Эдуард Кравцов: Алоян пострадал из-за доктора. Лентяя и раздолбая

Серебряный призер Игр-2016 боксер Михаил Алоян может быть лишен медали Олимпиады. Тренер боксера Александр Кравцов комментирует ситуацию в интервью «Советскому спорту».

На прошлой неделе состоялось заседание антидопингового отдела CAS (CAS antidoping division), посвященного рассмотрению дела Михаила Алояна, чья допинг-проба дала положительный результат на препарат туаминогептан. Информация о положительной допинг-пробе Алояна впервые появилась среди документов хакерской команды Fancy Bears, выложившей в открытый доступ медицинские документы нескольких десятков спортсменов из базы данных ВАДА. Российский боксер после этого сообщил, что не принимал ничего запрещенного. Речь шла о каплях от насморка, которыми он пользовался во время тренировочных сборов.



Однако по итогам слушаний выяснилось, что российская сторона не оформляла на Алояна разрешение на терапевтическое использование туаминогептана, действительно содержащегося в каплях от насморка. Таким образом, единственным наказанным спортсменом из тех, кто был упомянут в материалах хакерской группы Fancy Bears, которую связывают с Россией, может стать россиянин. Все остальные атлеты имели официальные разрешения для использования запрещенных препаратов. Мы позвонили тренеру Алояна Эдуарду Кравцову, который сейчас находится в США, чтобы прояснить ситуацию из первых уст.

- Вы могли бы прояснить ситуацию со справками? – вопрос Кравцову.

- В Министерстве спорта России было разбирательство по делу Михаила Алояна, на совещании была упомянута халатность доктора нашей российской сборной Алексея Петровича Клягина. О том, что доктор не соответствует уровню сборной команды страны, я говорил на бюро вице-президентов Федерации бокса России еще 29 мая 2015 года. К сожалению, меня тогда не услышали.

По сути, доктор должен был задекларировать этот препарат. И мало того, он Михаилу это подтвердил, когда Алоян у него спрашивал в личной беседе, был ли задекларирован этот препарат. Доктор дважды сказал, что да, задекларировал. Но, в то же время, надо брать во внимание и другой аспект. Михаил употреблял этот препарат по факту тогда, когда он был разрешен. То есть, во время тренировочного процесса. В период соревнований он его не употреблял. То есть, то минимальное количество, которое было обнаружено, является абсолютно не критичным. Даже независимые эксперты, которые давали оценку этой ситуации, однозначно утверждали, что Михаила привлекать не за что.

А то, что халатность доктора была, это факт, с этим я тоже согласен. И, в принципе, если бы наши руководители слышали нас и обращали больше внимание на людей, которые работают в сфере бокса, именно на специалистов, они бы не позволили довести ситуацию до скандала.

Что касается лишения серебряной медали Алояна: в данной ситуации, как правило, спортсмена не дисквалифицируют. Делают выговор. Доктору. Спортсмену. И не более того. Но все может быть. Дисквалификацию никто не исключает, если учитывать отношение МОК к России, связанное с этим скандалом. Здесь нет серьезного нарушения. Михаил Алоян ничего не нарушал. И наказывать его по факту не за что.

- Но справка все-таки не была оформлена.

- Для страховки она бы не помешала, тем более Алоян два раза заострял внимание на этой проблеме и говорил Клягину, чтобы он на всякий случай подстраховался и задекларировал данный препарат. На это он получал утвердительный ответ от доктора, что все сделано, что все у нас правильно. Извините, может грубо скажу, но доктор – лентяй и раздолбай, он далеко не профессионал в спортивной медицине. К сожалению, у нас специалистов в Федерации сейчас мало работает. Еще и глухие ко всем. А сейчас в такой сложной ситуации с Мишей Алояном никого из вице-президентов вообще не слышно и не видно. И чтобы кто-то оказал какую-то реальную помощь, даже моральную – этого ничего нет. Ждем решения CAS.

- Вы с Мишей общались? Как он сам реагирует на ситуацию?

- Пока он комментариев прессе не дает. Конечно, он все знает, он летал с адвокатом на заседание. И я еще раз говорю, ничего трагичного нет. Все под контролем, в том числе, нашего адвоката. Мы просто пожинаем итоги некомпетентной работы врача. Миша находится у себя в Новосибирске. Он в хорошем состоянии и физической форме. Готовится к следующему сезону.