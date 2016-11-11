«Если вы выиграете 12 партий у Фишера – я с вами играть не буду!» Шахматы и юмор

Роберт Фишер и Михаил Таль на шахматной Олимпиаде 1966 года в Гаване

Сегодня в Нью-Йорке стартует матч между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Вспоминаем забавные эпизоды из жизни 16 шахматных королей.

Вильгельм Стейниц (Австро-Венгрия/США)

Годы чемпионства: 1886 - 1894

Трест, который лопнул

Проживая в Лондоне, первый чемпион мира Вильгельм Стейниц испытывал серьезные материальные затруднения. Чтобы свести концы с концами, ему приходилось играть на денежную ставку с любым желающим в кафе с истинно шахматным названием «Гамбит».

Однажды чемпиону посчастливилось найти соперника, платившего по одному фунту стерлингов за каждую проигранную партию. Стейниц всякий раз играл с новым знакомым без фигуры, и неизменно добивался победы. Наконец, Вильгельму посоветовали ободрить амбициозного и очевидно богатого любителя - дабы тот, войдя в азарт, стал еще щедрее. Основоположник «позиционной» шахматной школы счел подобный маневр разумным и на следующий день умышленно капитулировал.

- Наконец-то, я обыграл чемпиона мира! Моя мечта сбылась!, - с этим словами счастливый благодетель маэстро выбежал из «Гамбита», и более его там никогда не видели.

Эммануил Ласкер (Германия/СССР)

Годы чемпионства: 1894 - 1921

Самокритичный графолог

Эммануил Ласкер, владевший шахматной короной без малого 27 лет, заслуженно считается основоположником психологического подхода к борьбе за доской. Доктор философии и математики из Берлинхена славился умением подобрать ключи к каждому оппоненту.

Кроме того, Ласкер уверял, что анализ текста сыгранной партии позволяет точно охарактеризовать личность человека. Однажды незнакомая пожилая женщина передала ему пожелтевший от времени листок бумаги и попросила поделиться мнением о шахматисте, игравшем белыми.

- Это ваш родственник? Увы, мне нечем вас порадовать. Этот человек слишком упрям, туповат и напрочь лишен чувства юмора.

- Но эту партию сыграли вы сами! Много лет назад...

Экс-чемпион мира на мгновение смешался, но тут же опроверг финальную часть своего заключения:

- Все верно. Поэтому Капабланке и удалось меня обыграть…

Хосе-Рауль Капабланка (Куба)

Годы чемпионства: 1921 - 1927

Кто этот мощный старик?

Теплым летним вечером молодой Хосе-Рауль Капабланка зашел в Манхэттенский шахматный клуб, где местные завсегдатаи, окружив один из столиков, оживленно разбирали сложную турнирную партию.

С особенным вниманием и пиететом они внимали репликам неприметного и уже немолодого человека в скромном сером костюме, который по ходу анализа выкуривал сигару за сигарой.

Кубинский гений присоединился к шумной компании, но предпочел хранить деликатное молчание. Все сказанное незнакомцем казалось ему абсолютной чепухой, но аристократическое воспитание не позволяло Капе заявить об этом напрямую. Наконец, шахматистов представили друг другу. Человеком в костюме оказался… действующий чемпион мира Эммануил Ласкер.

Александр Алехин (Россия/СССР/Франция)

Годы чемпионства: 1927 - 1935, 1937 - 1946

Chess - имя собственное!

Долгие годы единственным верным спутником потерявшего родину первого чемпиона СССР Александра Алехина (фамилию выдающегося гроссмейстера часто и ошибочно произносят с буквой «ё») был голубоглазый сиамский кот Чесс.

Шахматист нечасто расставался со своим любимцем даже во время партий, что давало повод зрителям и журналистам посудачить о темной магии, которую применяют непревзойденный мастер построения искрометных комбинаций и его друг, торжественно восседающий на плечах хозяина.

В преддверии 6-й Всемирной шахматной Олимпиады, которая проходила в Варшаве (1935 г.), Чесс внезапно исчез из гостиницы, в которой остановился чемпион мира. Алехин наотрез отказывался садиться за доску, пока кота не отыщут. В конце концов, польская полиция вернула усатого беглеца владельцу. Лидер сборной Франции не проиграл на Олимпиаде ни одной партии.

Макс Эйве (Голландия)

Годы чемпионства: 1935 - 1937

Фиаско двойника

Макс Эйве ехал на поезде из Гааги в Амстердам. Внезапно сосед по купе достал из саквояжа шахматную доску и предложил ему сыграть легкую партию со словами: «Должен вас предупредить, что я опытный и авторитетный мастер». В ответ на это будущий президент ФИДЕ лишь пожал плечами и надел очки.

До прибытия в столицу Нидерландов доктор Эйве успел трижды разгромить незадачливого партнера.

- Это просто немыслимо!, - сокрушался тот, - Как можно проиграть случайному партнеру в поезде?! И это мне – человеку, которого все называют «Эйве нашего клуба»!

Михаил Ботвинник (СССР/Россия)

Годы чемпионства: 1948 - 1957, 1958 - 1960, 1961 - 1963

Теряя счет времени...

Михаил Ботвинник – пионер советской шахматной школы и единственный игрок, которому удалось дважды вернуть чемпионский титул по итогам матчей-реваншей.

Будучи влиятельным ученым, Михаил Моисеевич искренне недоумевал, почему ведущие советские гроссмейстеры не могут полностью сосредоточиться на игре: «Шахматы ничем не хуже скрипки, а скрипачей-профессионалов у нас много!»

В борьбе за доской для непреклонного Ботвинника не существовало мелочей и компромиссов. Но и этому шахматному гладиатору случалось попадать впросак. Так, в 15-й партии третьего матча за корону с Василием Смысловым (1958 г.) он добился стойкого перевеса. До первого контроля нужно было сделать всего два несложных хода, однако к удивлению публики гроссмейстер продолжал неподвижно сидеть в своем кресле. Наконец, к нему подошел арбитр Гидеон Штальберг и констатировал, что черные просрочили время… Оказалось, что 47-летний ветеран турнирных и матчевых баталий просто забыл о существовании шахматных часов!

Василий Смыслов (СССР/Россия)

Годы чемпионства: 1957 - 1958

Высокое искусство

Василий Смыслов очень серьезно относился к своему увлечению академическим вокалом. Однажды его исполнение оперной арии покорило дирижера Мариинского театра Бориса Хайкина.

- Не возражаете, если я спою у вас в театре?, - пользуясь случаем, осведомился знаменитый шахматист.

- С удовольствием предоставим вам сцену. Только разрешите дать афишу: «Партию Елецкого исполняет гроссмейстер Смыслов»!

Будущий чемпион мира, обидевшись, отклонил такое предложение. Но давняя мечта Василия Васильевича исполнилась в 1986 г. Накануне своего 65-летия, он дал сольный концерт в Большом зале Московской консерватории.

Михаил Таль (СССР/Латвия)

Годы чемпионства: 1960 - 1961

Гроза чемпионов

Михаил Таль всегда отличался не только уникальным комбинационным стилем игры, но и поразительным чувством юмора. Сборник его острот вполне может быть издан отдельной книгой.

Ведущих советских шахматистов попросили оценить шансы одиозного американца Роберта Фишера в матчах претендентов. Они должны были выявить оппонента Бориса Спасского в битве за мировую корону (1972 г.).

Михаил Ботвинник и Александр Котов поделились развернутыми аргументированными мнениями, за которыми читалась плохо скрываемая тревога. Но в компании нашелся человек, всегда готовый разрядить обстановку. Последовал вопрос из зала:

- Скажите, на какой разряд я могу рассчитывать, если выиграю 24 партии у Фишера и Таля? Сейчас у меня третий...

- Если вы выиграете 12 партий у Фишера, я с вами играть не буду!!

Тигран Петросян (СССР)



Годы чемпионства: 1963 - 1969

Шахматы - контактный вид единоборств

В молодости девятый шахматный король Тигран Петросян и четырехкратный чемпион СССР Виктор Корчной дружили семьями. Но с годами отношения между супергроссмейстерами безнадежно испортились.

- Не всегда приятно смотреть на пассивную игру Т.Петросяна, а тем более – нести за нее ответственность, - так аргументировал Виктор Львович свое нежелание помочь давнему товарищу в его поединке с Робертом Фишером, который должен был состояться в Буэнос-Айресе (Бобби выиграл матч со счетом 6,5:2,5 очка).

Увенчались взаимные нападки и претензии откровенным фарсом. Полуфинальный матч претендентов Петросян – Корчной, проходивший в Одессе в 1974 году, начался крайне неудачно для экс-чемпиона мира. В результате кумир Армянской ССР все чаще начал нервно дергать ногами под шахматным столиком.

Некоторое время его соперник ограничивался лишь словесными замечаниями, но затем перешел к столь же активным боевым действиям. Шахматный инвентарь пустился в пляс, чудом не взлетев на воздух! Противники обвиняли друг друга во всех смертных грехах, а закончился скандальный матч при счете 3:1 в пользу Корчного. Петросян отказался продолжать игру, сославшись на плохое самочувствие.

Борис Спасский (СССР/Франция/Россия)

Годы чемпионства: 1969 - 1972



«Свободу Анджеле Дэвис!»

В начале 1970-х годов Америку всколыхнул громкий судебный процесс над темнокожей коммунисткой и правозащитницей Анджелой Дэвис. Ей ставилось в вину соучастие в попытке освобождения из зала суда активистов экстремистской организации «Черные пантеры». В результате инцидента были убиты возлюбленный Дэвис Джонатан Джексон, его сообщник и судья.

В странах соцлагеря господствовало мнение, что Анджела преследуется властями США исключительно по политическим мотивам. Коллективное письмо в защиту подсудимой на имя президента Ричарда Никсона подписали многие влиятельные деятели советской культуры и спорта (в их числе – Михаил Ботвинник).

Когда то же самое попросили сделать действующего чемпиона мира Спасского, Борис Васильевич для начала пожелал ознакомиться с сутью и материалами дела Дэвис. В итоге, поставить подпись под пресловутым письмом Никсону ленинградского шахматиста не смогло заставить ни экстренное заседание Спорткомитета, на котором рассматривалось его аполитичное поведение, ни телефонный звонок из КГБ.

Роберт Фишер (США/Исландия)

Годы чемпионства: 1972 - 1975

Конфеты счет любят

Роберт Джеймс Фишер радикально и бесповоротно изменил мировые шахматы. Его бесконечные придирки к организаторам соревнований и ультимативные требования подчас казались вздорными и даже безумными, но неслучайно Борис Спасский сказал о человеке, впоследствии лишившем его короны: «Бобби – наш профсоюз!»

В годы расцвета американца материальное положение ведущих гроссмейстеров мира заметно улучшилось, равно как и условия игры на турнирах. Сегодняшние партии уже немыслимы без «фишеровского» добавления времени на часах, а его авторская разновидность игры в будущем, возможно, полностью вытеснит классический формат, успехи в котором все больше и больше зависят от домашней работы за компьютером.

Особенно ревностно Фишер следил за уровнем шума в игровом зале. Во время 18-й партии знаменитого матча со Спасским в Рейкьявике, американский претендент внезапно оторвал взгляд от доски и крикнул:

- Девочка в двенадцатом ряду! Немедленно прекрати жевать леденцы!

Восьмилетняя исландская шахматистка попыталась оправдаться:

- Да я только третий и взяла…

- Не третий, а седьмой, маленькая лгунья! Думаешь, я не считаю?!

Анатолий Карпов (СССР/Россия)

Годы чемпионства: 1975 - 1985, 1993 - 1999 (по версии ФИДЕ)

Прозорливый писатель

Во время одной из первых встреч за шахматной доской двух великих «К» - Анатолия Карпова и Гарри Каспарова (матч-турнир сборных команд СССР, 1981 г.) случился забавный эпизод.

За игрой двух титанов наблюдали питерский гроссмейстер Марк Тайманов, в прошлом - участник матчей претендентов на мировое первенство, и знаменитый драматург Леонид Зорин («Покровские ворота», «Декабристы»).

Зорин подошел к Тайманову и, глядя на демонстрационную доску, задумчиво произнес:

- По-моему, Карпов собирается продвинуть вперед пешку b.

Ход выглядел не слишком эстетично, и Марк Евгеньевич снисходительно улыбнулся:

- Этот ход не может быть сделан, потому что не может быть сделан никогда!

В этот миг коневая пешка белых переместилась на одно поле вперед. Когда Тайманов снова взглянул на доску, он только усмехнулся и заметил:

- Вот почему я не чемпион мира!

- Это понятно, - согласился с ним Зорин, - но почему же чемпион мира не я?!

Гарри Каспаров (СССР/Россия/Хорватия)

Годы чемпионства: 1985 - 1993, 1993 - 2000 (по версии ПША и «классической» версии)

Эндшпиль романа Дюма

17-летний Гарри Каспаров в одном из своих первых интервью признался, что его давно перестали увлекать детективные и фантастические сюжеты в мировой литературе.

- А вот приключенческими романами по-прежнему зачитываюсь! Однажды это сыграло со мной злую шутку. Во время турнира, по итогам которого я выполнил норматив международного мастера, всякий раз мечтал побыстрее оказаться дома, где меня ждал неоконченный «Граф Монте-Кристо».

В конце концов, это привело к грубейшему «зевку», и партия действительно закончилась очень быстро. Но совсем не так благополучно, как эндшпиль в романе Дюмa, - поведал 13-й чемпион мира.

Владимир Крамник (СССР/Россия)

Годы чемпионства: 2000 - 2006 (по «классической» версии), 2006 - 2007.

Выйти нельзя

В 2006 году победитель Каспарова Владимир Крамник играл объединительный матч на первенство мира с Веселином Топаловым. Начало поединка стало обескураживающим для болгарского гроссмейстера: в острой борьбе он проиграл первую и вторую партии.

Желая любой ценой переломить ход борьбы, менеджер Топалова Сильвио Данаилов пожаловался в апелляционный комитет ФИДЕ на то, что россиянин слишком часто посещает во время игры туалетную комнату. По мнению болгарского штаба – там Крамник мог получать подсказки от компьютера.

От греха подальше комитет постановил закрыть личные туалеты участников матча в Элисте, и открыть один общий. Владимир счел такое решение оскорбительным и в знак протеста не явился на пятую партию. Ему было засчитано техническое поражение, а соперник в течение часа сидел за столиком в гордом одиночестве.

Со времен эскапад Фишера никто не получал очки в битвах за корону без игры. Отнюдь не пушкинский Сильвио добился своего: после девятой встречи Топалов вышел вперед. Но Крамнику все же удалось сравнять счет, а затем и взять верх на тай-брейке.

Вишванатан Ананд (Индия)

Годы чемпионства: 2000 - 2002 (по версии ФИДЕ), 2007 - 2013

Дорогая передача

У гениального индийца Вишванатана Ананда в детстве не было личного тренера. Все премудрости шахматной науки будущий чемпион мира постигал самостоятельно. Будучи 10-летним школьником, Виши несколько месяцев провел на Филиппинах, куда временно командировали его отца (в будущем – генерального директора Южной железной дороги Индии).

Приходя домой из школы, юный шахматист регулярно смотрел записи шахматной программы, которая транслировалась по местному телевидению. Для увеличения зрительской аудитории в рамках передачи устраивалась викторина: любителям древней игры предлагались для разгадки головоломные позиции и этюды. Победителям конкурса дарили шахматную литературу.

- Я выиграл столько призов, что в какой-то момент терпение редактора лопнуло, и он в сердцах бросил: «Забирай все книги, какие захочешь, только не присылай больше свои решения!», - с улыбкой вспоминает Ананд свои первые успехи за доской.

Магнус Карлсен (Норвегия)

Годы чемпионства: 2013 - н.в.

Терминатор вундеркинду не по зубам?

На входе в сочинский экспоцентр, где игрался матч на первенство мира-2015, был установлен диковинный автомат. Специально обученный робот анализировал ходы, предлагаемые сразу несколькими компьютерными программами, выбирал среди них наилучший и сам воспроизводил его на деревянной доске.

В очередь на прием к железному гроссмейстеру встали и многие профессиональные игроки, но только не действующий чемпион мира Магнус Карлсен, который и сам имеет репутацию «человека-машины».

- Мы называем его «Шахматный терминатор». Уверены, что его невозможно обыграть. Вернее, в отдельно взятой партии можно, но в длинном матче - исключено. Мы приглашали Карлсена сыграть с нашим терминатором, но норвежец отказался, он боится. В свое время с этим роботом играл Владимир Крамник и сумел сделать ничью. Карлсен тогда стоял в сторонке и только наблюдал, - рассказал оператор кибернетического чуда.