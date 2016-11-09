Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень1 : 0Зенит-2
Хоккей  Витязь3 : 2 БЦСКА
Баскетбол  Уникаха44 : 43Зенит
Футбол  Кубань5 : 2Спартак-2
Хоккей  Динамо Москва2 : 3СКА
Футбол  Голландия0 : 0Бельгия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Победа ценою в 30 часов! Пять неожиданных цифр 21-го тура ФНЛ

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболисты "Луч-Энергии"
Футболисты "Луч-Энергии"Источник: ФК «Луч-Энергия»

«Советский спорт» рассказывает о главных событиях очередного тура второго по силе дивизиона российского футбола. 

30

Столько часов в пути – не проблема для «Луча-Энергии»

30 часов добиралась «Луч-Энергия» из Владивостока в гости к «Факелу» в Воронеж! Вот как отправка команды на гостевой матч была описана на официальном сайте «тигров»: «Путешествовать желто-синие будут около 30 часов, да еще и с несколькими пересадками: сначала самолетом до Москвы (во Внуково), затем аэроэкспрессом до Киевского вокзала, потом на метро (!!!) до Павелецкого вокзала и, наконец, поездом до Воронежа».

Усложнялось все тем, что матч начинался в два часа ночи до дальневосточному времени. В таких условиях бы лицом в грязь не ударить!

«Луч-Энергия» совершила маленький подвиг, обыграв «Факел» со счетом 1:0. Первый гол в сезоне забил полузащитник Пономаренко. Браво, «Луч»! Хочется пожелать команде, чтобы финансовая ситуация в клубе наладилась.

7

Столько голов на двоих забили «Кубань» и «Спартак-2»

Самый яркий матч тура был сыгран в Краснодаре. «Кубань» со счетом 5:2 обыграла «Спартак-2». Все голы на счету разных футболистов. У «Кубани» стоит отметить очередной мяч Гогниева – он стал для него четвертым в последних четырех матчах. У «Спартака-2» отличились Мелкадзе иДавыдов.

Игра держала в напряжении. Когда счет был 4:2, Давыдов не реализовал пенальти. Заканчивалась 83-я минута. Теоретически его удар мог привести к главному спасению не только тура, но и всей первой части сезона.

6

Леонов стал шестым удаленным игроком «Мордовии»

Уже после первого тайма «Мордовия» проигрывала» «Тосно» со счетом 0:2. Окончательно все стало ясно, когда 48-й минуте красную карточку получил вратарь саранской команды Леонов – он лишил соперника явной возможности отличиться. Голов в матче больше забито не было.

Это уже вторая игра подряд, которую «Мордовия» завершает в меньшинстве. В матче со «Спартаком» (1:4) прямые красные карточки схлопотали сразу два игрока - защитник Осипов и полузащитникИгнатович. Оба были удалены за грубую игру.

В общей сложности игроки «Мордовии» в этом сезоне удалялись уже семь раз. Перещеголял всех Лебедев – он дважды был изгнан с поля за две желтые карточки.

4

Голевая серия Мамтова достигла четырех матчей

«Тюмень» благодаря голу нападающего Мамтова обыграла на своем поле «Зенит-2» - 1:0. Встреча стала для форварда четвертой кряду в первенстве ФНЛ, в которой ему удалось отличиться. До этого он по одному мячу отправил в ворота «Нефтехимика» (1:0) и «Енисея» (2:3), дважды огорчил «Балтику» (2:2). Любопытно, что все голы нападающий забил правой ногой из пределов штрафной. А всего на счету Мамтова уже 11 голов. Больше только у динамовца Кирилла Панченко – 15.

1

Луценко открыл свой голевой счет

Перед матчем с «Нефтехимиком» у «Динамо» появились кадровые сложности в атаке. Сразу два игрока основного состава – Панченко иБечирай – уехали в национальные сборные – России и Черногории соответственно. Несмотря на это «Динамо» победило – 1:0. Команда Юрия Калитвинцева дала понять, что в первом дивизионе потеря сразу двух основных игроков ей не страшна.

Единственный гол в матче забил нападающий Евгений Луценко. До этой игры форвард не забил ни одного мяча. Главная причина – мало игрового времени. Встреча с «Нефтехимиком» стала для него лишь пятой в стартовом составе «Динамо». А ведь в прошлом сезоне бомбардир нащелкал десять голов в премьер-лиге в составе «Мордовии»! Возможно, теперь его дела пойдут на лад. Луценко по силам выиграть конкуренцию у Бечирая, который в нынешнем первенстве ФНЛ забил всего три мяча, несмотря на 15 выходов на поле с первых минут.

Калитвинцев действиями форварда остался доволен: «Он провел хороший матч, совершил немало полезных действий, навязал сопернику борьбу, забил гол. За сегодняшний матч Евгений заслуживает самой высокой оценки».


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Захаряк: Считаю, что «Енисей» победил заслуженноГлавный тренер «Балтики» Игорь Захаряк поделился впечатлениями от матча 21-го тура ФНЛ против «Енисея».Андрей Тихонов: Футбол такая игра, что счет 2:0 не говорит о победеГлавный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от матча 21-го тура ФНЛ против «Балтики».Владимир Стржалковский: Совет решил не рассматривать вопрос о банкротстве «Динамо»Попечительский совет ВФСО «Динамо» принял решение не рассматривать вопрос о возможном банкротстве одноименного футбольного клуба. Об этом сообщил председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский.«Спартак» жег на трибунах, «Кубань» - на поле«Спартак» жег на трибунах, «Кубань» - на полеУвязшая в долгах «Кубань» обыграла «Спартак-2» (5:2), но о премьер-лиге пока не думает.Тренер «Кубани» Евгений Калешин: «Спартак» - лучшая команда в лигеТренер «Кубани» Евгений Калешин после победы над «Спартаком-2» в матче 21 тура РФПЛ рассказал о том, как администрация сборной позволила Якубе остаться в команде.Тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов: У «Кубани» был силовой футбол, стал комбинационныйГлавный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов после поражения от «Кубани» (2:5) в матче 21 тура ФНЛ рассказал о характере команды.«Факел» уступил «Лучу-Энергии»«Факел» дома проиграл «Лучу-Энергии» (0:1) в 21-м туре ФНЛ.«Кубань» разгромила «Спартак-2»«Кубань» дома взяла верх над «Спартаком-2» (5:2) в 21-м туре ФНЛ.Владислав Радимов: Большинству игроков не хватает мастерства для игры на уровне ФНЛГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение в матче 21-го тура первенства ФНЛ против «Тюмени».«Шинник» упустил победу над «Волгарем»«Шинник» дома сыграл вничью с «Волгарем» (1:1) в 21-м туре ФНЛ.«Тосно» обыграло «Мордовию» во второй раз в сезонеВ матче 21-го тура первенства ФНЛ «Тосно» в Саранске одержало победу над «Мордовией» со счетом 2:0.«Кубань» – «Спартак-2». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 21-го тура первенства ФНЛ между «Кубанью» и «Спартаком-2».«Зенит-2» с минимальным счетом проиграл «Тюмени»В матче 21-го тура первенства ФНЛ «Зенит-2» на выезде потерпел поражение от «Тюмени» со счетом 0:1.Юрий Калитвинцев: Быстрый мяч – это всегда преимуществоГлавный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал игру своей команды в матче 21-го тура первенства ФНЛ против «Нефтехимика».«Енисей» одолел «Балтику»«Енисей» дома взял верх над «Балтикой» (2:1) в 21-м туре ФНЛ.«Сибирь» обыграла «Тамбов» в ФНЛ«Сибирь» взяла верх над «Тамбовом» (2:0) в 21-м туре первенства ФНЛ.КДК дисквалифицировал Бечирая и Куасси на два матчаКДК РФС на своем заседании принял решение дисквалифицировать нападающего московского «Динамо» Фатоса Бечирая на два матча за «агрессивное поведение в виде умышленного удара рукой соперника». Как рассказал председатель КДК Артур Григорьянц, речь идет об эпизоде в матче 20-го тура ФНЛ «Динамо» - «Енисей», когда Бечирай ударил локтем в лицо защитника гостей Никиту Чернова.Гол Луценко принес «Динамо» победу над «Нефтехимиком»Московское «Динамо» на выезде переиграло «Нефтехимик» в матче 21-го тура первенства ФНЛ.Олег Терехин: Задачу по выходу в премьер-лигу «Динамо» решит однозначно, а потом будет играть там со скромным бюджетомБывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин рассказал, что думает о финансовом кризисе бело-голубых.Игорь Семшов: Исчезновение «Динамо» невозможноБывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов высказал свое мнение по поводу будущего московского клуба.

Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение