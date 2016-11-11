Александр Халифман: Карлсена нужно ловить в дебюте

В преддверии матча на первенство мира по шахматам экс-чемпион мира Александр Халифман нашел слабые стороны у Магнуса Карлсена, отметил психологическую устойчивость Сергея Карякина и оценил шансы шахматистов.

- Давайте начнем с дебютной подготовки. Что скажете о Карлсене?

- Дебютная подготовка у него специфическая. Она не является его сильнейшей стороной, но и недооценивать этот компонент у Карлсена тоже нельзя. Потому что он по особенному к этому относится – старается идти на неудобные и незнакомые противнику позиции. Но глубины там не видно. Если вообще можно говорить об уязвимости Карлсена, то его нужно ловить именно в дебюте.

- Вы считаете, что Карлсен может сознательно идти на риск в дебюте, чтобы получилась незнакомая сопернику позиция, и на этом его ловить?

- В матче он вряд ли будет применять эту тактику, цена поражения слишком высока. Вряд ли кто-то из соперников будет идти на чрезмерный риск. В матче все в первую очередь стремятся к надежности. Просто я еще раз хочу подчеркнуть, что дебюты - не сильнейшая сторона Карлсена.

- Как оцените дебютную подготовку Карякина?

- У Сергея всегда была глубокая дебютная подготовка. Но матч для него – новый жанр. Ему придется поработать очень мощно. Исход матча во многом зависит от того, как Сергей и его штаб поработали над дебютами. Если работа проделана хорошая, то это может стать его мощным козырем.

- Еще один важный фактор – тренерские штабы.

- Здесь видна только часть айсберга. Сравнивать штабы по персонам не стану. Одно дело – то, что демонстрируется публике, а кто там еще на самом деле помогает, и чье имя публично не озвучивается, можно только гадать. Поэтому давайте ограничимся тем, что со штабами и у того, и у другого все на уровне.

- Еще один важный аспект – психологическая устойчивость. Как с этим у соперников?

- Здесь некоторое преимущество у Карлсена, хотя и Сергей тоже не ломается при первых ударах. И плане устойчивости очень важно, что у Карлсена большой матчевый опыт. У Сергея его нет совсем. Матчи - очень специфический жанр, нежели турниры. Но если мы говорим про психологическую устойчивость, то у Сергея с этим все хорошо.

- Карлсен играет до голых королей, выдавливает из ничейных позиций по капле плюсы, изматывает соперника. Хотя Карякин тоже не проч поискать шансы в партии далеко за сто ходов.

- Здесь преимущество у того, кто моложе и кто лучше готов физически. Но в этом плане у обоих соперников паритет: они ровесники, а «физике» оба уделяют большое внимание. Карлсен мучил Анандаа матче за корону. Но тот заметно старше и к концу матча сил ему стало не хватать.

- Есть мнение, что гроссмейстеры-ровесники Карлсена боятся.

- Но это тоже домашняя работа. Если Сергей готов этот страх оставить за дверью - будет борьба. Те, кто приходит на партию с Карлсеном с одной мыслью – достойно проиграть, таких он убирает одной левой. Давление он создает очень умело.

- Вы не раз играли с Каспаровым. Считалось, что его соперники боялись и проигрывали еще до партии. Как у вас с этим обстояло дело?

- Мы не так много партий сыграли, но все они завершились вничью. Я никогда никого не боялся, мне это не свойственно. Например, с Анандом у меня неприятный личный счет партий, но никогда перед партией с ним я не испытывал неуверенности в себе. Наоборот, неудачи меня мотивируют, чтобы в следующий раз сыграть лучше. Но такое действительно бывает – где-то в подсознании сидит страх перед определенным соперником.

- Каспаров в 2009 году несколько месяцев работал с Карлсеном. Общение с таким гением не может ни дать прибавку в шахматной силе.

- У Каспарова огромные знания и глубокое понимание шахмат, но он законченный эгоцентрик, он всегда сконцентрирован только на себе. Конечно, общение с таким шахматистом очень полезно. Но переоценивать эти занятия я бы не стал. Нельзя сказать, что до Каспарова Карлсен был просто талантливый мальчик, а после общения с ним превратился в супергроссмейстера. Каспаров выдающийся шахматист, но из-за своих личных качеств он вряд ли может быть сильным тренером.

- Букмекеры не верят в Карякина, дают на его победу коэффициент 5,0, а на победу Карлсена – 1,13. Если верить букмекерам, у Сергея шансов нет совсем…

- Карлсен - фаворит. Он многое умеет в шахматах, как никто другой из нынешнего поколения. Но шансы у Сергея обязательно будут. Тем более, матч не такой длинный.

- Вы в 1990 году выиграли в Нью-Йорке очень сильный турнир. Это шахматный город?

- Нью-Йорк – не шахматный город, Америка – не шахматная страна. Но надо понимать, что Нью-Йорк – специфичный город, мегаполис в кубе, со всеми плюсами и минусами. Думаю, и к этому участники тоже подготовились.