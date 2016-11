Футболист в США стал Гарри Поттером. Впечатлена даже Джоан Роулинг (видео)

Игрок в американский футбол Ричард Шерман из «Сиэтла» переоделся в главного волшебника по просьбе сына и провел так пресс-конференцию.

– Когда ты волшебник, как мы, нужно периодически показывать это маглам со всего мира, – на полном серьезе, размахивая волшебной палочкой и поправляя круглые очки на лбу, говорил Шерман.

Выступление вышло впечатляющим: в восторге, например, британская писательница Джоан Роулинг, автор романов про Гарри Поттера.

– Я уже упоминала, что я фанат «Сиэтл Сихокс»? Так вот я фанат. (Не спрашивайте, кто за них играет, кроме Шермана), – написала Роулинг.

Кстати, сам Шерман недавно в интервью USA Today признался, что больше любит Рона Уизли, а не Гарри.

– Рон всегда знает, что происходит, он в нужном месте всегда, когда он нужен, – убеждает Ричард. – В «Дарах смерти» это же он достал меч Гриффиндора - было круто! А в «Философском камне», в первой части, они бы не выиграли шахматную партию без Рона.



Вот так выглядела эта Поттерпресс-конференция

Что важно: кроме того, что Шерман – яркий персонаж в жизни, он еще и классно играет в американский футбол. В 2014-м с «Сиэтлом» он выиграл Супербоул, а следом подписал контракт на 57 миллионов долларов за 4 сезона и стал самым высокооплачиваемым игроком мира на позиции корнербэка.

А к заметным выходкам Ричард стал приучать еще до главной победы в карьере: он публично ссорился с игроком соперника, просил называть его лучшим в мире и делал еще много чего, чтобы выделиться.

Теперь Шерман и образ Гарри Поттера использует: заметив успех своего выступления, он уже предлагает скачивать стикеры в этом стиле.

Just updated SHERMOJI with some Wizardry.

Check it out:

(iPhone) https://t.co/6y9F6uPYXX

(Android) https://t.co/r7v5wJiSGX pic.twitter.com/JLekVFXttK