Криштиану Роналду: Вы понятия не имеете, что значит титул чемпиона Европы

Криштиану Роналду после финала Евро-2016 Источник: Reuters

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду дал интервью немецкому изданию 11 Freunde.



– В последнее время вашей команде довольно непросто даются матчи с дортмундской «Боруссией». Почему?

– Потому что это команда мирового уровня. Каждый раз, когда мы приезжаем в Дортмунд, я понимаю, что нас ждет очень тяжелая игра. У «Боруссии» феноменальные болельщики, а также великолепный тренер.

– Вот с «Баварией» ваша команда играет намного лучше. В чем разница между мюнхенским и дортмундским клубом?

– На мой взгляд, весомых отличий нет. Но должен сказать, что в «Боруссии» больше молодых игроков, а в «Баварии» очень длинная скамейка, что позволяет им уверенно действовать на протяжении всего сезона.

– В «Баварии» или «Боруссии» есть игроки, с которыми вы бы хотели играть за одну команду?

– Конечно, и не один. Ведь мы сейчас говорим о лучших командах мира. Думаю, «Реал» укрепил бы защитник «Боруссии» Рафаэль Геррейро, с которым я выступаю за сборную Португалии.

– Вы недавно продлили контракт с «Реалом», сказав, что планирует играть до 41 года. А какие у вас планы после завершения карьеры?

– Кто знает, может быть, я перейду в другой клуб. Сейчас мне 31 год и я хочу еще 10 лет играть на высоком уровне. Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Поэтому все может случиться. Может мне придется уйти из футбола через 3-4 года. Но если я буду чувствовать себя нужным, тогда буду продолжать выходить на поле.

– Может после завершения карьеры стоит попробовать себя в любительской лиге?

– Нет, я так не думаю. Жизнь – это не только футбол. Сейчас, конечно, это моя страсть, но после окончания профессиональной карьеры я хотел бы посвятить себя другим проектам.

– Например?

– Мне очень нравится мода. Возможно, я буду работать именно в этой области. Также мне интересен кинематограф и бизнес. У меня много идей по этому поводу, но пока я сконцентрирован только на футболе.

– Вы выиграли в этом году Лигу чемпионов и Евро. В чем вы ищете мотивацию после таких побед?

– В страсти (смеется). Да, этот год стал лучшим в моей карьере, потому что мне удалось выиграть трофей со сборной Португалии. Конечно, выиграть «Золотой мяч» или Лигу чемпионов замечательно, но когда вы завоевываете трофей для вашей страны, то это навсегда остается в памяти. Вы понятия не имеете, что это значит для всего нашего народа. Мы не Бразилия, Аргентина или Германия. Нам намного сложнее одержать победу на подобных турнирах, – сказал 31-летний Роналду.