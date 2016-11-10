Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия3 : 0Аргентина
Хоккей  Витязь- : -СКА
Футбол  Англия- : -Шотландия
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Реал
Футбол  Франция- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Футболист в США стал Гарри Поттером. Впечатлена даже Джоан Роулинг (видео)

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Игрок в американский футбол Ричард Шерман из «Сиэтла» переоделся в главного волшебника по просьбе сына и провел так пресс-конференцию.

– Когда ты волшебник, как мы, нужно периодически показывать это маглам со всего мира, – на полном серьезе, размахивая волшебной палочкой и поправляя круглые очки на лбу, говорил Шерман.

Выступление вышло впечатляющим: в восторге, например, британская писательница Джоан Роулинг, автор романов про Гарри Поттера.

– Я уже упоминала, что я фанат «Сиэтл Сихокс»? Так вот я фанат. (Не спрашивайте, кто за них играет, кроме Шермана), – написала Роулинг.

Кстати, сам Шерман недавно в интервью USA Today признался, что больше любит Рона Уизли, а не Гарри. 

– Рон всегда знает, что происходит, он в нужном месте всегда, когда он нужен, – убеждает Ричард. – В «Дарах смерти» это же он достал меч Гриффиндора - было круто! А в «Философском камне», в первой части, они бы не выиграли шахматную партию без Рона.

Вот так выглядела эта Поттерпресс-конференция


Что важно: кроме того, что Шерман – яркий персонаж в жизни, он еще и классно играет в американский футбол. В 2014-м с «Сиэтлом» он выиграл Супербоул, а следом подписал контракт на 57 миллионов долларов за 4 сезона и стал самым высокооплачиваемым игроком мира на позиции корнербэка.

А к заметным выходкам Ричард стал приучать еще до главной победы в карьере: он публично ссорился с игроком соперника, просил называть его лучшим в мире и делал еще много чего, чтобы выделиться.

Теперь Шерман и образ Гарри Поттера использует: заметив успех своего выступления, он уже предлагает скачивать стикеры в этом стиле.

Вот так Ричард Шерман выглядит в игре за «Сиэтл».


Фото: официальный сайт Ричарда Шермана

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Футбол по-американски. Как «Зенит», «Барселона» и другие выглядели бы в НФЛФутбол по-американски. Как «Зенит», «Барселона» и другие выглядели бы в НФЛФантазия ESPN о том, как европейские топ-клубы одевались бы для игры в американский футбол.Клубы NFL «Балтимор» и «Каролина» прервали матч, чтобы посмотреть заплыв ФелпсаВыставочный матч между клубами NFL «Балтимор Рэйвенс» и «Каролина Пантерс» был прерван во время финального заплыва на 200 метров комплексным плаванием на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В этом заплыве американец Майкл Фелпс завоевал свою 22-ю золотую олимпийскую медаль.Пэйтон Мэннинг объявил о завершении карьерыПрославленный игрок в американский футбол Пэйтон Мэннинг объявил о завершении профессиональной карьеры в Национальной футбольной лиге (НФЛ), сообщает New York Times.Барак Обама: Иногда я звоню проигравшим в Супербоуле, особенно когда делал ставку на их победуПрезидент США Барак Обама в эфире «Вечернего шоу со Стивеном Кольбером» признался, что иногда он делает ставки на результаты спортивных событий, сообщает Card Player.Супербоул 2016 года стал самой популярной программой в истории американского телевиденияФинальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США по американскому футболу (Супербоул) 2016 года установил рекорды рейтинга на ТВ. Об этом сообщает официальный сайт NFL.Associated Press: Ракета КНДР пролетела над стадионом, где игрался СупербоулСпутник Северной Кореи пролетел над стадионом в американской Санта-Кларе, на котором проходил Супербоул, через час после окончания встречи, сообщает Associated Press.В Денвере после суперболула полиция разгоняла болельщиков дубинкамиНа улицах американского города Денвера после победы местной команды «Денвер Бронкос» над «Каролиной Пантерз» (24:10) в юбилейном 50-м Супербоуле - финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ) - прошли массовые беспорядки, сообщает Denver Post.«Денвер» выиграл Супербоул, победив «Каролину»«Денвер Бронкос» стал чемпионом NFL, выиграв в Супербоуле у «Каролины Пантерз» (24:10).Пять миллионов за 30 секунд. Почему юбилейный Супербоул обязателен к просмотруПять миллионов за 30 секунд. Почему юбилейный Супербоул обязателен к просмотруSovsport.ru рассказывает все, что нужно знать о предстоящем Супербоуле, пятидесятом в истории американского футбола.Coldplay выступит в перерыве «Супер Боула» в 2016 годуГруппа Coldplay выступит в перерыве «Супер Боула» (финала чемпионата Национальной футбольной лиги США) в следующем году. Об этом сообщают американские СМИ.Еще 12 таблиц, которые покажут, чем РФПЛ отличается от других европейских лигЕще 12 таблиц, которые покажут, чем РФПЛ отличается от других европейских лигSovsport.ru изучил экономический отчет, который появился на этой неделе от УЕФА. Сегодня – вторая часть исследования.Питерские «Грифоны» стали чемпионами РоссииВ финале чемпионата России по американскому футболу питерские «Грифоны» одолели московских «Патриотов» (37-21). Об этом сообщает First & Goal.Финал чемпионата России пройдет в ЗеленоградеГлавный матч сезона чемпионата России по американскому футболу состоится в 6 сентября в Зеленограде.«НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» будут транслировать в России американский футболТелекомпания «НТВ-Плюс» приобрела права на показ матчей Национальной футбольной лиги (НФЛ).«Сделать так, чтобы фанаты нам доверяли». Как работает продюсер «Матч-ТВ»«Сделать так, чтобы фанаты нам доверяли». Как работает продюсер «Матч-ТВ»Чарльз Коплин получил «Эмми» за цикл документальных фильмов об американском футболе, поправил дела в НХЛ, а нынче руководит своей компанией.Экс-игрок НФЛ подает суд на СМИ за обвинение в найме киллера для убийства своего агентаБывший игрок в американский футбол Роберт Джонс подал в суд на издание TMZ. Ранее там была опубликована статья, в которой утверждалось, что Джонс нанял киллера, чтобы убить своего агента.Бывшая звезда НФЛ Шарпер приговорен к девяти годам тюрьмы за изнасилованиеПятикратный участник Матча всех звезд Национальной футбольной лиги Даррен Шарпер приговорен судом Аризоны к девяти годам тюрьмы за изнасилование и попытку изнасилования, сообщает AP.Экс-игрок «Денвера» Джексон считает, что футболистам НФЛ надо разрешить употреблять марихуануБывший игрок «Денвер Бронкос» Нэйт Джексон заявил, что Национальная футбольная лига (НФЛ) должна разрешить футболистам употреблять марихуану. Он считает, что ее нужно убрать из списка запрещенных препаратов. Об этом сообщает Associated Press.Забытый легионерЗабытый легионер15 фотографий, объясняющих, чем так крут Супербоул15 фотографий, объясняющих, чем так крут СупербоулВ ночь с воскресенья на понедельник в Аризоне состоялся 49-й по счету Супербоул, в котором «Нью Инглэнд Пэтриотс» чудом отстояли победу в матче с «Сиэтл Сихокс» (28-24). Sovsport.ru предлагает самые яркие кадры с игры с небольшими комментариями к ним.

Cпецпредложение