекордов, и проработан вопрос о возможности проведения на сооружении матчей по хоккею с мячом.