От катастрофы к апокалипсису. ЦСКА без Еременко, Дзагоева и других

Решения по делу Еременко сегодня вынесено не было. И каким оно будет, мы не знаем. Но вполне возможен худший сценарий – дисквалификацию продлят. «Советский спорт» рассказывает, что тогда будет с командой Леонида Слуцкого.

На вопрос – как ЦСКА играть без Еременко – нам подробно отвечала осень. Играть-то можно, да больно сложно. Хотя никто, наверное, и не вспомнит то светлое время, когда ЦСКА было легко. Но сейчас сложнее, чем когда-либо. Будь у Леонида Слуцкого полная обойма, дисквалификация Еременко была бы еще не так страшна. Команда, атака которой базируется на взаимозаменяемос ти и годами отточенной коллективности, за счет общих усилий способна компенсировать потерю одного исполнителя. Так, как она это делала, например, после трансферов Хонды или Вагнера Лава. Но потеря сразу двух ключевых игроков центральной оси (потеря Дзагоева даже более болезненна) непременно ведет к катастрофе. Ее-то мы и наблюдаем в настоящий момент. И будем наблюдать в ноябре.

ЦСКА таит столько тайн, что мы практически ничего не знаем. Например, когда вернется Дзагоев. Сам он 4 ноября прокомментировал состояние своего здоровья так: «Я не смогу в ближайшее время помочь команде. Точный день выхода на поле пока сказать не могу, но очень надеюсь на скорое возвращение». Можно предположить, что в этом году Алан уже не вернется. А если и вернется где-нибудь в конце ноября, то совершенно точно не успеет набрать форму. Когда вернется Еременко, мы не знаем тоже. Но что-то подсказывает (как-то совсем мало оптимизма на этом информационном фронте), что и его ждать не стоит. И опять же, даже если и вернется в строй, простой даст о себе знать: необходимо время на набор формы. То есть этот год ЦСКА будет доигрывать без своих стержневых фигур.

Оставшиеся матчи ЦСКА в 2016 году

18.11. «Арсенал» – ЦСКА

22.11. ЦСКА – «Байер»

26.11. ЦСКА – «Рубин»

30.11. ЦСКА – «Оренбург»

03.12. ЦСКА – «Урал»

07.12. «Тоттенхэм» – ЦСКА

Главный вопрос на повестке дня – что делать Слуцкому?

Во-первых, молиться. Чтобы больше никто не получил травму. Скажем, Вернблум или Натхо. В противном случае это будет уже не катастрофа. Это будет апокалипсис. Вылет из обоймы, скажем, Тошича или Миланова нанесет куда меньший урон, нежели вылет других игроков центральный оси, что объяснимо особой конструкцией ЦСКА: у него нет классических флангов, а вся атака развивается по центру и через зоны инсайдов. Да и вклад в командную игру опорников, как ни крути, весомее, чем фланговых хавбеков.

Как там, кстати, здоровье Головина? Через две недели? Ну-ну.

Во-вторых, попробовать отыскать Гордюшенко. Он тоже пропал. И тоже при загадочных обстоятельствах. Говорят, воспаление легких. Как все серьезно? Вопрос-то не праздный. Если Гордюшенко вернется, то Слуцкий получит альтернативу на позиции центрального атакующего полузащитника в лице Натхо. Так было в недавнем матче с «Уфой». Плюс Астемир работал с основой во время летней предсезонки, то есть это никакой не глухой дублер, а вполне боевая единица из ближайшего резерва.

В-третьих, продолжить эксперимент с Вернблумом. В последнем матче с «Амкаром» Понтус с первых минут играл в атакующей линии («Советский спорт» подробно об этом писал). Эксперимент можно признать успешным, несмотря на итоговую ничью.

Выходит, Слуцкому сейчас надо как-то заполнить центральный треугольник. Здоровы и могут играть только Натхо и Вернблум. Головин, как говорят, вернется через две недели (впрочем, не стоит исключать того, что это ложная информация, дабы не рисковать здоровьем парня в сборной). Цауня вне игры уже давно. Еременко и Дзагоева нет. Гордюшенко приболел. Варианты с переводом в центральную зону Тошича или Ионова выглядят дико даже по меркам нынешнего ЦСКА. Значит, или Миланов, у которого есть неплохой пас, или Страндберг в оттяжке под Траоре.

В таких текстах принято рисовать схемы. Вот думаю, кого же на ней изобразить. Если бы ЦСКА предстояло сыграть сегодня, то стартовый состав был бы примерно такой.

К ближайшему матчу с «Арсеналом», который состоится 18 ноября, в строй должны вернуться Василий Березуцкий и Фернандес. Но вряд ли ЦСКА это поможет. Утешением может служить лишь то, что мучиться осталось недолго. До зимы бы дожить.