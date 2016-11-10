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«Быки» окрыленные. В Германии появился свой «Лестер»?

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Быки» окрыленные. В Германии появился свой «Лестер»?

«Советский спорт» рассказывает об амбициозном проекте концерна «Ред Булл» в немецком футболе.

В турнирной таблице чемпионата Германии после десятого тура установилось двоевластие. Очередной невнятный домашний матч «Баварии» Карло Анчелотти (1:1 с «Хоффенхаймом» в минувший уик-энд) позволил зубастому дебютанту первой бундеслиги – клубу «РБ Лейпциг», догнать мюнхенцев.

Лейпциг – крупнейший город Саксонии и родина знаменитого композитора Рихарда Вагнера. В 1813 году он стал ареной грандиозной Битвы народов, самого масштабного военного сражения наполеоновской эпохи. А после разделения Германии в середине 20 века город стал локальным мегаполисом на территории социалистической ГДР.

Названия местных футбольных грандов ласкали слух советского футбольного болельщика: в Дрездене и Берлине моду диктовали немецкие динамовцы, а Лейпциг представлял «Локомотив».  В 1987 году железнодорожники неожиданно дошли до финала Кубка обладателей Кубков, где сразились со звездным «Аяксом» под управлением Йохана Кройфа. Еще одной сенсации не произошло: голландцы завоевали трофей благодаря единственному голу в исполнении Марко ван Бастена.

«Локомотив» - гордость Лейпцига и клубного футбола ГДР 1980-х годов

Долгожданное объединение страны не привело к ликвидации расслоения между клубами Востока и Запада Германии. Редким коллективам из бывшей ГДР удавалось наведаться в первую бундеслигу. Но даже если подобное происходило, то оказывалось временным явлением. И «Ганза» (Росток), и «Энерги» (Коттбус) не могли претендовать на высокие места в турнирной таблице из-за скромных финансовых возможностей.

«РБ Лейпциг» - явление качественно иного порядка.

В середине 1980-х австрийский маркетолог Дитрих Матешиц, ранее успешно продвигавший на рынок зубную пасту, решил вложить все свои сбережения в производство энергетического напитка, разработанного в Таиланде. Ныне бренд «Ред Булл» известен и узнаваем практически во всех странах мира, а его основатель стал миллиардером.

В 21 веке под эгидой «Быков» была постепенно создана целая спортивная империя. Две команды формулические (собственно «Ред Булл» и «Торо Россо»), две дружины хоккейные (в Мюнхене и Зальцбурге), пять клубов футбольных (в Австрии, Германии, Бразилии, Гане и США). К этому можно добавить крупные проекты компании в велоспорте и мотогонках. По объему денежных вливаний в мировой спорт «газировщиков» ныне опережают только такие промышленные гиганты, как Nike, Adidas и Coca Cola.


Наглядный путеводитель по крупнейшим спортивным проектам «Ред Булл»

Однако немецкий футбольный эксперимент Матешица изначально стоял в его планах особняком. Привести к успеху команду чемпионата Австрии или лиги MLS при наличии солидных инвестиций – дело нехитрое. Проделать тот же фокус в Германии, с учетом особенностей местного законодательства – гораздо сложнее.

В этой стране частный сторонний инвестор может владеть максимум 49% акций клуба. Данное правило автоматически делает немецкий футбольный рынок малопривлекательным для российских олигархов и арабских шейхов. Но австрийцы на пути к своей цели проявили немалую юридическую изворотливость и настойчивость.

Аббревиатура «РБ» в названии нового клуба из Лейпцига, основанного в 2009 году на базе провинциального «Маркранштедта», означает Rasenballsport (игра с мячом на траве), а вовсе не то, что вы могли бы подумать. А эмблема команды хоть и сильно напоминает рисунок, который можно увидеть на синей банке в любом супермаркете, но все же не является его точной копией.

Кроме того, в качестве компромисса с DFL было принято решение о том, что совет директоров организации будет контролироваться людьми, формально независимыми от концерна «Ред Булл».

Путь от Оберлиги зоны Северо-Восток до первой бундеслиги клуб преодолел всего за восемь лет. Главные творцы нынешнего взлета «РБ Лейпциг» - это спортивный директор Ральф Рангник по прозвищу «Профессор» и австрийский тренер Ральф Хазенхюттль. Первый с 2012 года отвечает в команде за кадровую и трансферную политику, опираясь на огромный опыт и свой непререкаемый авторитет в немецком футболе, а второй проявил себя с наилучшей стороны, еще работая с «Ингольштальдтом». В 2015 году Хазенхюттль вывел этот коллектив в первую бундеслигу, а затем помог ему закрепиться в высшем дивизионе.

На поле же лидерами «Быков» на старте сезона являются 21-летний гвинейский опорный хавбек Наби Кейта, шведский вингер Эмиль Форсберг и 20-летний нападающий Тимо Вернер – воспитанник «Штутгарта», поигравший за юниорские сборные Германии всех возрастов.

10-матчевая беспроигрышная серия (7 побед и 3 ничьи) восточногерманской команды действительно впечатляет, но рассуждать о медальных амбициях дебютантов пока преждевременно. До зимнего перерыва клубу еще предстоит сразиться с «Байером», «Шальке», «Гертой» и «Баварией». И даже если по итогам этих встреч подопечные Ральфа Хазенхюттля удержатся в группе лидеров – кризис вполне может наступить во втором круге первенства.

В первом туре чемпионата Германии-2016/17 «Быки» переиграли дортмундскую «Боруссию» (1:0)

В 2008 году другой нетипичный для Германии футбольный проект – «Хоффенхайм» (детище магната в области программного обеспечения Дитмара Хоппа) также шокировал болельщиков, неожиданно став «осенним чемпионом». Молодой и техничный бразилец Карлос Эдуардо образцово вел игру команды в середине поля, не подозревая о своих будущих мучениях в Казани, а боснийский форвард Ведад Ибишевич забивал практически в каждом матче. Но сил на решающий, весенний отрезок чемпионата «деревенскому» коллективу не хватило: он финишировал только седьмым.

«РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм» также роднит неоднозначное отношение к обоим клубам со стороны немецких любителей футбола. Не секрет, что «Бавария» - одновременно самый популярный и самый ненавидимый клуб в Германии. Многие мечтают о том, чтобы у мюнхенского гранда внутри страны появились достойные конкуренты – как в спортивном аспекте, так и в финансовом. Но при этом немцы вовсе не горят желанием видеть в качестве таковых частные команды без истории, победных традиций и устоявшейся фанатской базы.

И все же можно с уверенностью говорить о том, что данный проект Дитриха Матешица – это всерьез и надолго. В планах концерна «Ред Булл» на ближайшие годы – сооружение в северной части Лейпцига новой футбольной арены, рассчитанной на 80 000 зрителей.

Вскоре лейпцигские «Быки» могут обзавестись еще более современным и вместительным домашним стадионом, нежели 43-тысячная «Ред Булл Арена»

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