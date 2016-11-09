Спартанец - в бой! Сможет ли Корешков победить Лиму и защитить пояс?
10 ноября в Тель-Авиве (Израиль) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 164.
В главном поединке вечера россиянин Андрей Корешков во второй раз будет защищать титул чемпиона организации в полусреднем весе. Его соперником станет бразилец Дуглас Лима. «Советский спорт» решил сравнить бойцов по различным показателям.
Bellator 164
Дата турнира: 10 ноября
Место проведения: Тель-Авив (Израиль)
Кто: Андрей Корешков (Россия) — Дуглас Лима (Бразилия)
Весовая категория: полусредняя (титульный поединок)
Места в мировом рейтинге. Корешков (9-е, бои 19-1); Лима (28-е, бои 27-6).
В чем интрига?
17 июля 2015 года бойцы уже встречались в «клетке» Bellator. Тогда получился жаркий бой, который длился все отведенные пять раундов. Единогласным решением судей Корешков добился победы, прибавив к ней титул чемпиона организации. После этого ученик Александра Шлеменко провел первую защиту против топового бойца Бенсона Хендерсона и разбил его в пух и прах. Это позволило Андрею ворваться в топ-10 полусредневесов мира. Лима после поражения от россиянина провел бой против Пола Дейли и с большим трудом добился победы по очкам. Реванш обещает быть интересным. В Израиле эту схватку ждут с нетерпением.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Кирилл Медведовский, Георгий Караханян, Лена Овчинникова, Скотт Клив.
Сравнение бойцов по версии «Советского спорта» (по 10-бальной шкале)
|
Показатель
|
Андрей Корешков (Россия)
|
Дуглас Лима (Бразилия)
|
Габариты
|
8
|
8
|
Сила
|
8
|
7
|
Выносливость
|
9
|
8
|
Техника
|
8
|
8
|
Скорость
|
8
|
7
|
Взрывная мощь
|
8
|
7
|
Нокаутирующая сила
|
7
|
6
|
Работа в стойке
|
8
|
7
|
Борьба в стойке
|
8
|
8
|
Борьба в партере
|
7
|
7
|
Опыт
|
7
|
8
|
Итого
|
86
|
81
В этом поединке Андрей Корешков имеет небольшое преимущество. Россиянин превосходит бразильца почти во всех компонентах, за исключением опыта выступления в ММА.
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СПРАВКА
|
Боец
|
Андрей Корешков (прозвища: Кореш, Спартанец)
|
Дуглас Лима (прозвище: Феном)
|
Гражданство
|
Россия
|
Бразилия
|
Рекорд в ММА
|
19-1
|
26-6
|
Достижения в спорте
|
Мастер спорта по армейскому рукопашному бою
Чемпион мира по панкратиону 2010 года
Чемпион Первых Всемирных Игр единоборств по панкратиону 2010 года
Чемпион Bellator в полусреднем весе
|
Двукратный
победитель Гран-при Bellator
|
Стиль
|
Рукопашный бой
|
Бразильское джиу-джитсу
|
Возраст
|
26 лет
|
28 лет
|
Рост
|
182 см
|
180 см
|
Вес между боями
|
80 кг
|
84 кг
Последние
поединки соперников
|
Андрей Корешков
|
Дуглас Лима
|
Бенсон Хендерсон (победа единогласным решением судей)
|
Пол Дейли (победа единогласным решением судей)
|
Дуглас Лима (победа единогласным решением судей)
|
Андрей Корешков (поражение единогласным решением судей)
|
Адам МакДональд (победа единогласным решением судей)
|
Рик Хоу (победа техническим нокаутом во втором раунде)
|
Джастин Бэсман (победа нокаутом в первом раунде)
|
Бен Сондерс (победа нокаутом во втором раунде)
|
Нах-Шон Баррелл (победа нокаутом в первом раунде)
|
Брайан Бейкер (победа нокаутом в первом раунде)