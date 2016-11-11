Турникмен № 1. Все о Hannibal For King – боге турника и брусьев

Он называет себя Hannibal For King (Ганнибал для Короля) и пускается в запутанную философию, когда его просят объяснить, что это значит. В 18 лет он был никому не известным черным подростком на улицах Нью-Йорка, а в 38 годам стал мировой знаменитостью, благодаря своим тренировкам на турниках и брусьях.

Кто такой Hannibal For King, которого называют «Турникменом № 1» в мире, разбирался «Советский спорт».

ИМЯ

Он родился в феврале 1978, в районе Квинс, Нью-Йорк. Его настоящее имя Ганнибал Тайрон Лэнхэм. «Ага, родители действительно назвали меня Ганнибалом – в честь древнего полководца», - говорит он в интервью немецкому сайту Baristi-Workout. – А потом я добавил к своему имени эту приставку – For King (для короля). Имелось в виду, что нужно совершенствоваться до королевских высот. Что еще рано называть себя «уже королем».

Мир узнал о существовании Hannibal For King около четырех лет назад. В сети появились ролики о его уличных тренировках на турниках и брусьях. Hannibal, которому в то время было уже за 30, поразил интернет-пользователей своей формой. Он был мускулистым, «сухим» и делал упор в своем тренинге не на трюки, а на «базовые упражнения». Основу его тренировок составили силовые выходы и висы, различные виды подтягиваний и отжиманий.



Во многом именно появление видео с Hannibal послужило стартом для массового увлечения турниками. Каждое новое видео с участием Hannibal смотрели до 20 миллионов человек.

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ТРЕНИНГ

Hannibal признается, что начал заниматься на турниках еще подростком. По его словам, к уличным тренировкам его приобщил старший брат, вышедший из тюрьмы. «В тюрьме турники и брусья были в почете. И вот брат вышел, и стал брать меня на площадку», - говорит Hannibal.

Первые тренировки выглядели так: братья занимались кругами, выполняя обычные подтягивания, отжимания на брусьях и отжимания от пола. Чем больше кругов удавалось выдержать – тем лучше. Сам Hannibal называет этот метод «тюремной тренировкой». Он говорит, что именно такой тренинг заложил базу его феноменальной мускулатуры.

Со временем он начал дополнять простые тренировки новыми элементами – висами, выходами, сложными упражнениями на пресс и другими. В то время, как брат оставил уличный воркаут, Hannibal, которого к тому времени выгнали из школы, продолжал заниматься ежедневно и хорошо прогрессировал.

ПРОГРАММА

«Я тренировался и продолжаю тренироваться каждый день, семь дней в неделю, - говорит Hannibal в интервью американской команде по воркауту BarStarzz. – Часто я хожу на площадку по два-три раза в день. Каждая тренировка занимает в среднем по 1-1,5 часа. В перерывах между тренингом я стараюсь немного поспать».

Hannibal мог позволить себе такой режим, потому что долгое время сидел на пособии по безработице. По его словам, он сам предпочитал тренироваться один. Но вскоре на площадку, вдохновленные его примером, потянулись другие люди. А потом, среди новых энтузиастов турника, появился человек с любительской камерой – так ролики о тренировках Hannibal завоевали интернет.

ЖИЗНЬ

В своих интервью Hannibal нередко называет турник девичьим именем – Барбара (от англ. bar – стержень, перекладина). Hannibal – отец четырех детей: трех дочерей и сына, которого назвал в свою честь Ганнибалом-младшим.

Он по-прежнему тренируется на уличных площадках Нью-Йорка, хотя популярность в корне поменяла его жизнь. Сегодня Hannibal – лицо известного бренда спортивного питания, почетный гость многочисленных семинаров по воркауту (география которых – от Японии до Казахстана) и тренер. Тренировки, которым он более 20 лет посвящал всего себя, в конце концов стали его работой.

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«Были времени, в молодости я порой оставался без крова. И тогда площадка с турником становилась для меня домом – где я жил, спал и тренировался», - вспоминает Hannibal. Он говорит, что унаследовал свой характер от отца, бывшего боксера. «Я занимаюсь тем, что мне действительно по душе. И я рад, что мой опыт помогает мотивировать других людей», - рассказывает он.

ФАРМА

Hannibal утверждает, что он – полностью «натуральный» атлет. Он говорит, что никогда не прикасался к анаболическим стероидам. Даже спортпит он начал употреблять относительно недавно – в рамках контракта с брендом-производителем.

«Все эти мускулы – это результат упорного, 20-летнего труда. Больше ничего», - говорит он. По его собственным словам, он никогда не занимался со штангой и гантелями и всегда следовал тренингу с собственным весом. Hannibal говорит, что его вдохновляют гимнасты и тот тип силы, которым они обладают – функциональный, без излишней гипертрофии бодибилдинга. «Все парни на районе занимались со штангами. И у всех были проблемы с суставами. Я не хотел идти по их пути».

Упорно тренируясь по несколько раз в день, Hannibal стимулирует рост мышц отсутствием всяких ограничений в еде.

«Я ем, что хочу и когда хочу. Фаст-фуд, гамбургеры – все это постоянно, да», - признается Hannibal. По его словам, гамбургеры дают ему новый стимул к тренировкам: нужно заниматься еще больше, чтобы вывести все калории, что ты съел.

Атлет уделяет большое внимание мышцам пресса. Для их проработки он сам изобрел ряд упражнений – например, поочередный подъем ног в горизонтальном висе. И все же часто он возвращается к тем тренировкам, с которых когда-то начинал. «Ты просто приходишь и начинаешь делать круги упражнений, по десять повторений каждого, одно за другим, - говорит он и советует новичкам. – Попробуйте. Этот метод всегда работает».

