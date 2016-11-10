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Черчесов и необъятность Родины. Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии
Черчесов и необъятность Родины. Колонка Юрия Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев - о матче Катар - Россия.

Послушаешь Станислава Черчесова, обосновывающего пофамильно очередную волну вызова в сборную на примерку, – и невольно, в обход собственных мыслей и сомнений, проникаешься некоей абстрактной уверенностью в завтрашнем дне. Как говорится, внушает Станислав Саламович своей несуетной солидностью: верной дорогой идем, товарищ. И обязательно куда-нибудь да придем.

Глубоко копает Станислав Саламович. Это вам не Леонид Викторович, которого отсутствие одного-другого из основы повергало в трепет, грозя разрушить всю тактическую конструкцию. Мне вот особенно запомнилось из недавнего черчесовского: «Могилевца на поле не видно, но дело свое он знает». Ну да: молодой, может, клуб зимой поменяет, может, попадет туда, где позволят играть; может, что-то из знаний о деле и посчастливится применить.

Не видно давненько на поле, к примеру, и Шишкина, не молодого. Юрий Семин предпочитает ему Янбаева. Но для Черчесова старый знакомый по «Спартаку», похоже, все равно железный кандидат. Больше того, на матчи с Катаром и Румынией в списке Станислава Саламовича не удалось навскидку обнаружить, в дополнение к Шишкину, другого профильного правого защитника (молодого Набиуллина, например, – проявлявшего, помнится, конкретные умения, а нынче напомнившего о себе даже голом в ворота «Уфы»). Разве что Фернандес получит оперативное дозволение вступить в клуб российской сборной.

Но Набиуллин – для следующего, весеннего призыва. Кто там еще у Черчесова доселе не охвачен? О, Денисов! Тот самый, с которым у тренера сборной случилась большая терка. Но – возможно все, возможен даже и Денисов – если другие кандидаты, проходящие кастинг, ничего крепкого в опорной зоне не склеят.

Словом: «Танцуют все!». Из элитного подразделения – именно так главная команда страны была замыслена изначально – сборная превращается в большой примерочный зал. Да и где вы ее видите сегодня, элиту?

Вновь вызван вконец измочаленный Василий Березуцкий. Можно ли строить серьезный расчет на том, что заслуженный защитник Отечества в исправности доберется до 2018-го? Даже в Акинфееве возникают сомнения, коли ЦСКА углубится в фазу то ли распада, то ли депрессии. Смотрим дальше: наиболее важными элементами в игровой структуре Черчесова на первых порах стали Жирков и Самедов. Но, во-первых, оба в возрасте, во-вторых, левого фланговика не отпускают болячки, в– третьих, фланговик правый уже отнюдь не всегда излучает нужный импульс.

Поэтому вот вам прогноз. Черчесов так и продолжит неутомимо ротировать кадровую обойму. И даже к ЧМ не подарит нам с вами фамилии одиннадцати главных надежд. Чувствуется, Станиславу Саламовичу этот процесс непрерывной примерки – в удовольствие. Ведь никакой клуб не даст тренеру возможностей для столь широкой калейдоскопичности. Тем приятнее быть начальником, – когда круг подчиненных стремится к необъятности! Вырастаешь в собственных глазах.

Вы скажете, – пустые хлопоты, имитация активности? Ну почему же пустые? Напротив. Одни подустанут (а Станислав Саламович склонен быстро выжать из игроков соки) – выйдут другие. И сборная не впадет в кому, а продолжит как-то шевелиться. И хоть этому будем рады.

Матч

Россия - Катар

Судья:

Павел Кристиан Балай (Румыния)

Место и дата

10 ноября 19:00, , Текстовая трансляция

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