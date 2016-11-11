«Карлсен – как Месси. Карякин – человек Путина». Гроссмейстеры – друг о друге

Мы собрали высказывания участников матча на первенство мира друг о друге.

ЧТО ГОВОРИЛ КАРЯКИН

– Нет у меня никакого страха. Я понимаю, что это очень сильный шахматист со своими сильными сторонами, но у меня они тоже есть. Но прежде всего это человек из плоти и крови, как и все.

«Советский спорт», 3 апреля 20 1 4 года

– Если проводить аналогии с футболом, то Магнус – это Лионель Месси шахмат. Он – лучший. Остроатакующий. Выжимает «гол» из любой ситуации.

– Если он Месси, то вы – Криштиану Роналду?

– Нет. Дайте подумать: я – Томас Мюллер. Этот форвард всегда на том месте, где нужно, всегда знает, где будет гол.

«Советский спорт», 1 1 июля 20 1 4 года

– Карлсена знает вся Норвегия. У любого спроси – скажет, кто такой Карлсен. Нам в этом смысле есть чему у них поучиться.

– Чем чемпион мира отличается от других?

– Это человек, который лучше всех делает нашу работу. В котором идеально сочетаются все лучшие качества.

– Каковы же эти идеальные пропорции?

– Могу ошибаться, но, на мой взгляд, так: 30 процентов – это талант, 50 – трудолюбие и по 1 0 – физическая и психологическая подготовка.

«Советский спорт», 1 1 июля 20 1 4 года

– Страх недопустим. Даже против Карлсена можно и нужно бороться, хотя он очень сильный соперник.

«Советский спорт», 1 0 марта 20 1 6 года

Билл Гейтс – за Карлсена, Сергей Родионов – за Карякина. Кто за кого болеет

ЧТО ГОВОРИЛ КАРЛСЕН

– Я не боюсь играть с Карякиным. Чувствую, что у меня есть психологическое преимущество, ведь у меня с ним положительный счет личных встреч (4: 1 . – Прим. ред.). Я бы больше боялся Каруану. Или Ароняна.

То, что Сергей сделал на турнире претендентов в Москве, впечатляет. В критические моменты он принимал верные решения; его нервы оказались крепче, чем у остальных.

Chess-news.ru, 1 3 апреля 20 1 6 года

– Сергей стал гроссмейстером в 1 2 лет и семь месяцев, я – в 1 3 лет и четыре месяца. В то время он был на голову сильнее меня. Я был очень далек от того, чтобы быть лучшим даже в Норвегии, не говоря уже о мире. Поэтому для меня было очень круто, когда несколько лет спустя меня сравнили с Карякиным. Лет до 1 7 мы шли вровень, а потом я вырвался немного вперед.

– Чувствуете его дыхание за спиной?

– Я бы так не сказал. У него хорошая команда, много людей работает с ним в России. Я это знаю. Раньше точно так же было с Крамником. Они любят выбрать кого-то одного, кто, по их мнению, может стать чемпионом мира, и полностью его поддерживать.

– Когда вы говорите «они», понятно, что имеется в виду Путин.

– Да. Не знаю, занимается ли он лично, но точно – люди, которые с ним связаны.

– Взгляды людей всего мира будут прикованы к вам двоим. Можем представить, что Путин сказал: Сергей, ты едешь в Нью-Йорк, размажь Магнуса Карлсена, покажи всему миру силу России. Вы будете думать об этом, когда сядете за доску?

– Нет. Я буду играть только против Карякина, не против его команды, Путина или кого-то еще.