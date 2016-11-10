Эдуард Безуглов: Игорь Денисов общается с акулами

Врач сборной России Эдуард Безуглов написал книгу под названием «Мы здесь, чтобы победить», которую этой осенью выпустила фабрика историй «Лаборатория «Однажды» и издательство «Эксмо». Публикуем отрывок из нее. Повествование идет от лица Эдуарда Безуглова.

– Есть мнение, что большинство спортсменов – не самые умные люди на свете, а футболисты – особенно. Потому что футбол – это когда «двадцать два дурака в трусах за одним мячиком бегают».

Мнение точно несправедливое.

Это очень умная игра, дураки тут надолго не задерживаются. Футбол больше похож на самодвижущиеся шахматы. Вы бы видели схемы игры! Каждая «фигура» действует особым образом, у нее свои задачи и свой характер. Это реальная математика, преподаватели по сопромату нервно курят в сторонке. Чтобы дать точный пас, нужно за доли секунды решить уравнение со множеством неизвестных. Иногда смотришь на удачную комбинацию и думаешь: «Вот как этот человек, делая голевую передачу, угадал, что партнер через пару секунд окажется в этой самой точке? Просто невероятно!»

Кроме того, почти каждый футболист талантлив не только в футболе. У многих есть вторая жизнь, не менее интересная, чем первая. Юра Жирков, например, очень интересуется историей, у него частная коллекция на тему второй мировой войны – одна из крупнейших в Европе. Более шести тысяч экспонатов! Ему сейчас в Калининграде выделили бункер – он там музей собирается открывать. Характер у Юры достаточно специфичный, немного замкнутый, но стоит только его спросить, что нового он приобрел для коллекции – тут же преображается: «Пойдем, я тебе сейчас покажу!». И демонстрирует тебе какую-нибудь бескозырку с Перл-Харбора, которую купил на аукционе в Нью-Йорке, или оторванный погон немецкого солдата, плененного под Сталинградом, или парадную форму какого-нибудь генерала. Почти все свободное время он тратит на чтение специализированн ой литературы, в клинику ко мне всегда приезжает с новой книгой и пока идут процедуры – читает.

Наш капитан Роман Широков тоже активно изучает историю России. Любит литературу и Саша Кержаков. Однажды на чемпионате мира я зашел к нему в номер и обнаружил там целую библиотеку – Довлатов, Тургенев, Достоевский. Причем все это он не просто читал, а перечитывал.

Отдельный случай – Игорь Денисов. В миру у него репутация безбашенного скандалиста. То с милиционером подерется, то автоинструктору какому-то нос сломает, то тренера на три буквы пошлет. Но даже Википедия не знает, что у Игоря совершенно сумасшедшее хобби. Он общается с акулами. Прямо в море, один на один, без клетки. Более двухсот погружений. В акулах Игорь разбирается не хуже любого океанолога.

Но гораздо больше денег ребята тратят не на себя, а на других. Помогают детским домам, проводят турниры, оплачивают операции. Жаль, я не могу подробней рассказать: они не любят афишировать эту сторону своей жизни.