Макгрегор: Я буду бессмертен, готов к войне. Альварес: Принесите мне Конора

В среду состоялась открытая тренировка Конора Макгрегора и Эдди Альвареса перед их очным противостоянием на турнире UFC 205.

Самый популярный боец ММА современности ирландец Конор Макгрегор (20 побед, 3 поражения) 13 ноября планирует стать первым чемпионом организации сразу в двух весовых категориях: легкой и полулегкой.

На турнире UFC 205 в Нью-Йорке он проведет бой против американца Эдди Альвареса. Этот поединок станет главным событием бойцовского вечера и обещает побить многие рекорды UFC: по посещаемости и продаже платных трансляций.

«В день боя я буду бессмертен, - сказал Макгрегор во время открытой тренировки, - я получу второй чемпионский пояс. Никогда и никто раньше такого не добивался в UFC. Это дело всей моей жизни, это моя главная цель на сегодняшний день. Я готов к войне. Я могу все!», - сказал Макгрегор.

Все ли может Макгрегор, мы узнаем уже через несколько дней. А пока все ждут поединка, можно посмотреть, как Конор владеет баскетбольным мячом.





Эдди Альварес (28 побед, 4 поражения) предсказал, что легко расправится с Макгрегором.

«Я очень взволнован сейчас. Я буду драться в высоком темпе. Каждый день мне приходится преодолевать трудности. Именно поэтому я являюсь чемпионом. Принесите мне Макгрегора, пожалуйста. Собираюсь нокаутировать Конора, ему явно не повезет», - сказал Альварес во время своей открытой тренировки.

UFC 205

Дата турнира: 13 ноября

Место проведения: Нью-Йорк (США)

Кто: Эдди Альварес (США) — Конор Макгрегор (Ирландия)

Весовая категория: легкая (титульный поединок)

Места в мировом рейтинге. Альварес (1-е, бои 28-4); Макгрегор (6-е в полусреднем весе, бои 20-3).

В чем интрига?

Впервые турнир по ММА пройдет в Нью-Йорке. Впервые в истории UFC боец может стать чемпионом сразу в двух весовых категориях. Если чемпион полулегкого дивизиона Конор Макгрегор победит обладателя титула в легком весе Эдди Альвареса, он наденет на себя два пояса. Однако, как сказал президент UFC Дана Уайт, в случае победы ирландца у него все-таки отберут один титул. Турнир в Нью-Йорке обещает побить многие рекорды по посещаемости и по продажам трансляций, ведь в файткарде собраны настоящие звезды боев смешанного стиля.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 10 из 10.





