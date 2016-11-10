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Хабиб Нурмагомедов: Зачем Макгрегору драться со мной, если он будет летать?

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хабиб Нурмагомедов: Зачем Макгрегору драться со мной, если он будет летать?

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов (23 победы, 0 поражений) в преддверии турнира UFC 205, который пройдет в Нью-Йорке 13 ноября (рано утром по московскому времени), рассказал о своих будущих планах. Напомним, что Хабиб подерется с американцем Майклом Джонсоном.

О ПОЕДИНКЕ ПРОТИВ МАЙКЛА ДЖОНСОНА

- Майкл очень сильный боец. Он это доказал, когда побеждал Тони Фергюсона. Он очень мощный и прекрасно владеет техникой бокса. Считаю, что он сильнее Фергюсона. Но я нахожусь совсем на другом уровне. 13 ноября я это продемонстрирую. Все считают, что я могу выиграть только за счет борьбы. Но это ведь не матч по борьбе, это ММА. Бой начнется в стойке. У меня много планов на бой против Майкла.

Я просил организаторов UFC дать мне поединок в Нью-Йорке, так как хотел выступить перед большой группой россиян, проживающих в США. Их примерно два миллиона. Я говорю не только о россиянах, но и о поклонниках ММА из СССР.

О БОЕ ТОНИ ФЕРГЮСОНА И РАФАЭЛЯ ДОС АНЬОСА

- Судьи подняли руку Тони. Я считаю, что он победил заслуженно. Он точно выиграл три раунда из пяти. Парни показали хороший и зрелищный поединок, но бразилец совершал много ошибок, в то время, как американец действовал по плану. Тони верит, что он следующий претендент на бой против чемпиона UFC в легком весе. Он побил многих сильных и опасных бойцов. Девять побед кряду — это не шутки. Но я в воскресенье покажу серию из 24 побед подряд. Это самая лучшая серия в ММА на данный момент. Дело за промоушеном. Руководители сказали мне, что после бой с Джонсоном я буду драться за пояс. Я заслужил это. Однако, не все зависит от меня. Если в главном поединке UFC 205 победит Конор Макгрегор, то он точно не согласится драться со мной. Если же победит Альварес, то, надеюсь, он примет мой вызов.

- Почему Конор откажется?
- Макгрегор будет выбирать более простой способ продолжения карьеры. Как вы думаете, он примет бой с ударником или с борцом? Возможно, он в третий раз сразится против Нейта Диаса, вновь легко заработает денег. Зачем Макгрегору соглашаться драться против парня, который его размажет и заставит летать? Он ведь умный парень. Это бизнес.

О ВОЗМОЖНОМ ТУРНИРЕ UFC В РОССИИ

- Я могу продемонстрировать свое влияние в России. Нужно разговаривать с Даной Уайтом. Но я не верю, что организация придет в Россию в 2017 году. Может быть, в 2018. Честно говоря, об этом я пока не думаю. Сейчас у меня в голове поединок против Джонсона.

О РЕЙТИНГЕ UFC

- Я согласен с нынешним раскладом сил в рейтинге. Но он ничего не значит. Я первый среди претендентов, однако UFC не дал мне титульный бой. Промоушен принимает решения во благо своему бизнесу, а не спорту. Когда я подписывал контракт с организацией, турниры носили спортивный характер. Теперь я не вижу в UFC спорта. Это чистый бизнес.

О ЧАСТЫХ ТРАВМАХ

- За последнее время я получал много травм. Расстраивал и себя и других. Повреждения притормозили мою карьеру. В прошлом году мне пришлось многое изменить в моей жизни, в тренировках, в питании. Начал плотно работать с диетологами.

О ПЯТИРАУНДОВОМ ПОЕДИНКЕ

- Выносливость — это одно из моих ключевых качеств. Я никогда не уставал. Тренируюсь в горах Дагестана, сборы проходят очень тяжело. Никогда не задумываюсь, сколько будет длиться бой, три раунда или пять. Соперник тоже устает. Выносливость зависит от настроя.

Кто: Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Майкл Джонсон (США)

Весовая категория: легкая
Места в мировом рейтинге. Нурмагомедов (10-е, бои 23-0); Джонсон (6-е, бои 17-10).
Места в рейтинге UFC. Нурмагомедов - 2-й, Джонсон - 6-й. 

В чем интрига?

Нурмагомедов уже устал ждать шанса сразиться за титул чемпиона UFC и пообещал, что может покинуть организацию, если после боя с Джонсоном ему не предоставят такой возможности. Скорее всего, это было сказано на эмоциях, Хабиб не покинет промоушен. Если россиянин одержит победу, то в следующем бою он реально может уже сразиться за титул. Если же победит Джонсон, то ему такой шанс не выпадет. В последних трех поединках он одержал лишь одну победу — над Дастином Порье.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.

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Макгрегор: Я буду бессмертен, готов к войне. Альварес: Принесите мне Конора

В среду состоялась открытая тренировка Конора Макгрегора и Эдди Альвареса перед их очным противостоянием на турнире UFC 205.

Макгрегор: Я буду бессмертен, готов к войне. Альварес: Принесите мне Конора

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