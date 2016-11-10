Карликовый рейтинг. Колонка Сергея Микулика

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик - о месте сборной России в рейтинге ФИФА.

Само понятие «Футбольные карлики» когда-то придумали не иначе какие-нибудь бразильцы. Мы, вечные фавориты и законодатели мод, по интересу сыграть с нами «товарняк» - просто на разрыв. Но со всеми подряд нам играть явно не по статусу. Поэтому делим потенциальных соперников на большие команды, средние, малые, ну и пусть будут еще карликовые. С последними можно договориться побегать за очень уже крутой гонорар - для федерации, это она бедная, тогда как вызываемые из Европы в сборную Бразилии футболисты - они априори богатые.



Наша доблестная сборная нынче уязвлена местом в текущем рейтинге ФИФА - явно не по нашим амбициям. Но его составляют, увы, по достижениям - и тут даже самые упертые из нас не могут не признать, что в рейтинге сборных Европы Россия ну никак не может котироваться выше середины третьего десятка, исходя из летних «достижений» во Франции. Так почему же в мировой табели о футбольных рангах мы не должны опуститься еще сильно ниже?



А выбирать себе соперником для това... простите, Станислав Саламович, контрольных - игр тех самых «карликов» либо топовые страны - это же как шашечки или ехать. Вспомните. с чего начал поход к завоеваниям Евро-2008 Гус Хиддинк: с тогда еще товарищеского матча против Латвии. Правда, такой партнер был выбран еще до официального назначения Гуса, но голландец тогда жиоово объявил, что нынешний вице-премьер России попал в яблочко: вот выиграем, домашнюю публику порадуем, получим мощный позитивный заряд перед стартом отборочной компании.



И домучали тогда латышей в Черкизово на девяносто какой-то минуте - Погребняк забил, а затем пугающе ужасно провели первые групповые матчи с Израилем и Хорватией. И сразу всколыхнулась волна народного негодования: да что ж это у нас за сборная такая, что с ней даже этот тренер-успех ничегошеньки показать не может, и на фига еще и Латвию в Москву тащили - нет бы кого посерьезней, чтоб не пешком по полю ходить.



Зато зимой потом для матча, уже ближе к контрольному был подобран соперник что надо - Голландия, и разделали нас тогда под 4:1, как под орех. И уже баннеры кое для кого рисоваться начали, с текстом «Чемодан-аэропорт-Амстерд ам», но потом ситуация как-то понемногу стала выруливаться , и их погодили разворачивать, а затем они и совсем актуальность потеряли.



Так что любой соперник - это написание контрольной на новую тему. И Катар вам никакой не «карлик», а наш полноправный партнер по лучшему проведению чемпионатов мира за всю их долгую историю.



Или вы, может быть, предпочли, чтобы сегодня с каким-нибудь соперником из верхушки ненавистного рейтиинга в занесенной по щиколотку снегом Москве сыграли?