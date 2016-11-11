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Билл Гейтс – за Карлсена, Сергей Родионов – за Карякина

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Карякин
Сергей КарякинИсточник: «Советский спорт»

11 ноября в Нью-Йорке стартует матч на первенство мира между действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом россиянином Сергеем Карякиным. Мир уже был свидетелем многолетнего противостояния двух великих К – Карпова и Каспарова. И вот другое поколение супергроссмейстеров, с фамилиями, начинающимися на эту же букву, бьется за шахматную корону.

НАСТАВНИКИ

Речь именно о наставниках. Тренерские бригады соперников состоят из молодых топ-гроссмейстеров, иногда в этих бригадах происходят замены. А вот многолетний духовный и шахматный наставник у каждого свой.

В центре Осло есть небольшой шахматный клуб, состоящий всего из трех комнат. Там юный Магнус и познакомился с сильнейшим на тот момент гроссмейстером НорвегииСимоном Агдестейном. С этого и началось их многолетне сотрудничество. В 2002 году Агдейстейн стал тренером Магнуса, а впоследствии - его менеджером. Агдестейн – уникальная личность. В 80-х годах прошлого века он совмещал шахматы с профессиональным футболом. Менеджер Карлсена выступал за клуб «Люн», а в 1988—1989 годах провел 8 матчей за сборную Норвегии и даже забил один гол. Он же и привил Магнусу любовь к футболу, чемпион мира - преданный фанат мадридского «Реала». 12-й чемпион мира Анатолий Карпов познакомился с Карякиным, когда тому было 17 лет. По словам Карпова, Сергей уже тогда отличался прекрасной памятью и энциклопедическими знаниями. Карпов предсказал, что Карякин в ближайшие годы выйдет на матч с чемпионом мира. И это предсказание сбылось. Сергей частый гость у Анатолия Евгеньевича, они много общаются и играют в блиц. Как уверяет Карпов, раньше чаще побеждал он, теперь чаще верх берет Сергей.

 

ТАЛАНТ

Оба молодых человека являются типичными вундеркиндами. Чтобы в этом убедиться, стоит лишь посмотреть, как они быстро росли в шахматной иерархии.  

Карлсен в 2002 году в возрасте 11 лет стал мастером ФИДЕ. В возрасте 12 лет и 2 месяцев ему покоряется новый важный рубеж – он становится международный мастером, самым молодым в странах Северной Европы. И, наконец, 6 апреля 2004 года в возрасте 13 лет 4 месяца 27 дней Магнус – уже гроссмейстер. В рейтинг-листе норвежец тоже стремительно двигался вверх. В июле 2007 года в возрасте 16 лет 213 дней Карлсен достиг рейтинга 2710 пунктов, и стал самым молодым шахматистом в истории, преодолевшим планку в 2700 пунктов. После победы в 2009 году в турнире в китайском Накине Магнус увеличил рейтинг до 2801 пункта, и в возрасте 18 лет 336 дней стал самым молодым шахматистом, когда-либо преодолевшим барьер в 2800 пунктов. До этого достижение принадлежало Владимиру Крамнику, набравшему 2800 пунктов в возрасте 25 лет. 4 декабря 2012 года после победы в супертурнире в Лондоне коэффициент Эло 22-летнего норвежца составил 2857,4 пункта, и он превзошел рекорд Гарри Каспарова, чей рейтинг достигал 2851 пунктов. Карякин по своему стремительному шахматному росту не уступает сопернику, а кое в чем и превосходит. Сергей в 2002 году в 11 лет уже было присвоено звание международного мастера, а в 2003-м, в возрасте 12 лет и 211 дней он стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат. За это достижение Карякин был внесен в Книгу рекордов Гиннеса. В покорении этих вершин Сергей Магнуса опередил и причем значительно. Но вот в росте рейтинга с норвежцем трудно тягаться. Зато в активе россиянина есть еще одно уникальное достижение – в 2004 году в составе сборной Украины стал чемпионом Всемирной шахматной Олимпиады. И это в 14 лет! Карлсену вряд ли когда-либо покорится эта вершина по объективным причинам – в Норвегии кроме него больше нет супергроссмейстеров, поэтому сборной этой страны сложно победить на Олимпиаде.

 

КАКИЕ ЗВЕЗДЫ БОЛЕЮТ ЗА ИГРОКОВ

Звезда Голливуда красавица Лив Тайлер познакомились с Карлсеном во время съемок рекламного ролика. После чего у Лив и Магнуса завязались дружеские отношения. Однажды они прогуливались в парке Нью-Йорка, где любители играли в шахматы. Магнус попросил разрешения сыграть. Он быстро обыграл нескольких соперников, чем заслужил аплодисменты Лив. Интересно, что завсегдатаи парка Магнуса не опознали. Среди поклонников норвежского гроссмейстера основатель корпорации MicrosoftБилл Гейтс, который получил мат от Карлсена на 10-й секунде во время сеанса одновременной игры, а также создатель Facebook In Марк Цукерберг. Бывшая 5-я ракета мира Анна Чакветадзе обучала Карякина теннису во время подготовки к этому матчу. Теперь Анна является преданной поклонницей Сергея и всячески желает ему победы в Нью-Йорке. Болельщиком претендента на шахматную корону является и Сергей Родионов. Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» (Москва) однажды сыграл вничью с Карякиным во время сеанса, который тот давал игрокам и руководителям клуба. Интересно, что перед сеансом Родионов встал в ворота, а гроссмейстер пробил ему пенальти. И забил. Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин, правда, проиграл в сеансе молодому гроссмейстеру, но затем они пообщались тет-а-тет. И теперь руководитель баскетбольного клуба тоже держит за Сергея кулаки.

 

 Карлсен  Карякин
 Возраст  25 лет (родился 30 ноября 1990 года)  26 лет (родился 12 января 1990 года)
 Рейтинг  2853  2772
 Количество выигранных супертурниров  26  8
Счет личных партий (Всего соперники сыграли 21 классическую партию, из которых 16 завершились вничью)
  4  1
 Букмекерские ставки  1,13  5,0

 

РЕГЛАМЕНТ

В матче предусмотрено 12 классических партий. Победителем объявляется тот, кто первым наберет 6½ очков. В случае равенства очков победителя определит тай-брейк.

1 млн евро призовой фонд матча

Победитель получит 600 тыс, проигравший – 400 тыс

Голосование: Кто победит – Магнус Карлсен или Сергей Карякин?

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