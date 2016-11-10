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Дуб дерево, Пушкин поэт, Знарок не продается. Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дуб дерево, Пушкин поэт, Знарок не продается. Колонка Сергея Микулика
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» напоминает болельщикам о недавнем славном (и не слишком) прошлом и поясняет, почему им надо свои баннеры посвящать не бывшему тренеру, а совсем другим людям.

В среду на матче против СКА болельщики «Динамо» встретили бывшего главного тренера своей любимой команды настолько враждебно, словно он перешел из «Динамо» в СКА напрямую, да еще и обе копии Кубков Гагарина из клубного музея с собой прихватил. Олег Знарок после матча скажет, что он из «Динамо» не уходил: «Меня отсюда убрали», наотрез отказавшись детализировать подробности.

Болельщик - это человек, поддерживающий команду, а не персоналии, и в своих эмоциях он для себя всегда прав. Во всем. Уходил тренер Знарок из клуба в сборную - благодарность за победы. Вернулся - на другой, причем, уже каток - предводителем заклятых соперников - получи, предатель, всю нашу накопившуюся ненависть. 

Но истинные фанаты - они же вроде как люди, к команде максимально приближенные, и сведения о перестановках в клубе они должны бы получать из первых почти уст. Или они ими потом с основной трибунной массой не делятся?

...Когда сборная России провалилась в олимпийском Сочи, ее тренер Билялетдинов ведь никаких прошений-заявлений об отставке не писал - ему просто сообщили, что контракт, действовавший до середины 2014-го года, завершается теперь февралем - не оправдали вы, Зинатулла Хайдарович оказанного вам высокого доверия. Чемпионат мира в Минске был спешно объявлен полем битвы для реванша за Сочи, и немедленно потребовался тренер-чемпион. Более чем логично, что выбор пал на Знарка, дважды подряд приводившего «Динамо» к вершине. (Оно бы, может, и третий раз сладилось, не начнись верховные переговоры с тренером аккурат накануне плей-офф).

Так вот, успех в Сочи - это был госзаказ высочайшего уровня, и оплачивался он для тренера сборной соответствующе. Олег Знарок понимал, что денег Билялетдинова ему никто не предложит, и хотел - внимание! - не обогатиться за счет ФХР, а лишь не потерять в зарплате по сравнению с клубной. И тогда легко и быстро был найден компромисс, устроивший, казалось бы, всех: Знарок в «Динамо» переходит на должность консультанта, оплачиваемую несколько ниже, нежели его прежняя, а разница компенсируется контрактом с федерацией. И когда его сборная победным вихрем пронеслась по Минску - эта комбинация виделась одной из самах долгоиграющих.

Но через год в Праге Россия будет жестоко бита  Канадой во главе с Кросби, которого не было в Минске. Да, в финале, но 1:6 - это почти унизительно, решили там, наверху. Причем не сразу решили - о том, что он больше не связан ни какими обязательствами с ХК «Динамо» (Москва), Олег Знарок узнал в отпуске, и, что называется, из газет. Впрочем, расторопности динамовских начальников удивляться не стоит. 

И был такой период - отнюдь причем не короткий, когда готовивший сборную России к домашнему чемпионату мира русский тренер получал в месяц сильно меньше, чем один итальянец, делавший тоже самое, но в другом виде спорта - в день. Да, и тогда же должность генмеджера, которую занимал Андрей Сафронов, в хоккейной сборной была упразднена - видимо, в целях экономии. Или чтобы люди из «Динамо» на глобальные задачи больше не отвлекались - когда уже и с локальными плохо справляются. 

Болельщикам динамовским надо бы быть в курсе таких историй - тогда, глядишь, они и сместили бы немного акценты акценты в текстах своих баннеров.

Динамовцам этого лучше не слышать. Что творилось после матча москвичей со СКА

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