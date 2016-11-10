«Спартак» держит слово – второй «сухарь» кряду!

После перерыва красно-белые одержали уже две победы. Причем, обе – с «сухим» счетом и на выезде.

А ведь перед перерывом, когда спартаковцев спрашивали, как они собираются поработать в паузе с новым тренерским штабом, «гладиаторы» отводили глаза и невесело усмехались.

Вспоминаю, слова Константина Глазачева, бывшего капитаном «Спартака» в одном из матчей.

- Пауза для «Спартака» как раз момент тревожный, - заявил Глазачев перед перерывом.- Надо сделать правильные выводы из прошлого сезона. Ведь год назад мы именно после паузы не больно хорошо играли. А отступать нам уже некуда. Мы бьемся за плей-офф.

Год назад «Спартак» сыграл в ноябре после паузы девять матчей. И в шести из них уступил. В том числе «Динамо», «Локомотиву» и дважды – ХК Сочи. Командам из Западной конференции, с которыми красно-белые обязаны цепляться за очки. Иначе выбиться в зону плей-офф на Западе просто невозможно. Это сейчас архитрудная задача.

И вот в первом матче после перерыва болельщики «Спартака» затаили дыхание. Красно-белые отправились в Новосибирск. И победили 2:0. Случайность? Не думаю Два раза игроки «Сибири» удалялись, и два раза их за это наказали.

А при крепкой обороне хорошо отлаженное большинство – ключ к успеху.

Но один матч – мало что значит. Сегодня москвичи провели второй поединок в сибирском турне. На этот раз с «Металлургом» из Новокузнецка. Да, это аутсайдер нынешнего чемпионата. Но беззубым его не назовешь. Тем более – дома.

И вновь «сухая» победа – 3:0! Правда, на этот раз без голов в большинстве. Хотя в первом периоде возможностей реализовать лишнего «Кузня» гостям предоставила предостаточно.

Первым, кстати, удалился Михаил Анисин, вернувшийся в состав «Металлурга» после паузы. У него она была не только на Евротур, а тянулась аж с 4 октября.

Преимущества в счете спартаковцы на этот раз добились, благодаря разнице в классе. Ведь забивали они чаще в пустые ворота, когда вратарь был уже вне игры. Но вот то, что сами не пропустили – все же показательно.

В обоих матчах ворота красно-белых защищал Никита Беспалов. Это два его первых «сухаря» в сезоне и 62 отраженных броска в двух матчах.

Ждем продолжения «сухой» серии! Хотя следующее испытание у голкипера «Спартака», конечно, будет посерьезней. Омичи едут в Омск, где в субботу встретятся с «Авангардом».

Но главное, что прошлогоднее проклятие «периода после паузы» красно-белые, похоже, преодолели. И пока они держат слово – сделать все, чтобы весной играть в плей-офф.

Двух побед, конечно, мало, чтоб наверстать упущенное в октябре. Но надежда крепнет.

- Мы мощно провели второй период, - отметил после сегодняшней победы главные тренер «Спартака» Алексей Ярушкин. – А ключевой момент – когда выстояли втроем. Хотя у одного из наших игроков в тот момент еще и клюшка сломалась!

P.S.Кстати, «Сибирь», о которой речь шла выше проиграла уже шестой матч кряду. И снова дома! Сегодня новосибирцы уступили торпедовцам в одну калитку – 1:4.