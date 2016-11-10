Нападающий за миллион или кто лучше Хенти

После слов экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской о том, что дешевых нападающих в Европе нет, рассказываем, кого можно привезти за миллион.

«Ни один нападающий в Европе не стоит миллиона евро, таких цен нет», – заявила Смородская пару дней назад в программе «Культ тура».

Учитывая статистику выступлений Хенти и многочисленные (в основном отрицательные) отзывы о его мастерстве, «Советский спорт» подобрал пятерку нападающих из чемпионата Португалии, которые стоят (или стоили год назад) миллион евро, и, вероятно, будут смотреться совсем не хуже нигерийца. Хуже статистику вообще сложно представить.

Напомним, что Хенти переехал в «Локомотив» из чемпионата Словении за 5 миллионов евро. Португальский чемпионат ни в чем не уступает словенскому, наоборот, сильнее. Добавим, что каждый из перечисленных игроков - вариант рисковый, каким был и Хенти, несмотря на свою миланскую школу.

1. Франсиско Соареш, 25 лет («Витория Гимарайнш»)

Земляк Халка уже дважды пробовал свои силы в Португалии. После аренды в «Насьонале» его стоимость выросла с 25 до 750 тысяч евро. В этом сезоне Соареш сделал шаг вперед и играет за главного претендента на пятое место по итогам чемпионата (которое дает право участвовать в еврокубках). В «Витории» пока солирует африканец Мусса Марега, но Соареш пытается от него не отставать. В последнем матче Марега был удален с поля еще в первом тайме, соперник открыл счет. Но Соареш принес команде три очка, сделав дубль в концовке встречи.

В сезоне: 10 матчей, 5 голов, 2 передачи

Стоимость: 1 млн. евро*

2. Жоао Амарал, 25 лет («Витория Сетубал»)

Из третьей лиги в первую — у этого игрока по-настоящему волшебная история. До 17 лет парень работал на заводе в Порту, затем до 24-х играл в любительской лиге, в клубе «Педраш Рубраш». А когда стал свободным агентом, его подписала «Витория». И не прогадала. Сейчас Амарала называют одним из лидеров атаки команды.

: 9 матчей, 2 гола: 400 тысяч евро

3. Серж Кевин, 22 года («Лейрия»)

Как выяснилось на примере Амарала, пугаться третьего дивизиона не стоит. Даже там можно найти усиление для клуба примейры. Продолжит ли традиции Амарала форвард «Лейрии», скоро увидим. Но уже сейчас он вызывается в сборную Габона, и имеет шансы поехать на Кубок Африки. А самое главное, играет бок о бок с форвардом «Боруссии» Обамеянгом.

В сезоне: 7 матчей, 3 гола

Стоимость: 500 тысяч евро

4. Никола Стоилькович, 24 года («Брага»)

Нужно сделать оговорку: меньше миллиона евро серб стоил до переезда в «Брагу». Клуб заплатил за него 750 тысяч евро. Теперь же Никола вряд ли уедет из Португалии менее чем за те же 5 миллионов, что вложили в Хенти. Вот только статистика у серба лучше, он мог бы и Шкулетича заменить. В прошлом сезоне в 31 матче Стоилькович забил 10 голов в чемпионате, всего же на его счету 18 мячей в 52 встречах. В этом году в связи со сменой тренера, форвард сел на лавку. У Жозе Пезейру, в отличие от Паулу Фонсеки, любимчик — Хассан. Хотя тот и забил всего на гол больше Стоильковича.

В сезоне: 11 матчей, 1 гол, 1 передача

Стоимость: 3,2 млн

5. Окача Хамзауи, 25 лет («Насьонал»)

В «Насьонале» появился новый Ислам Слимани, по крайней мере, в Алжире на это надеются. Нападающий заметен в клубе, который, судя по старту сезона, будет находиться где-то в нижней части турнирной таблицы. Этот парень стал единственным в Португалии, кто получил от известного португальского портала Goalpoint высшую оценку за матч — 10-ку. Хамзауи первым в сезоне сделал хет-трик. Правда форвард пока не может похвастаться шикарной статистикой забитых голов. Но ведь и Слимани не сразу стал лучшим бомбардиром «Спортинга».

В сезоне: 8 матчей, 4 гола

Стоимость: 350 тысяч евро.