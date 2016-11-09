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Спартанец - в бой! Сможет ли Корешков победить Лиму и защитить пояс?

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Корешков (фото сайта ToFight.ru)
Андрей Корешков (фото сайта ToFight.ru)

10 ноября в Тель-Авиве (Израиль) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 164.

В главном поединке вечера россиянин Андрей Корешков во второй раз будет защищать титул чемпиона организации в полусреднем весе. Его соперником станет бразилец Дуглас Лима. «Советский спорт» решил сравнить бойцов по различным показателям.

Bellator 164

Дата турнира: 10 ноября
Место проведения: Тель-Авив (Израиль)

Кто: Андрей Корешков (Россия) — Дуглас Лима (Бразилия)

Весовая категория: полусредняя (титульный поединок)
Места в мировом рейтинге. Корешков (9-е, бои 19-1); Лима (28-е, бои 27-6).

В чем интрига?

17 июля 2015 года бойцы уже встречались в «клетке» Bellator. Тогда получился жаркий бой, который длился все отведенные пять раундов. Единогласным решением судей Корешков добился победы, прибавив к ней титул чемпиона организации. После этого ученик Александра Шлеменко провел первую защиту против топового бойца Бенсона Хендерсона и разбил его в пух и прах. Это позволило Андрею ворваться в топ-10 полусредневесов мира. Лима после поражения от россиянина провел бой против Пола Дейли и с большим трудом добился победы по очкам. Реванш обещает быть интересным. В Израиле эту схватку ждут с нетерпением.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Кирилл Медведовский, Георгий Караханян, Лена Овчинникова, Скотт Клив.

Сравнение бойцов по версии «Советского спорта» (по 10-бальной шкале)

Показатель

Андрей Корешков (Россия)

Дуглас Лима (Бразилия)

Габариты

8

8

Сила

8

7

Выносливость

9

8

Техника

8

8

Скорость

8

7

Взрывная мощь

8

7

Нокаутирующая сила

7

6

Работа в стойке

8

7

Борьба в стойке

8

8

Борьба в партере

7

7

Опыт

7

8

Итого

86

81

В этом поединке Андрей Корешков имеет небольшое преимущество. Россиянин превосходит бразильца почти во всех компонентах, за исключением опыта выступления в ММА.

Андрей Корешков: Бой против Макдональда должен состояться. Верю, что выиграю 

СПРАВКА

Боец

Андрей Корешков (прозвища: Кореш, Спартанец)

Дуглас Лима (прозвище: Феном)

Гражданство

Россия

Бразилия

Рекорд в ММА

19-1

26-6

Достижения в спорте

Мастер спорта по армейскому рукопашному бою

Чемпион мира по панкратиону 2010 года

Чемпион Первых Всемирных Игр единоборств по панкратиону 2010 года

Чемпион Bellator в полусреднем весе

Двукратный победитель Гран-при Bellator
Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе

Стиль

Рукопашный бой

Бразильское джиу-джитсу

Возраст

26 лет

28 лет

Рост

182 см

180 см

Вес между боями

80 кг

84 кг

Последние поединки соперников

Андрей Корешков

Дуглас Лима

Бенсон Хендерсон (победа единогласным решением судей)

Пол Дейли (победа единогласным решением судей)

Дуглас Лима (победа единогласным решением судей)

Андрей Корешков (поражение единогласным решением судей)

Адам МакДональд (победа единогласным решением судей)

Рик Хоу (победа техническим нокаутом во втором раунде)

Джастин Бэсман (победа нокаутом в первом раунде)

Бен Сондерс (победа нокаутом во втором раунде)

Нах-Шон Баррелл (победа нокаутом в первом раунде)

Брайан Бейкер (победа нокаутом в первом раунде)

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