Динамовцам этого лучше не слышать. Что творилось после матча москвичей со СКА

После битвы «Динамо» с питерскими армейцами корреспондент «Советского спорта» поговорил с игроками обеих команд.

- Молодчики! – и это было единственное печатное слово, которое донеслось от раздевалки СКА, когда питерские игроки уходили со льда. Еще несколько смачных и весьма эмоциональных высказываний в адрес соперников ни болельщикам «Динамо», ни тем более его игрокам лучше не слышать. Никогда. Тем более, что и употреблять их в СМИ уже запрещено по закону.

Впрочем, и «молодчики» выкрикивалось так яростно, и сопровождалось такими мощными ударами клюшек о стену, что сомнений не оставалось – поединок удался и никого равнодушным не оставил.

Затем в питерскую раздевалку спустился Председатель Совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко. Видимо, чтоб поздравить игроков с победой. И самому забрать виртуальный подарок ко дню своего 64-летия. Краснеть за результат армейцам перед руководством не пришлось.

ШЕСТЕРКИН: ЕСЛИ СЛОМАЕТЕ БОРТА, САМИ И ПОЧИНИТЕ

- Как я пропустил? Там игрок был перед воротами. Ему шайба в клюшку удачно попала, - молодой голкипер СКА Игорь Шестеркин словно оправдывался за победу. – Будем работать…

- Бытует мнение, что у СКА нет в лиге серьезных соперников. Вам упорных матчей хватает?

- Такие поединки, как сегодняшний или, когда мы с ЦСКА играли – очень важны. В них закаляется характер и это самое главное. Это то, что пригодится в будущем.

- Если сравнивать матчи в КХЛ и сборной, то…

- Точно такие же поединки. На лед выходит пятерка соперников, начинается игра… Люди везде одинаковые.

- Какой момент сегодня был переломным? Когда вы почувствовали, что СКА побеждает?

- После того, как услышал сирену об окончании третьего периода. Динамовцы до последней секунды имели шанс отыграться.

- Не трудно было играть два периода с враждебно настроенными фанатами «Динамо» за спиной? Порой было ощущение, что они борт за вами сломать готовы!

- Если сломают, «Динамо» его потом починит. Ничего страшного.

РЫЛОВ: МНЕ СЕГОДНЯ БЫЛО НЕ ДО ТРАМПА

…Динамовская раздевалка выглядела после поединка притихшей и грустной. По ней слонялсяАндрей Миронов с жесткой фиксирующей повязкой на правой руке.

- Как рука? Нормально, - улыбнулся мне недавний капитан сборной России. Но для рукопожатия протянул левую. И это говорило о том, что его травма все же достаточно серьезна.

- Мы, пожалуй, немного несобранными вышли на третий период, - говорит о концовке поединка уже другой защитник – Яков Рылов. – Хотели сыграть на удержание счета. А соперник добавил немного и… Это меньшинство… Мы же его разбирали! Но все равно пропустили гол.

- Начало-то «Динамо» удачно. А вы открыли счет.

- Там ничего такого не было. Ребята перекрыли вратаря. Я удачно бросил. Попал. В такой игре как раз такие голы и нужны.

- СКА обычно силен во втором периоде. Но как раз во второй двадцатиминутке вы армейцев переиграли.

- Мы знали об этом. И хорошо подготовились. Не дали им шанса. Наоборот, чаще играли в их зоне. Надо было во втором периоде больше забивать. Моменты были. И у меня в том числе.

- Сложно было играть после паузы?

- Из ритма никто не выпал. Все играли с удвоенной самоотдачей. Перерыв пошел на пользу.

- Если можно, один вопрос не по матчу…

- О Трампе что ли? Я за выборами в США вообще не следил. Не до этого было. Это их американские штучки.

ГАЛИМОВ: СПАСИБО БАРАБАНОВУ ЗА ПЕРЕДАЧУ

Автора второго гола в ворота СКА, Анселя Галимова, я попросил рассказать о том, как ему удалось обокрасть соперников.

- Это была хорошая передача от Барабанова, - улыбнулся Галимов. – Спасибо ему за нее. Я его поблагодарю попозже. А он, наверное, меня – за то, что мы проиграли.

- Выход один на один вы реализовали уверенно.

- Меня просто передернуло, если честно. Очень страшно было бежать на такой скорости. Вылетел на ворота и… Больше никаких эмоций не было. Трясануло немного. До этого игра тоже шла нормально. Стычка? Ну я люблю потолкаться. А удаление какое-то придуманное. Но его я комментировать не хочу.

- Правда вы и в голе в свои ворота поучаствовали…

- Да, неудачно подставил клюшку под бросок Чудинова. Получается 1:1 у меня по голам. Один СКА забил, другой себе.

- Во втором периоде «Динамо» наиграло больше, чем на одну заброшенную шайбу?

- Нам тоже так показалось. Но игроки сборной России показали, как реализовывать свои моменты. Недотерпели мы в меньшинстве. Хотя вроде всю неделю на нем сидим, изучаем.

- Может, все дело в том, что сегодня у президента СКА день рождения?

- А в Америке еще и Трампа выбрали.

- Вы удивились?

- У меня всего один Президент – Владимир Владимирович.



