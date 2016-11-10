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Фагерстрем хочет выиграть чемпионаты страны и мира

Игорь Зетилов
Источник:  PRO BandyКомментарии

Новичок «СКА-Нефтяника» Кристоффер Фагерстрем о переезде на Дальний Восток и победе в Кубке России, профессии инструктора по гольфу и трудностях произношения русских фамилий — в интервью клубному журналу «PRO Bandy».

Как уже знают болельщики, в межсезонье ряды «СКА-Нефтяника» пополнили несколько новичков, в числе которых оказался очередной уроженец Швеции, составивший компанию своему соотечественнику — Эрику Сэфстрему. Представитель скромного — по шведским меркам — клуба «Венерсборг» успешно влился в армейский состав, сделав серьезную заявку роль одного из лидеров команды. Кто он, Кристоффер? Чем живет? В этом постаралась разобраться Елена Карытова.

— Кристоффер, ты, можно сказать, только-только приехал в Хабаровск, и уже выиграл очень почетный в России трофей. Можешь назвать себя счастливчиком?
— Я очень счастлив, что мы взяли Кубок, это было мечтой. Результат сделала вся команда. Если бы кто-то оплошал, то… даже не хочу думать, что было бы. Все молодцы: игроки, тренеры. Я сделал фото с кубком, выложил в соцсети, получил много лайков и звонков с поздравлениями. В Швеции знают, что Кубок России — это престижный трофей. Не считаю себя счастливчиком, ведь одержанная победа — это результат большой и тяжелой работы, которую мы проделали. Для меня это первая большая победа. Хочу сказать спасибо главному тренеру Михаилу Юрьеву, который меня пригласил, и теперь у меня есть достижение в банди.

— На Кубке мира в Швеции тебе пришлось играть против своей бывшей команды «Венерсборг». Очень хотел забить бывшим партнерам?
— Там были особые чувства, описать их одним словом нельзя. Все-таки я провел в «Венерсборге» почти 9 лет. Но сейчас я в «СКА-Нефтянике» и хочу, чтобы побеждал только он. Я немного помог — забил пару мячей в ворота «Венерсборга». Мне было важно показать, что я хороший хоккеист и могу играть еще лучше.

— Твой контракт с Хабаровском рассчитан всего на один сезон…
— Я знаю, что у многих ребят заканчивается контракты после этого сезона. Поэтому для своего первого опыта в России я выбрал контракт на год. Посмотрим, что будет дальше. Я впервые так далеко уехал из дома.

— Что захватил с собой из дома?
— Кофе! У нас он хороший, но оказывается и здесь в магазинах его можно найти. Когда я играл в молодежной и юниорской сборных, то был в России пять или шесть раз. Я знаю, что здешняя еда отличается от шведской. Но мне все нравится. И суп, и борщ.

— Что ты знал о команде до переезда в Хабаровск?
— Во-первых, я не раз видел «СКА-Нефтяник» на Кубке мира в Швеции. Во-вторых, у вас было немало шведских хоккеистов, и мне удалось навести справки о клубе и о жизни в России. Кое-что я знал о Хабаровске из прессы. В прошлом году писали, что у вас медведь зашел в магазин!

— Ты знаешь, что хоккеистов «СКА-Нефтяника» называют кабанами?
— Нет, об этом я не слышал! Теперь понятно, почему на афише к матчу изображен кабан. А еще знаю про матч между «СКА-Нефтяником» и «Амуром». Мне было бы интересно сыграть с шайбой и другой клюшкой. Знаете, если бы я не пошел в банди, то стал бы играть в хоккей с шайбой. Единственное, что меня смущает — это маленькая площадка. Я люблю скорость, я быстрый парень, поэтому для меня лучше большой лед.

— В Швеции тебе пришлось оставить не только близких, но и работу.
— Я работаю инструктором, учу людей играть в гольф. Это непростой вид спорта. Он появился в моей жизни позже, чем банди.

— В Европе часто можно слышать не очень приятные слова о России. В связи с этим, не было ли у тебя каких-то опасений во время переезда в Хабаровск?
— Я не занимаюсь политикой, могу говорить только о своих впечатлениях. Россия и Хабаровск — замечательные. Я здесь три месяца и я наслаждаюсь жизнью. Здесь приятные люди. Они хорошо относятся к иностранцам. Конечно, в Швеции я разное слышал о вашей стране. Но, пусть политика останется с политиками. Я рад, что есть возможность составить свое собственное мнение.

— Вернемся к хоккею. Кто твой кумир?
— Когда я был маленьким, в Венерсборге играло немало хоккеистов из России. Они мне очень нравились. Выделю Валерия Грачёва, который сейчас работает тренером в Иркутске. Я следил за ним. Еще мне очень нравился шведский игрок Пер Фоссхауг.

— Что скажешь о российских клубах?
— Пока я играл лишь с теми, кто был в нашей группе в Кубке России. Очень сильная команда в Красноярске. «Кузбасс» провел против нас очень хорошую игру. В России хорошие команды, но я надеюсь, что «СКА-Нефтяник» в итоге окажется лучшим, и будет играть в финале чемпионата.

— Чем, по твоим ощущениям, отличается шведский хоккей от российского?
— В России хоккей более быстрый, постоянно надо идти вперед. В Швеции мы больше играем в пас. Знаете, меня называли «русский Фагер». Даже в Швеции мой стиль был больше похож на русский.

— Есть волнение перед первой игрой в «Ерофее»?
— Есть, но оно пройдет, когда начнется игра. Я не знаю, сколько болельщиков обычно приходит на матч, но мне бы хотелось увидеть полную арену, как на чемпионате мира! Я смотрел видео, заполненные трибуны — это здорово! Так что, пусть приходят все десять тысяч болельщиков! Передайте, что мы их ждем!

— В чемпионате России будет много матчей, в том числе играть придется по два дня подряд.
— Это будет впервые в моей жизни. Но и для России это тоже первый опыт, так что все хоккеисты в одинаковой ситуации. Конечно, будет тяжело. Не спорю. А вот будут ли интересны спаренные матчи болельщикам? Я не знаю. Только время покажет. Возможно, если мы хорошо проведем первый матч, то на следующий день болельщики вернутся.

— В «СКА-Нефтянике» собраны опытные игроки. Хотел бы что-то перенять у них?
— Хоккеисты Хабаровска — одни из лучших в своем деле. Артем Бондаренко — очень быстрый, с хорошей техникой, умеет забивать. Павел Рязанцев — сильный и быстрый, у него великолепный удар и этим он опасен. Максим Ишкельдин — суперстар! Отличная техника, делает великолепные передачи, может забить важный гол. Возможно, я бы что-то перенял у него.

— Кстати, Максим учит шведский язык. Ты ему помогаешь?
— Конечно! У Максима хороший уровень шведского. Мы даже придумали русско-шведский язык. Он помогает учить новые слова. Мне как новичку важно общаться с ребятами. Очень выручает Алексей Чижов. У него шикарный английский и он говорит на шведском.

— Самое трудное слово в русском языке?
— Мне сложно правильно сказать фамилию Чижов. Алексей, прости. Я научусь (смеется).

— Ты знаешь, что такое настоящая русская зима?
— Это когда на улице минус 25 градусов! В Швеции тоже холодно, но я никогда не забуду мою первую игру в России. Мне было лет 16, это был Киров, и мне казалось, что было минус 35. Я очень замерз! Наверно, в Сибири еще холоднее бывает. Кстати, в Кирове я расписался на щеке болельщика. Такой необычный автограф был.

— Во время посвящения в «армейцы» тебе подарили шапку. Будешь ее носить?
— Конечно! Так и напишите: я собираюсь носить ее каждый день. Потому что она мне нравится и она у меня единственная (смеется).

— Почему ты выбрал игровой номер 45?
— Я всегда играл под 11-м номером. Но в Хабаровске он занят, и я решил взять номер, которого еще никогда в команде не было.

— Ты уже посетил матч по американскому футболу и игры «Амура»…
— Наши врач и массажист играют в американский футбол. Меня пригласили на поле. Я был рядом с судьей и подбрасывал монетку. На «Амуре» мне тоже понравилось. Я познакомился с финским голкипером, с его семьей. Гораздо интереснее наблюдать за игрой, если ты кого-то знаешь. Теперь я еще и болельщик «Амура».

— Не хочешь ли отрастить бороду, как это делают многие хоккеисты по ходу сезона?
— Я попытаюсь это сделать. Может быть, к плей-офф что-то получится. Мы буквально на днях обсуждали эту тему в команде.

— Твоя самая большая мечта?
— Самое главное быть здоровым, и чтобы была семья. А в банди хочу завоевать золото в чемпионате России и в составе сборной выиграть чемпионат мира.

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