Зиме навстречу

Зимой автомобиль испытывает повышенные нагрузки. Нередко возникают неприятные сюрпризы. Как обезопасить себя и технику от неожиданностей?



Прошли те времена, когда автомобили требовали ежедневного ухода. Сейчас их можно держать на улице круглогодично, не прибегая к услугам закрытых паркингов и гаражей. Но кое-какие рекомендации необходимо соблюдать.



Перед морозами необходимо проверить заряд аккумулятора. Нередко за летний сезон батарея уже сильно сдала и подошла к порогу своего ресурса. Первые морозы способны окончательно вывести ее из строя. Если аккумулятор быстро теряет заряд, то лучше приобрести новый. Тогда не страшны даже 30-градусные морозы.

Перед осенними холодами необходимо поменять жидкость стеклоомывателя, иначе она замерзнет и заблокирует трубки магистрали. Растопить ее на улице непросто. Придется отправляться на мойку или искать отапливаемый подземный паркинг. После смены жидкости лучше сразу попрыскать на лобовое стекло и на фары, чтобы вытолкнуть оставшуюся воду и не дать ей вновь замерзнуть.

Для верности перед морозами лучше купить и новые щетки очистителей лобового стекла, так как старые резинки на морозе трескаются и рвутся. Прямые солнечные лучи летом и химреагенты зимой их активно разрушают, из-за чего срок работы щеток в мегаполисе ограничивается двумя сезонами. Если их не заменить, на стекле будут оставаться разводы, мешающие обзору.

Специального топлива для морозов не существует. Достаточно заливать современное «ЭКТО», если у вашего автомобиля 95-й бензин.

А вот масло лучше выбрать синтетическое зимнее, к примеру, «GENESIS ARMORTECH 5W-40 от ЛУКОЙЛа. Почему? Потому что это масло с пониженной вязкостью, чтобы при холодном пуске мотор максимально быстро покрывался защитной пленкой. Это полностью синтетическое моторное масло с усиленными защитными свойствами. Оно обеспечивает надежную защиту двигателя от преждевременного износа даже в сложных условиях большого города. Ведь, когда двигатель постоянно работает на холостом ходу, в масляной системе снижается давление, что при недостаточной вязкости масла может привести к недостатку смазки в местах повышенного трения.

Это масло идеально подходит для двигателей большинства европейских и корейских марок автомобилей: Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Porsche, Renault, KIA, Hyundai и многих других.

Результаты тестов в крупнейших независимых лабораториях Европы продемонстрирова ли превышение в несколько раз ключевых показателей качества масел «ЛУКОЙЛ GENESIS» относительно отраслевых стандартов. Например, GENESIS ARMORTECH 5W40 показал десятикратный запас прочности по защите двигателя от износа. У него отличные антиокислительны е и антикоррозионные свойства. Оно подходит для эксплуатации двигателя при повышенных нагрузках в режиме «старт–стоп».

В целом GENESIS ARMORTECH защищает двигатель в 10 раз лучше тестовых нормативов. Это следует из результатов исследований крупнейших независимых европейских лабораторий.

Подобные качества продукта достигаются, в частности, тем, что в масле GENESIS ARMORTECH применяется технология DuraMax. В ее основе – молекулы с двумя точками соприкосновения, которые плотнее крепятся к поверхности, образуя на деталях двигателя прочное защитное покрытие.

Порой замерзнуть могут не только аккумулятор или омывающая жидкость, но и замки или даже двери. Влага во время оттепели попадает во внутренние полости и заклинивает механизмы. Поэтому у каждого автомобилиста должен быть баллончик со спирто-эфирным спреем. Если попрыскать им на лед, то в результате химической реакции он вновь превращается в воду. Замерзшие замки разблокируются за несколько минут.

Чтобы неприятностей с дверьми не случалось впредь, можно обработать петли и резиновые уплотнители силиконовой смазкой. Тогда влага перестанет скапливаться в щелях и автомобиль будет защищен.