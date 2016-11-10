Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург Нк- : -Спартак
Баскетбол  УНИКС- : -Црвена Звезда
Баскетбол  Барселона- : -Жальгирис
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Россия- : -Катар
Футбол  Колумбия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Карликовый рейтинг. Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Карликовый рейтинг. Колонка Сергея Микулика

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик - о месте сборной России в рейтинге ФИФА. 

Само понятие «Футбольные карлики» когда-то придумали не иначе какие-нибудь бразильцы. Мы, вечные фавориты и законодатели мод, по интересу сыграть с нами «товарняк» - просто на разрыв. Но со всеми подряд нам играть явно не по статусу. Поэтому делим потенциальных соперников на большие команды, средние, малые, ну и пусть будут еще карликовые. С последними можно договориться побегать за очень уже крутой гонорар - для федерации, это она бедная, тогда как вызываемые из Европы в сборную Бразилии футболисты - они априори богатые.

Наша доблестная сборная нынче уязвлена местом в текущем рейтинге ФИФА - явно не по нашим амбициям. Но его составляют, увы, по достижениям - и тут даже самые упертые из нас не могут не признать, что в рейтинге сборных Европы Россия ну никак не может котироваться выше середины третьего десятка, исходя из летних «достижений» во Франции. Так почему же в мировой табели о футбольных рангах мы не должны опуститься еще сильно ниже?

А выбирать себе соперником для това... простите, Станислав Саламович, контрольных - игр тех самых «карликов» либо топовые страны - это же как шашечки или ехать. Вспомните. с чего начал поход к завоеваниям Евро-2008 Гус Хиддинк: с тогда еще товарищеского матча против Латвии. Правда, такой партнер был выбран еще до официального назначения Гуса, но голландец тогда жиоово объявил, что нынешний вице-премьер России попал в яблочко: вот выиграем, домашнюю публику порадуем, получим мощный позитивный заряд перед стартом отборочной компании.

И домучали тогда латышей в Черкизово  на девяносто какой-то минуте - Погребняк забил, а затем пугающе ужасно  провели первые групповые матчи с Израилем и Хорватией. И сразу всколыхнулась волна народного негодования: да что ж это у нас за сборная такая, что с ней даже этот тренер-успех ничегошеньки показать не может, и на фига еще и Латвию в Москву тащили - нет бы кого посерьезней, чтоб не пешком по полю ходить. 

Зато зимой потом для матча, уже ближе к контрольному был подобран соперник что надо - Голландия, и разделали нас тогда под 4:1, как под орех. И уже  баннеры кое для кого рисоваться начали, с текстом «Чемодан-аэропорт-Амстердам», но потом ситуация как-то понемногу  стала выруливаться , и их погодили разворачивать, а затем они и совсем актуальность потеряли.

Так что любой соперник - это написание контрольной на новую тему. И Катар вам никакой не «карлик», а наш полноправный партнер по лучшему проведению чемпионатов мира за всю их долгую историю. 

Или вы, может быть, предпочли, чтобы сегодня с каким-нибудь  соперником из верхушки ненавистного рейтиинга в занесенной по щиколотку снегом Москве сыграли?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Руслан Нигматуллин: В матче с Катаром нужно настраиваться только на победуБывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча с Катаром.Черчесов и необъятность Родины. Колонка Юрия ЦыбаневаЧерчесов и необъятность Родины. Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев - о матче Катар - Россия.Александр Ерохин: У на­турализованных игроко­в нет никакого преиму­щества в сборнойПолузащитник «Ростова» и сборной России Александр Ерохин высказал свое мнение по поводу натурализованных футболистов в национальной команде.Дик Адвокат: В России сильный чемпионатБывший главный тренер сборной России Дик Адвокат объяснил, почему российские футболисты не стремятся уезжать за границу.Матч сборных России и Катара рассудит бригада Павла БалаяРумынская бригада судей во главе с Кристианом Павлом Балаем назначена на товарищеский матч сборной России против команды Катара, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).Роман Зобнин: У нас было достаточно времени, чтобы освоиться в КатареПолузащитник «Спартака» Роман Зобнин полагает, что сборная России находится в хороших кондициях в преддверии матча с командой Катара.Матч Катар – Россия на Первом канале прокомментируют Дементьев и СапринКак стало известно корреспонденту «Советского спорта», комментаторами товарищеского матча Катар – Россия на Первом канале будут Кирилл Дементьев и Николай Саприн.Дзюба отправится на медицинское обследование в ФинляндиюГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал на товарищеские игры с Катаром и Румынией форварда «Зенита» Артема Дзюбу.Акинфеев будет капитаном сборной России в матче с КатаромГолкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выведет сборную России на контрольный матч с командой Катара.«Спартак» будет играть в Лиге чемпионов». Бубнов в эфире «100% футбола»«Спартак» будет играть в Лиге чемпионов». Бубнов в эфире «100% футбола»Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире «Спорт FM» обсудил все главные события минувшего 13-го тура чемпионата России.Валерий Непомнящий: Проигрывать Катару мы не должны ни в коем случаеИзвестный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча сборной России против команды Катара.Катар объявил состав на товарищеский матч с РоссиейТренерский штаб сборной Катара во главе с уругвайским специалистом Хорхе Фоссати огласил список футболистов на товарищеский матч с командой России.Врач сборной России: Ситуация с Дзюбой не кажется нам непонятнойВрач сборной России: Ситуация с Дзюбой не кажется нам непонятнойЭдуард Безуглов рассказал, насколько здоровы футболисты перед встречей с Катаром и почему не вызвали Артема Дзюбу.Гаджи Гаджиев: Если бы Джикия выбрал Грузию, могли возникнуть проблемы в стартовом составе «Амкара»Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал вызов защитника Георгия Джикия в сборную России.Жирков пропустит матч против КатараЗащитник «Зенита» Юрий Жирков, пропустивший тренировку сборной В Катаре из-за проблем с мышцами бедра, прошел МРТ в катарском госпитале Aspitar, сообщает официальный сайт РФС.Евгений Ловчев: Сборная, у тебя большие проблемы!Евгений Ловчев: Сборная, у тебя большие проблемы!Обозреватель «Советского спорта» поделился ожиданиями от матчей сборной России против главных национальных команд Катара и Румынии.По рекомендации Хави. Что представляет собой катарский футболПо рекомендации Хави. Что представляет собой катарский футбол«Советский спорт» рассказывает о сборной Катара, с которой команда России в четверг сыграет товарищеский матч.Павел Могилевец: Вызов в сборную является дополнительной поддержкойПолузащитник «Зенита» Павел Могилевец прокомментировал вызов в сборную России Станиславом Черчесовым.У нас будет большая сборная. Прогноз Юрия ЦыбаневаУ нас будет большая сборная. Прогноз Юрия ЦыбаневаПочему состав главной команды России не получится выучить назубок ни в 2017-м, ни в 2018-м.Викторина: в каких городах родились игроки сборной России?Викторина: в каких городах родились игроки сборной России?Кто из игроков твой земляк? Викторина от «Советского спорта».

Россия
Россиякалендарьстатистика

Cпецпредложение