Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург Нк- : -Спартак
Баскетбол  УНИКС- : -Црвена Звезда
Баскетбол  Барселона- : -Жальгирис
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Россия- : -Катар
Футбол  Колумбия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Девушка дня. Анфиса Ибадова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Девушка дня. Анфиса Ибадова

Анфиса Ибадова – девушка бывшего футболиста «Локомотива» и «Спартака» Сослана Гатагова, который сейчас играет в белорусском чемпионате за команду «Торпедо-БелАЗ». 20-летняя уроженка Энгельса стала популярной в российских соцсетях благодаря своей красоте.

@anfisavlogs Мы уже поспорили!!!! А эту страницу через какое время удалят 😂 #ждем

Фото опубликовано Soslangatov77 💫 (@soslangatagov77)

🤔💣

Фото опубликовано anfisaibadova (@anfisaibadova)

Когда ты любишь свои ключицы ))

Фото опубликовано anfisaibadova (@anfisaibadova)

Девочки , готовимся к лету 💃🏻💃🏻💃🏻

Фото опубликовано anfisaibadova (@anfisaibadova)

GN💕 ненужно столько внимания

Фото опубликовано anfisaibadova (@anfisaibadova)

Доброе утро , друзья!) Недавно в @just_fresh_one заказала себе пару юбок и осталась супер довольна !)) Качество классное и доставили быстро , а ещё мне тяжело найти юбки , чтобы в талии были как раз , обычно все большое , а тут прям все село , как на меня сшили !) я безумно рада ) У этой юбочки кстати внизу шорты , что позволяет её носить так , как вы хотите😻 Спокойно можно , например , в ветреную погоду надеть и не переживать 😂 спасибо @just_fresh_one за такую красоту !)

Фото опубликовано anfisaibadova (@anfisaibadova)

Добрый день !)))💕

Фото опубликовано anfisaibadova (@anfisaibadova)

Лучший мой подарочек - это ты 🎁✋🏽😂🎈🎈🎈

Фото опубликовано anfisaibadova (@anfisaibadova)

😁😁😁

Фото опубликовано anfisaibadova (@anfisaibadova)

👯👯👯 🙋🏿🙋🏿🙋🏿

Фото опубликовано anfisaibadova (@anfisaibadova)

✋🏿👌🏿👩🏿

Фото опубликовано anfisaibadova (@anfisaibadova)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сослан Гатагов: Макгиди спрашивал, почему у нас девушки красивые, а мы такие некрасивыеБывший защитник «Спартака» Сослан Гатагов рассказал, каким ему запомнился ирландец Эйден Макгиди.«Мы понимаем, как сладко звучит слово «Победа». 9 мая в инстаграмах российских футболистов«Мы понимаем, как сладко звучит слово «Победа». 9 мая в инстаграмах российских футболистовSovsport.ru показывает, как наши футболисты от братьев Комбаровых до Сослана Гатагова отмечают 70-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.Экс-футболист «Локомотива» и «Спартака» перешел в армянский «Улисс»Армянский «Улисс» подписал контракт с российским защитником Сосланом Гатаговым, сообщает официальная страница клуба в социально сети Вконтакте.Как футболисты поздравляли своих любимых с днем Святого ВалентинаКак футболисты поздравляли своих любимых с днем Святого ВалентинаSovsport.ru следил в режиме онлайн за самыми необычными признаниями игроков и тренеров своим вторым половинкам в соцсетях.Принял — отдал. Как ссора Тимати и Билана задела Александра КокоринаПринял — отдал. Как ссора Тимати и Билана задела Александра КокоринаАлександр Кокорин ответил в инстаграме своему другу, экс-защитнику «Спартака» Сослану Гатагову и обстоятельно высказался по волнующей его проблеме.Французские курорты, частные самолеты и бабкины семечки. Как игроки сборной России вернулись в инстаграмФранцузские курорты, частные самолеты и бабкины семечки. Как игроки сборной России вернулись в инстаграмИгроки сборной России больше не под колпаком у Фабио Капелло. Запрет на публикацию в социальных сетях снят. Sovsport.ru понаблюдал, как футболисты провели первые дни на воле.«Спартак» и Сослан Гатагов расторгли контракт по обоюдному согласиюЗащитник Сослан Гатагов и московский «Спартак» расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон.Макгиди провел тренировку в общей группеСегодня «Спартак» начал подготовку к ответному поединку 4-го отборочного раунда Лиги Европы против швейцарского «Санкт-Галлена».Сослан Гатагов: Ромуло еще на чемпионат мира-2014 поедетЗащитник московского «Спартака» Сослан Гатагов считает, что бразильский полузащитник красно-белых Ромуло успеет восстановиться после травмы и сыграть на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.Глушаков и еще 6 игроков «Локо», которые перешли в «Спартак»Глушаков и еще 6 игроков «Локо», которые перешли в «Спартак»Денис Глушаков покинул «Локомотив» и подписал контракт со «Спартаком». Sovsport.ru вспоминает самых известных игроков, которые покинули «железнодорожников» ради красно-белых.Сослан Гатагов перенес повторную операцию на коленеЗащитник московского «Спартака» Сослан Гатагов перенес повторную на коленеМакеев пройдет медобследование в ГерманииЗащитник московского «Спартака» Евгений Макеев вылетит в Германию, чтобы обследовать повреждение, полученное в матче против «Рубина».Сослан Гатагов приступил к реабилитации в ТарасовкеСегодня, 19 августа, после операции в Германии вернулся в Москву защитник «Спартака» Сослан Гатагов.Гатагов перенес операцию на коленеЗащитник «Спартака» Сослан Гатагов успешно перенес сегодня операцию в Германии, сообщает официальный сайт клубаЗащитник «Спартака» Гатагов выбыл на полгодаЗащитник «Спартака» Гатагов выбыл на полгодаЗащитник «Спартака» Сослан Гатагов, получивший травму в субботнем матче с «Зенитом», выбыл как минимум на полгода.Александр Бубнов: Эмери по всем параметрам проиграл дуэль СпаллеттиАлександр Бубнов: Эмери по всем параметрам проиграл дуэль СпаллеттиИзвестный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча «Спартака» с «Зенитом» (0:5) в 4-м туре РФПЛ.Унаи Эмери: Гатагов скорее всего повредил крестообразные связкиЗащитник «Спартака» Сослан Гатагов получил травму в центральном матче четвертого тура чемпионата России против «Зенитa»Сослан Гатагов: Партнеры помогли освоиться на полеВ прошедшем туре чемпионата России 19-летний Сослан Гатагов дебютировал в основном составе в матче «Спартака» с «Кубанью» (2:0)«Спартак» подписал Сослана ГатаговаМосковский «Спартак» подписал контракт с младшим братом полузащитника московского «Динамо» Алана Гатагова Сосланом.Сослан Гатагов расторг контракт с «Локомотивом»Младший брат полузащитника «Локомотива» Алана Гатагова Сослан расторг контракт с «железнодорожниками» по обоюдному согласию сторон.

Cпецпредложение