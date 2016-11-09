Спартанец - в бой! Сможет ли Корешков победить Лиму и защитить пояс?

Андрей Корешков (фото сайта ToFight.ru)

10 ноября в Тель-Авиве (Израиль) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 164.

В главном поединке вечера россиянин Андрей Корешков во второй раз будет защищать титул чемпиона организации в полусреднем весе. Его соперником станет бразилец Дуглас Лима. «Советский спорт» решил сравнить бойцов по различным показателям.

Bellator 164

Дата турнира: 10 ноября

Место проведения: Тель-Авив (Израиль)

Кто: Андрей Корешков (Россия) — Дуглас Лима (Бразилия)

Весовая категория: полусредняя (титульный поединок)

Места в мировом рейтинге. Корешков (9-е, бои 19-1); Лима (28-е, бои 27-6).

В чем интрига?

17 июля 2015 года бойцы уже встречались в «клетке» Bellator. Тогда получился жаркий бой, который длился все отведенные пять раундов. Единогласным решением судей Корешков добился победы, прибавив к ней титул чемпиона организации. После этого ученик Александра Шлеменко провел первую защиту против топового бойца Бенсона Хендерсона и разбил его в пух и прах. Это позволило Андрею ворваться в топ-10 полусредневесов мира. Лима после поражения от россиянина провел бой против Пола Дейли и с большим трудом добился победы по очкам. Реванш обещает быть интересным. В Израиле эту схватку ждут с нетерпением.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Кирилл Медведовский, Георгий Караханян, Лена Овчинникова, Скотт Клив.

Сравнение бойцов по версии «Советского спорта» (по 10-бальной шкале)

Показатель Андрей Корешков (Россия) Дуглас Лима (Бразилия) Габариты 8 8 Сила 8 7 Выносливость 9 8 Техника 8 8 Скорость 8 7 Взрывная мощь 8 7 Нокаутирующая сила 7 6 Работа в стойке 8 7 Борьба в стойке 8 8 Борьба в партере 7 7 Опыт 7 8 Итого 86 81

В этом поединке Андрей Корешков имеет небольшое преимущество. Россиянин превосходит бразильца почти во всех компонентах, за исключением опыта выступления в ММА.

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СПРАВКА

Боец Андрей Корешков (прозвища: Кореш, Спартанец) Дуглас Лима (прозвище: Феном) Гражданство Россия Бразилия Рекорд в ММА 19-1 26-6 Достижения в спорте Мастер спорта по армейскому рукопашному бою Чемпион мира по панкратиону 2010 года Чемпион Первых Всемирных Игр единоборств по панкратиону 2010 года Чемпион Bellator в полусреднем весе Двукратный победитель Гран-при Bellator

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Стиль Рукопашный бой Бразильское джиу-джитсу Возраст 26 лет 28 лет Рост 182 см 180 см Вес между боями 80 кг 84 кг

Последние поединки соперников

