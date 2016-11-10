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$нарок не продавался. Подробности ухода Олега Знарка из «Динамо»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
$нарок не продавался. Подробности ухода Олега Знарка из «Динамо»

Обозреватель «Советского спорта» – о конфликте между наставником СКА и сборной России Олегом Знарком и болельщиками бело-голубых.

Вчера Олег Знарок впервые сыграл против своей бывшей команды – московского «Динамо». Против клуба с которым добился, пожалуй, самого громкого успеха в своей карьере – стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В среду СКА, которым сейчас руководит Знарок, играл в Москве. И болельщики устроили тренеру «теплый прием», развернув на трибунах уничтожающие плакаты.

$нарок. Был волком, стал добычей

ИDея ничто. Бабло В$€. $нарок и Ко

Вот такие были на матче плакаты. На пресс-конференции тренеру задали вопрос: «Видел ли он их?». И он честно сказал, что видел. Потом зачем-то начал объясняться. Говорить, что из «Динамо» его убрали. Что в СКА у него зарплата даже меньше…

Я до этого не видел ни разу, чтоб Знарок оправдывался вот так за что-то. И хотя тренер сдерживался, я сразу понял насколько ему больно и неприятно видеть такие обвинения во все еще отчасти родном для него «Динамо».

Первое чемпионство, это ведь как первая женщина. Их не забывают.

Олег Валерьевич не понимал, что говорить ему лучше ничего сейчас не надо. Что никто его словам, что у него в СКА зарплата меньше не поверит. Тем более что она меньше, скорее всего, только формально. А вкупе с зарплатой тренера сборной, благодаря совмещению, наверняка больше динамовской.

Многие болельщики «Динамо» сейчас считают Знарка чуть ли не предателем. Но когда он уходил из клуба, я был в гуще тех событий. И знаю немного больше, чем они. В том числе и о том, о чем Знарок вчера говорить, видимо, не захотел. А я скажу.

Потому что это вовсе не история о предательстве.

Это история о верности и мужской дружбе.

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Знарок ушел с поста главного тренера «Динамо» после сезона 2013/14, став освобожденным тренером сборной России. Но номинально оставался в клубе. Имея не совсем понятный статус консультанта. А главным тренером бело-голубых стал его старый друг Харийс Витолиньш. Который долгое время был под Знарком вторым. Но вот по мнению руководства «Динамо», да и по своему собственному дорос до главного наставника.

На протяжении сезона 2014/2015 все так и оставалось. Непонятные отношения нервировали слегка обоих тренеров. «Динамо» в том сезоне выступило средне. И после того, как бело-голубые вылетели во втором раунде в плей-офф, уступив СКА, в клубе заговорили о возвращении Знарка.

Причем, говорили об этом так, словно вопрос был уже решен. И никто не сомневался, что так оно и будет.

Я помню, как задал этот вопрос Знарку в Новогорске, где сборная России готовилась к чемпионату мира и завершающим матчам Евротура: «Возвращается ли он в «Динамо»?». Я был тогда почти уверен в ответе.

А Знарок неожиданно ответил: «Нет. Я решил, что не вернусь». Здорово огорошив многих моих коллег.

Я потом, уже без диктофона спросил: «Почему?!». И услышал в ответ: «Я друзьям дорогу никогда не переходил. А сейчас тренер «Динамо» - Харийс».

Наверное, кто-то и сейчас скажет: Знарок в тот момент предал «Динамо». Но у него был жуткий выбор – клуб, ставший родным или друг?

И Знарок выбрал дружбу.

Я думаю – правильно выбрал. Потому что о клубе, каким бы дорогим он не был, всегда найдется кому позаботится. А вот своих друзей мы должны защищать сами. Лично. Потому что, если этого не сделаем мы, этого не сделает никто.

А потом была весенняя встреча руководства «Динамо» с болельщиками, куда пригласили и прессу. И после нее, отвечая на вопрос о статусе Знарка в клубе Аркадий Ротенберг ответил просто: «Раз Олег хочет работать только со сборной, пусть сосредоточиться на ней». Так участь Знарка была решена.

Я после той встречи вышел на улицу уже направляясь домой. И около входа на динамовский каток столкнулся нос к носу со Знарком. Он шел с олимпийской базы в Новогорске на динамовскую в спортивном костюме. Домой шел.

Я не ожидал его встретить. И от неожиданности, слегка растерявшись, прямо в лоб и брякнул:

– А вы знаете, что вас из «Динамо» уже отчислили?
– Нет, не знаю, – ответил Знарок. Глаза его сверкнули и потухли. Возможно, он это предвидел. Но это все равно стало для него ударом. И это я тогда тоже понял с опозданием.

Знарок не святой. И мы все с удовольствием зарабатываем деньги. И рубли, и $, и €…

Но я сейчас обращаюсь к болельщикам «Динамо», некоторых из которых знаю лично:

Мужики, это не тот случай. Никому Знарок не продавался. Он просто остался верным дружбе. У его друга был шанс. И он не мог его у него отнять. Пусть Витолиньш этим шансом в итоге все равно не воспользовался и тоже покинул «Динамо». Это не важно.

Но Знарок ему не помешал. Хотя многие бы на месте Олега Валерьевича от такого предложения, конечно, не отказались бы. И вовсе не из любви к «Динамо». 

Динамовцам этого лучше не слышать. Что творилось после матча москвичей со СКА

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