Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бразилия3 : 0Аргентина
Хоккей  Витязь- : -СКА
Футбол  Англия- : -Шотландия
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Реал
Футбол  Франция- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Карлсен – как Месси. Карякин – человек Путина». Гроссмейстеры – друг о друге

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Карлсен – как Месси. Карякин – человек Путина». Гроссмейстеры – друг о друге
Источник: Instagram

Мы собрали высказывания участников матча на первенство мира друг о друге.

ЧТО ГОВОРИЛ КАРЯКИН

– Нет у меня никакого страха. Я понимаю, что это очень сильный шахматист со своими сильными сторонами, но у меня они тоже есть. Но прежде всего это человек из плоти и крови, как и все.

«Советский спорт», 3 апреля 2014 года

– Если проводить аналогии с футболом, то Магнус – это Лионель Месси шахмат. Он – лучший. Остроатакующий. Выжимает «гол» из любой ситуации.

– Если он Месси, то вы – Криштиану Роналду?
– Нет. Дайте подумать: я – Томас Мюллер. Этот форвард всегда на том месте, где нужно, всегда знает, где будет гол.

«Советский спорт», 11 июля 2014 года

– Карлсена знает вся Норвегия. У любого спроси – скажет, кто такой Карлсен. Нам в этом смысле есть чему у них поучиться.

– Чем чемпион мира отличается от других?
– Это человек, который лучше всех делает нашу работу. В котором идеально сочетаются все лучшие качества.

– Каковы же эти идеальные пропорции?
– Могу ошибаться, но, на мой взгляд, так: 30 процентов – это талант, 50 – трудолюбие и по 10 – физическая и психологическая подготовка.

«Советский спорт», 11 июля 2014 года

– Страх недопустим. Даже против Карлсена можно и нужно бороться, хотя он очень сильный соперник.

«Советский спорт», 10 марта 2016 года

Билл Гейтс – за Карлсена, Сергей Родионов – за Карякина. Кто за кого болеет

ЧТО ГОВОРИЛ КАРЛСЕН

– Я не боюсь играть с Карякиным. Чувствую, что у меня есть психологическое преимущество, ведь у меня с ним положительный счет личных встреч (4:1. – Прим. ред.). Я бы больше боялся Каруану. Или Ароняна.

То, что Сергей сделал на турнире претендентов в Москве, впечатляет. В критические моменты он принимал верные решения; его нервы оказались крепче, чем у остальных.

Chess-news.ru, 13 апреля 2016 года

– Сергей стал гроссмейстером в 12 лет и семь месяцев, я – в 13 лет и четыре месяца. В то время он был на голову сильнее меня. Я был очень далек от того, чтобы быть лучшим даже в Норвегии, не говоря уже о мире. Поэтому для меня было очень круто, когда несколько лет спустя меня сравнили с Карякиным. Лет до 17 мы шли вровень, а потом я вырвался немного вперед.

– Чувствуете его дыхание за спиной?
– Я бы так не сказал. У него хорошая команда, много людей работает с ним в России. Я это знаю. Раньше точно так же было с Крамником. Они любят выбрать кого-то одного, кто, по их мнению, может стать чемпионом мира, и полностью его поддерживать.

– Когда вы говорите «они», понятно, что имеется в виду Путин.
– Да. Не знаю, занимается ли он лично, но точно – люди, которые с ним связаны.

– Взгляды людей всего мира будут прикованы к вам двоим. Можем представить, что Путин сказал: Сергей, ты едешь в Нью-Йорк, размажь Магнуса Карлсена, покажи всему миру силу России. Вы будете думать об этом, когда сядете за доску?
– Нет. Я буду играть только против Карякина, не против его команды, Путина или кого-то еще.

Mattogpatt.no, 18 апреля 2016 года

Голосование: Кто победит – Магнус Карлсен или Сергей Карякин?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Магия Магнуса, или как я играл в шахматы с чемпионом мираМагия Магнуса, или как я играл в шахматы с чемпионом мираНакануне старта матча на первенство мира по шахматам корреспондент «Советского спорта» вспоминает, как сыграл партию с чемпионом.Александр Халифман: Карлсена нужно ловить в дебютеАлександр Халифман: Карлсена нужно ловить в дебютеВ преддверии матча на первенство мира по шахматам экс-чемпион мира Александр Халифман нашел слабые стороны у Магнуса Карлсена.«Карякин отлично чувствует корт!»«Карякин отлично чувствует корт!»Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе – о том, как готовила Сергея Карякина к матчу за шахматную корону против Магнуса Карлсена.Королевская защита. Как чемпионы сражались за шахматную коронуКоролевская защита. Как чемпионы сражались за шахматную корону«Советский спорт» рассказывает о том, как шестнадцать чемпионов мира по шахматам защищали свой титул на протяжении 130 лет.«Если вы выиграете 12 партий у Фишера – я с вами играть не буду!» Шахматы и юмор«Если вы выиграете 12 партий у Фишера – я с вами играть не буду!» Шахматы и юморСегодня в Нью-Йорке стартует матч между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Вспоминаем забавные эпизоды из жизни 16 шахматных королей.Карякин сыграет черными в первой партии матча с КарлсеномРоссиянин Сергей Карякин сыграет черными фигурами в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.«Старые пердуны» и люди-компьютеры«Старые пердуны» и люди-компьютерыПочему сегодняшние чемпионаты мира по шахматам перестали быть столкновением систем.Билл Гейтс – за Карлсена, Сергей Родионов – за КарякинаБилл Гейтс – за Карлсена, Сергей Родионов – за Карякина11 ноября в Нью-Йорке стартует матч на первенство мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным.Неймар затмевает Месси, «молодежка» обыгрывает сборную OHL, а Карлсен и Карякин готовятся сесть за доску. Все новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Менеджер Карлсена: В матче Магнуса с Карякиным будет много ничьих, борьба будет очень плотнойМенеджер чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена гроссмейстер Эспен Агдестейн поделился ожиданиями от стартующего в Нью-Йорке матча за мировую шахматную корону.Карлсен готовился к матчу с Карякиным во французских Альпах и на Багамских островахСтали известны детали подготовки чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена к матчу с россиянином Сергеем Карякиным.Сергей Карякин: Включить шахматы в программу Олимпийских игр было бы правильноРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своей подготовке к матчу на первенство мира с Магнусом Карлсен и выразил надежду на то, что шахматы все же станут олимпийским видом спорта.Магнус Карлсен: Лучший шахматист в истории? Может, прозвучит несколько дерзко, но это яДействующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен и претендент на это звание Сергей Карякин по-разному ответили на вопрос, кого они считают сильнейшим гроссмейстером в истории.В США прошла пресс-конференция Карлсена и КарякинаВ США прошла пресс-конференция Карлсена и КарякинаВ Нью-Йорке прошла пресс-конференция с участием чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена и претендента на титул российского гроссмейстера Сергея Карякина.Ян Тимман: Очевидно, что Карлсен – явный фаворит в матче с КарякинымМеждународный гроссмейстер из Голландии Ян Тимман поделился ожиданиями от матча за звание чемпиона мира. Напомним, что за шахматную корону поспорят россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен.Сергей Карякин: Против Карлсена можно и нужно бороться, никакого страха нетРоссийский шахматист Сергей Карякин поделился ожиданиями от матча за звание чемпиона мира. Напомним, что в этом матче ему будет противостоять норвежец Магнус Карлсен.Магнус Карлсен: Я считаю себя лучшим шахматистом мираНорвежский шахматист Магнус Карлсен на специальной пресс-конференции перед матчем чемпионата мира по шахматам с россиянином Сергеем Карякиным поделился ожиданиями.«Матч ТВ» покажет матч за звание чемпиона мира по шахматам между Карякиным и КарлсеномМатч за звание чемпиона мира по шахматам покажет телеканал «Матч ТВ». Напомним, что за шахматную корону поспорят россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен.Александр Халифман: Каспаров выдающийся шахматист, но вряд ли может быть сильным тренеромВ преддверии матча на первенство мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным, экс-чемпион мира Александр Халифман дал интервью «Советскому спорту».Александр Халифман: С психологической устойчивостью у Карякина все в порядкеВ преддверии матча на первенство мира по шахматам экс-чемпион мира Александр Халифман оценил психологическую устойчивость соперников - Магнуса Карлсена и Сергея Карякина.

Магнус Карлсен
Магнус Карлсенвсе новости
Сергей Карякин
Сергей Карякинвсе новости

Cпецпредложение