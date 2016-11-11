«Карлсен – как Месси. Карякин – человек Путина». Гроссмейстеры – друг о друге
Мы собрали высказывания участников матча на первенство мира друг о друге.
ЧТО ГОВОРИЛ КАРЯКИН
– Нет у меня никакого страха. Я понимаю, что это очень
сильный шахматист со своими сильными сторонами, но у меня они тоже
есть. Но прежде всего это человек из плоти и крови, как
и все.
«Советский спорт», 3
апреля 20
– Если проводить аналогии с футболом, то Магнус – это Лионель Месси шахмат. Он – лучший. Остроатакующий. Выжимает «гол» из любой ситуации.
– Если он Месси, то
вы – Криштиану Роналду?
– Нет. Дайте подумать: я – Томас Мюллер. Этот форвард всегда на том месте, где нужно, всегда знает, где будет гол.
«Советский спорт»,
– Карлсена знает вся Норвегия. У любого спроси – скажет, кто такой Карлсен. Нам в этом смысле есть чему у них поучиться.
– Чем чемпион мира отличается от других?
– Это человек, который лучше всех делает нашу работу. В котором идеально сочетаются все лучшие качества.
– Каковы же эти идеальные пропорции?
– Могу ошибаться, но, на мой взгляд, так: 30 процентов – это талант, 50 – трудолюбие и по
«Советский спорт»,
– Страх недопустим. Даже против Карлсена можно и нужно бороться, хотя он очень сильный соперник.
«Советский спорт»,
Билл Гейтс – за Карлсена, Сергей Родионов – за Карякина. Кто за кого болеет
ЧТО ГОВОРИЛ КАРЛСЕН
– Я не боюсь играть с Карякиным. Чувствую, что у меня есть
психологическое преимущество, ведь у меня с ним положительный счет личных
встреч (4:
То, что Сергей сделал на турнире претендентов в Москве, впечатляет. В критические моменты он принимал верные решения; его нервы оказались крепче, чем у остальных.
Chess-news.ru,
– Сергей стал гроссмейстером в
– Чувствуете его
дыхание за спиной?
– Я бы так не сказал. У него хорошая команда, много людей работает с ним в России. Я это знаю. Раньше точно так же было с Крамником. Они любят выбрать кого-то одного, кто, по их мнению, может стать чемпионом мира, и полностью его поддерживать.
– Когда вы говорите
«они», понятно, что имеется в виду Путин.
– Да. Не знаю, занимается ли он лично, но точно – люди, которые с ним связаны.
– Взгляды людей
всего мира будут прикованы к вам двоим. Можем представить, что Путин сказал:
Сергей, ты едешь в Нью-Йорк, размажь Магнуса Карлсена, покажи всему миру силу
России. Вы будете думать об этом, когда сядете за доску?
– Нет. Я буду играть только против Карякина, не против его команды, Путина или кого-то еще.
Mattogpatt.no,