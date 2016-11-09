«Кому тут хотели отстрелить усы?» Как Знарок победил «Динамо» в Москве (отчет)

СКА одержал волевую победу над московским «Динамо». Это был первый матч Олега Знарка против клуба, с которым он взял два Кубка Гагарина.

УСЫНЧЕС ПРОТИВ МАККЛЕЙНА

Матч-блокбастер разогревала новость о том, что ведущий защитник московского «Динамо» Андрей Миронов получил травму в сборной России, где он исполнял должность капитана. Причем игрока, как сказал гендиректор динамовцев Андрей Сафронов, в расположении национальной команды даже не обследовали.

В ответ на это ФХР выступила с заявлением, что Миронов получил повреждение в последнем матче Кубка «Карьялы» против чехов (3:0), когда его ударили клюшкой по руке. Ему была оказана квалифицированная медпомощь, а игроков в Финляндии защищала медстраховка. Сам капитан сказал, что лечение продолжит в «Динамо».

…Я-то помню, что когда перед вылетом сборной России в Москву жал руку Миронову, то его кисть была туго перемотана эластичным бинтом. То есть травму без внимания не оставили. А эту пикировку можно объяснить и тем, что наставник сборной Олег Знарок раньше работал в московском «Динамо», причем в тандеме с Сафроновым, который в главной команде страны был на должности генменеджера.

Но потом этот пост упразднили, Знарок старого боевого товарища не поддержал. Они не пересекались, когда Олег Валерьевич был освобожденным тренером сборной. Он сидел в разных ложах с Сафроновым, а когда они видели друг друга в разных концах одного коридора, то мгновенно разворачивались и шли в обратную сторону.

Это первый матч главного тренера СКА Олега Знарка против клуба, с которым он завоевал два Кубка Гагарина, оба раза выбивая в полуфиналах именно СКА.





Интрига достигла такого накала, что на официальном сайте «Динамо» выложили ролик-превью, в котором Джон Макклейн (лысый и в очках, как Орешкин) отстреливает из кольта усы бандиту Олехандро Усынчесу, от которого уходят даже соратники: «Да кому ты нужен такой?»

Троллинг 80-го уровня.

ГУСЕВ-АЛМАЗ

Кстати, о Кубке «Карьялы» лучшим бомбардиром сборной России там стал Никита Гусев из СКА (2+2=4). И вы представляете, на турнир в Хельсинки не только приехала куча скаутов. Евротур обсуждают даже в Америке!

Известный инсайдер Эллиотт Фридман заявил: «На Евротуре можно встретить несколько неограненных алмазов. И вот одним из таких игроков, который очень понравился скаутам, был Никита Гусев. Этот форвард был выбран «Тампой» под 202-м номером на драфте-2012, в июле ему исполнится 25 лет. Я слышал, что парень когда-нибудь хотел бы попробовать силы в НХЛ, а его близкий друг – Никита Кучеров. Пока трудно о чем-то говорить, но почему бы нет?»

Я спросил популярного эксперта «Матч ТВ» Сергея Гимаева, кто из сборной молодых звезд России смог бы пробиться в НХЛ. «Думаю, там может проявить себя Владимир Ткачев из «Ак Барса», - ответил Гимаев. – Шанс будет у Гусева, но ему нужно доверие. По уровню мастерства это уже выдающийся игрок. Его нельзя недооценивать. Но хватит ли физики? Очень жесткий хоккей идет в НХЛ. Как он это выдержит? В остальном Никита готов к заокеанской лиге. К тому же он набирается опыта от Дацюка, Ковальчука.

Пока не говорю об Игоре Шестеркине, давайте досмотрим этот сезон. Но вот Илья Сорокин – да. Очень нравится по манере игры. Габариты, характер, трудолюбие. Он может стать большим вратарем мирового уровня, пройдя по пути Бобровского

Но вообще многое для мирового хоккея будет зависеть от того, поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду. Если нет, то в КХЛ сделают все для того, чтобы оставить в лиге всех кандидатов в сборную».

ОШИБКА БАРАБАНОВА

После Евротура у Знарка даже спросили, не сохранить ли Гусева в тройке с Прохоркиным и Барабановым. Олег Валерьевич ничего ломать не стал. Гусев продолжил играть с Шипачевым и Дадоновым. А вот другой «финский» герой Александр Барабанов совершил фатальную ошибку во втором периоде.

Вроде бы Саша отдавал верную передачу. Но шайба сошла с крюка. Жуткий обрез! А вот Ансель Галимов не сплоховал. Убежал на Шестеркина и переиграл его очень красивым броском.

Так «Динамо» повело 2:1. Вообще хозяева хоть уступали по броскам, но забили первыми - Яков Рылов удачно сыграл на пятачке. Правда, СКА сравнял счет меньше, чем через две минуты, когда отличный бросок нанес Максим Чудинов. Кстати, это был его первый гол в сезоне, хотя к этому дню защитник нанес 63 броска по воротам.

Но СКА в этом сезоне так просто не возьмешь. Сначала Кетов отличным броском расстрелял Лазушина, а через минуту большинство реализовал Белов, который тоже выстрелил очень здорово.

Вот так СКА одержал 12-ю победу подряд. Последний раз Питер проигрывал «Медвешчаку» (2 октября – 4:5 ОТ). А всего армейцы берут очки в 21 матче кряду.

Так что «Динамо» смогло отстрелить усы только в клипе. В реальности же этот СКА пока не может остановить никто.

Динамо (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 2:3 (1:1, 1:0, 0:2). 9467 зрителей

Голы: 1:0 Рылов 3 (Шипов, Федоров, 8.30), 1:1 Чудинов 1 (Шипачев, Гусев, 10.03), 2:1 Галимов 4 (31.52), 2:2 Кетов 4 (Рыков, Хафизуллин, 43.16), 2:3 Белов 5 (Шипачев, Гусев, 44.46, б.).

Вратари: Лазушин – Шестеркин.

Штраф: 12–18.