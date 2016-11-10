Девушка дня. Анфиса Ибадова
Анфиса Ибадова – девушка бывшего футболиста «Локомотива» и «Спартака» Сослана Гатагова, который сейчас играет в белорусском чемпионате за команду «Торпедо-БелАЗ». 20-летняя уроженка Энгельса стала популярной в российских соцсетях благодаря своей красоте.
Доброе утро , друзья!) Недавно в @just_fresh_one заказала себе пару юбок и осталась супер довольна !)) Качество классное и доставили быстро , а ещё мне тяжело найти юбки , чтобы в талии были как раз , обычно все большое , а тут прям все село , как на меня сшили !) я безумно рада ) У этой юбочки кстати внизу шорты , что позволяет её носить так , как вы хотите😻 Спокойно можно , например , в ветреную погоду надеть и не переживать 😂 спасибо @just_fresh_one за такую красоту !)