Топливо и кофе – заправляйтесь бодростью

Топливо ЛУКОЙЛ давно считается одним из лучших в России. С конца прошлого десятилетия можно слышать разговоры бывалых автомобилистов, рекомендующих чаще заезжать на красно-белые заправки. Это неудивительно, ведь волну борьбы за качество подняли именно в ЛУКОЙЛе.





Компания первой в России начала производить топливо по стандарту Евро-5. Это был прорыв, и нередко владельцы новеньких иномарок, заботящихся о здоровье своих автомобилей, выбирали маршруты поближе к ЛУКОЙЛу. Я и сам нередко тянул до последних капель, пока на горизонте не видел красную стелу, сигнализирующую о том, что и эта территория тоже вошла в зону цивилизации.

Стандарт Евро-5 предусматривает нормы выброса по оксидам углерода – не более 0,8 гр/км и углеводородов – до 0,05 г/км, а по вредным оксидам азота и вовсе 0,06 г/км. А это значит, что сложные системы двигателя меньше загрязняются и закоксовываются. В 2012 году все заводы ЛУКОЙЛа полностью перешли на новый стандарт. Вслед за ним потянулись конкуренты. А в июле этого года нормы Евро-5 были закреплены законодательно.

Но инженеры компании не сидели на месте и вновь подняли планку качества. Наиболее грамотные специалисты автосервисов даже прописывают топливо, как лекарство. Если вы не готовы оплачивать дорогую промывку форсунок, то почаще заливайте бензин ЛУКОЙЛа.

В чем же причина такой приверженности?

В 2009 г. ЛУКОЙЛ стал добавлять в базовые бензины многофункциональ ные пакеты присадок американского концерна Afton Chemical. Причем, помимо очищающих компонентов, туда входит и модификатор трения. Эти сорта получили название «ЭКТО Plus» и «ЭКТО Sport» с октановым числом 95 и 98 соответственно.

Что дает этот мудреный модификатор трения? Помните рассказы о чудесных флакончиках, которые продлевали жизнь механике мотора и даже снижали вибрации? Это не сказки. Эти химические наноэлементы в бензине покрывают трущиеся части и цилиндры тонкой пленкой, снижающей трение и износ. Другими словами, топливо теперь не только сохраняет мотор, но и лечит его.

Хорошо заправиться хочется и самому автовладельцу. Ведь так приятно отдохнуть и выпить чашку кофе прямо на трассе. АЗС ЛУКОЙЛа теперь располагают и мини-кафетериями , где можно отдохнуть и взбодриться. Как приятный комплимент с 1 октября по 30 ноября 2016 года ЛУКОЙЛ запустил акцию гостеприимства. Посетителей угощают горячим напитком – чаем или зерновым кофе. Акция даже названа «Заправляйтесь бодростью!». Суть ее в следующем: в течение месяца нужно два раза заправить автомобиль на 20 литров – и при третьей заправке можно получить горячий напиток за символический 1 рубль. Бонусную карту «ЛИКАРД» можно получить непосредственно на АЗС ЛУКОЙЛа.