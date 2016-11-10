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«Крутая драка Панарина в матче в «Сент-Луисом». Смотрите!» 5 гвоздей НХЛ (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Крутая драка Панарина в матче в «Сент-Луисом». Смотрите!» 5 гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ

«Чикаго» приехал в Сент-Луис, чтобы сразиться за первое место в Центральном дивизионе. А еще «ястребы» хотели продлить свою победную серию до семи матчей. Это самая горячая команда лиги, которая в ближайшее время может обойти «Монреаль», выскочив на первое место в таблице.

В начале второго периода «Чикаго» открыл счет, когда Артемий Панарин удержал шайбу на левом фланге, финтом уйдя от защитника, отбросил на синюю линию под щелчок молодому защитнику Густаву Форслингу. А на пятачке ветеран Мариан Госса успел на добивание.

Чуть позже «Чикаго» выстоял в меньшинстве и едва не забил еще, но мастер Патрик Кейн не смог переиграть вратаря Джейка Аллена. Даже сам Кейн засмеялся – как это он так оплошал?

«Блюз» горел синим пламенем, и в большинстве в пустой угол не забил Владимир Тарасенко. Вратарь «Чикаго» Кори Кроуфорд сделал сэйв вечера. Но свой гол хозяева все-таки забили, когда комбинацию начал Тарасенко, а защитник Алекс Пьетранжело щелчком от синей линии все-таки Кроуфорда пробил.

Все было решено в овертайме. Артемий Панарин не стал мудрить, а просто бросил с кистей, попав в дальнюю девятку. Это первый победный гол Темы в этом сезоне. И восьмой за карьеру. Кстати, в прошлом сезоне Панарин только однажды забивал в овертайме. И вот теперь история повторилась.

ДРАКА ДНЯ


А еще в конце третьего периода мы увидели, как Артемий Панарин подрался со Скотти Апшеллом, за что получил 5 минут штрафа. И хорошо, что успел их отсидеть перед овертаймом, потому что иначе там бы не забил.

Ну что сказать? Не зря Панарин занимался тайским боксом. В этой схватке он выглядел гораздо активнее. Правда, Апшелл попытался натянуть ему свитер на голову, из-за чего Артемий на секунду стал похож на великого Корнхолио (Мистера Кукурузу из «Бивиса и Баттхеда»).

А еще Тема вытащил капу изо рта. Видимо, он готовил эту драку заранее!

По мнению экспертов портала HockeyFights.com, Панарин победил в этом бою (87,1% проголосовали за него). Только 9,7% поддержали Апшелла,остальные высказались за ничью.

Кстати, Артемий Панарин сделал первый хет-трик Горди Хоу в НХЛ: гол, передача, драка. И я напомню, что Тему учили драться еще знаменитые тафгаи «Витязя» - Мирасти и Яблонски.

СЕРИЯ ДНЯ

К сожалению, центрфорвард «Чикаго» Артем Анисимов прервал свою бомбардирскую серию, которая длилась 11 матчей. И вообще покинул лед во втором периоде, получив травму верхней части тела. Да, это был очень жесткий матч. Главный тренер «ястребов» Джоэл Кенневилль сказал, что Анисимов вернется со дня на день.

Тем не менее, Артем остался на втором месте среди лучших бомбардиров НХЛ – 8 голов, 9 передач. Перед ним – только Шейфеле из «Виннипега» (9+9). Конечно, мало кто думал, что Анисимов выиграет «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир лиги. Но этот фантастический старт и первое место в НХЛ в его карьере были.

ВРАТАРЬ ДНЯ


Сергей Бобровский одержал уже четвертую победу подряд. На этот раз он сделал 30 сэйвов и остановил «уток». Всего же в этой серии Боб сотворил два сухаря, а в среднем пропускал лишь по одной шайбе.

Интересно, что по фэнтази-рейтингу ESPN именно Бобровский сейчас является лучшим вратарем лиги. На втором месте идет Деван Дубник из «Миннесоты», третий – Кэм Тальбо из «Эдмонтона». Конечно, последние двое – не такие звездные ребята, как Туука Раск или Кэри Прайс. Но это оценивается удачная игра в последние недели.

Бобровский же – звезда первой величины. И сейчас он, как я думаю – главный претендент на «Везина Трофи». Потому что статистика у него потрясающая, а «Коламбус» может заскочить в плей-офф. Лишь бы не помешали травмы.

ПЕЧАЛЬ ДНЯ

Первый номер драфта, талантливый форвард Наиль Якупов уже третий матч подряд остается в запасе «Сент-Луиса». Мы подозревали, что у Наиля начнутся проблемы, когда он попадет в царство Кена Хичкока – и наш прогноз сбылся.

Конечно, Якупов недоволен этой ситуацией. Стоило уходить из «Эдмонтона», где он болтался в третьем звене – в «Сент-Луис», где он вообще начал протирать шортами лавку?

Но Хичкок говорит, что пока нашел нужный баланс, не хочет ничего менять, команда на ходу, взяты пять очков из шести возможных. Ну вот что сделать Якупову? Лучше играть в защите? В большинстве его не выпускают.

«Не надо ничего менять, Наиль, - отвечает Хичкок. – Все у тебя нормалек. Просто будь готов, когда я тебя позову».

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Артемий ПАНАРИН («Чикаго»)
Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Сент-Луисом» (2:1 ОТ)

2** - Сергей БОБРОВСКИЙ («Коламбус»)
Сделал 30 сэйвов в матче с «Анахаймом» (3:2 ОТ)

3*** - Владимир ТАРАСЕНКО («Сент-Луис»)
Отметился передачей в матче с «Чикаго» (1:2 ОТ)

ЦИТАТА ДНЯ

«Победная серия? У нас все матчи получаются плотными, соперник оказывает большую конкуренцию. Просто мы находим способ каждый раз брать два очка. И спасибо вратарю, Кори Кроуфорд в эти дни играет потрясающе».

Джоэл КЕННЕВИЛЛЬ, главный тренер «Чикаго»

ТАБЛО ДНЯ

Матч

Сент-Луис - Чикаго - 1:2 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы:

Хосса (Панарин, Форслинг), 21:22 (0:1). Петранжело (Тарасенко, Шварц), 57:49 (1:1). Панарин (Сибрук, Кейн), 60:25 (1:2).

Место и дата

10 ноября 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

СЛ: Тарасенко (0+1; 0, 0, 4, 18.36)

Ч: Панарин (1+1; +2, 5, 6, 17.00)

Анисимов (0+0; +1, 0, 0, 8.42)

Матч

Коламбус - Анахайм - 3:2 О.Т. (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы:

Дженнер (Хартнелл, Эткинсон), 1:23 (1:0). Саад (Джонсон, Мюррей), 5:29 (2:0). Ракелль (Фаулер, Мэнсон), 37:21 (2:1). Ритчи (Крамаросса), 41:25 (2:2). Веренски (Саад, Веннберг), 61:21 (3:2).

Место и дата

10 ноября 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

К: в Бобровский (32-30; 93,8%, 61.21)

Матч

Баффало - Оттава - 1:2 Б. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Баптист (Грант, Шнейдер), 2:49 (1:0). Дзингел (Фанёф, Брассар), 27:15 (1:1).

Победный буллит:

Райан - 1:2.

Место и дата

10 ноября 03:30, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

Б: Куликов (0+0; -1, 0, 0, 23.44)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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