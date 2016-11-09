Победа ценою в 30 часов! Пять неожиданных цифр 21-го тура ФНЛ

«Советский спорт» рассказывает о главных событиях очередного тура второго по силе дивизиона российского футбола.

30

Столько часов в пути – не проблема для «Луча-Энергии»

30 часов добиралась «Луч-Энергия» из Владивостока в гости к «Факелу» в Воронеж! Вот как отправка команды на гостевой матч была описана на официальном сайте «тигров»: «Путешествовать желто-синие будут около 30 часов, да еще и с несколькими пересадками: сначала самолетом до Москвы (во Внуково), затем аэроэкспрессом до Киевского вокзала, потом на метро (!!!) до Павелецкого вокзала и, наконец, поездом до Воронежа».

Усложнялось все тем, что матч начинался в два часа ночи до дальневосточному времени. В таких условиях бы лицом в грязь не ударить!

«Луч-Энергия» совершила маленький подвиг, обыграв «Факел» со счетом 1:0. Первый гол в сезоне забил полузащитник Пономаренко. Браво, «Луч»! Хочется пожелать команде, чтобы финансовая ситуация в клубе наладилась.

7

Столько голов на двоих забили «Кубань» и «Спартак-2»

Самый яркий матч тура был сыгран в Краснодаре. «Кубань» со счетом 5:2 обыграла «Спартак-2». Все голы на счету разных футболистов. У «Кубани» стоит отметить очередной мяч Гогниева – он стал для него четвертым в последних четырех матчах. У «Спартака-2» отличились Мелкадзе иДавыдов.

Игра держала в напряжении. Когда счет был 4:2, Давыдов не реализовал пенальти. Заканчивалась 83-я минута. Теоретически его удар мог привести к главному спасению не только тура, но и всей первой части сезона.

6

Леонов стал шестым удаленным игроком «Мордовии»

Уже после первого тайма «Мордовия» проигрывала» «Тосно» со счетом 0:2. Окончательно все стало ясно, когда 48-й минуте красную карточку получил вратарь саранской команды Леонов – он лишил соперника явной возможности отличиться. Голов в матче больше забито не было.

Это уже вторая игра подряд, которую «Мордовия» завершает в меньшинстве. В матче со «Спартаком» (1:4) прямые красные карточки схлопотали сразу два игрока - защитник Осипов и полузащитникИгнатович. Оба были удалены за грубую игру.

В общей сложности игроки «Мордовии» в этом сезоне удалялись уже семь раз. Перещеголял всех Лебедев – он дважды был изгнан с поля за две желтые карточки.

4

Голевая серия Мамтова достигла четырех матчей

«Тюмень» благодаря голу нападающего Мамтова обыграла на своем поле «Зенит-2» - 1:0. Встреча стала для форварда четвертой кряду в первенстве ФНЛ, в которой ему удалось отличиться. До этого он по одному мячу отправил в ворота «Нефтехимика» (1:0) и «Енисея» (2:3), дважды огорчил «Балтику» (2:2). Любопытно, что все голы нападающий забил правой ногой из пределов штрафной. А всего на счету Мамтова уже 11 голов. Больше только у динамовца Кирилла Панченко – 15.

1

Луценко открыл свой голевой счет

Перед матчем с «Нефтехимиком» у «Динамо» появились кадровые сложности в атаке. Сразу два игрока основного состава – Панченко иБечирай – уехали в национальные сборные – России и Черногории соответственно. Несмотря на это «Динамо» победило – 1:0. Команда Юрия Калитвинцева дала понять, что в первом дивизионе потеря сразу двух основных игроков ей не страшна.

Единственный гол в матче забил нападающий Евгений Луценко. До этой игры форвард не забил ни одного мяча. Главная причина – мало игрового времени. Встреча с «Нефтехимиком» стала для него лишь пятой в стартовом составе «Динамо». А ведь в прошлом сезоне бомбардир нащелкал десять голов в премьер-лиге в составе «Мордовии»! Возможно, теперь его дела пойдут на лад. Луценко по силам выиграть конкуренцию у Бечирая, который в нынешнем первенстве ФНЛ забил всего три мяча, несмотря на 15 выходов на поле с первых минут.

Калитвинцев действиями форварда остался доволен: «Он провел хороший матч, совершил немало полезных действий, навязал сопернику борьбу, забил гол. За сегодняшний матч Евгений заслуживает самой высокой оценки».



