Олоф «olofmeister» Кайбьер: У нас в Швеции приводят в пример Россию

olofmeister за работой. Фото: media.epicenter.gg

На проходившем в конце октября турнире EPICENTER: Moscow по Counter-Strike: Global Offensive корреспондентам «Советского спорта» удалось пообщаться с ведущими зарубежными киберспортсменами и выяснить, что они думают о России.

Шведские киберспортсмены, как и большинство игроков в CS:GO, абсолютно не похожи на те стереотипы, которые сложились в обществе о профессиональных геймерах. Все ребята достаточно взрослые, высокие и в целом выглядят, как брутальные мужики. Таких хоть в хоккей прямо сейчас и они на фоне хоккеистов абсолютно не затерялись бы.

25-летний швед Адам «Friberg» Фриберг родился в городе Гетеборг. Долгое время играл в различных коллективах по Counter-Strike: Source. В середине 2012 года перешел на CS:GO, где стал частью возрожденного тега Ninjas in Pyjamas, где и выступает до сих пор. Помог своей команде выиграть главный приз StarLadder i-League StarSeries Season 2 - 130 000 долларов.



– Что для вас значит играть в CS:GO в России, в Москве?

– Мы получаем удовольствие, когда путешествуем по миру. Мы второй раз в Москве. И оба раза мы видим здесь много фанатов киберспорта. И конечно очень приятно играть в тех местах, где за тебя болеют. Мы встречаемся с ними, чувствуем их поддержку. К сожалению, в этот раз нам не удалось сыграть перед ними на самой арене (Ninjas in Pyjamas вылетели на стадии группового этапа - прим.редакции). А так, Москва – один самых крутых городов, в которых мы играли в CS.



– Какой турнир из тех двух, в которых вы участвовали в Москве, запомнится больше?

– Конечно, первый в 2013 году. Тогда участвовало десять команд, и мы стали победителями. Теперь же все было на отличном уровне: отель, организация, только не наш результат. Поэтому назову первый турнир из-за того, что мы выиграли.



– Какую команду можно назвать лучшей в мировом CS:GO?

– Сложно сказать, но скорее всего, Virtus Pro. Но в CS:GO есть много команд, которые могут обыграть любого соперника. На одном турнире может победить одна команда, на другом – другая. Думаю, стоит говорить о пяти-шести командах, которые в любой момент могут стать лучшими. Но прямо сейчас Virtus Pro – номер один.



24-летний швед Олоф «olofmeister» Кайбьер родился в столице Швеции Стокгольме. Долгое время выступал в дисциплине Counter-Strike 1.6, а с июня 2014 года стал играть за команду Fnatic. Был признан лучшим игроком 2015 года по версии портала hltv.org. Считается, что он лучше всех в мире стреляет из внутриигровой винтовки Tec-9, за это его прозвали «Tec9meister».



– Какие впечатления от киберспортивной Москвы?

– Я в восторге от публики. А эта сцена – лучшая из тех, которые я когда-либо видел. Все было замечательно.



– Это ваш первый турнир в Москве?

– Именно так. Я вообще впервые приехал в Москву.



– В следующий раз примете приглашение на любой другой киберспортивный ивент в столице России?

– Определенно. Нам тут все понравилось. Даже отель. Это вообще был лучший отель, в котором я останавливался за всю свою жизнь.



– А какие останутся впечатления от самого города?

– Отличные, я даже не ожидал такого. У нас, конечно, было немного времени, чтобы все посмотреть. Но на Красной площади побывали и были впечатлены.



– Вы себя чувствуете звездой в Швеции?

– Иногда можно так сказать. Но не думайте, что мы там такие уж большие звезды.



– С каким видом спорта киберспорт конкурирует в Швеции?

– Пока у нас киберспорт вообще не считается спортом. Ходят разговоры о том, что скоро его признают таковым. Но для меня это непринципиально. Конечно, в связи с этим кое-что изменится, но незначительно. Лично мне это не особо нужно.



– А вы знаете, что в России киберспорт уже официально признан?

– Да, как раз когда у нас говорят о том, что киберспорт может быть признан, приводят в пример Россию. У нас тоже знают, что в России киберспорт – официальный вид спорта.



– А вы как профессиональный геймер хотите, чтобы в Швеции киберспорт тоже официально был признан спортом?

– Для меня это не имеет значения.





Олаф :) #Epicenter #CSGO #киберспорт Фото опубликовано footba11master (@footba11master) Окт 23 2016 в 12:57 PDT



В материале использованы фотографии media.epicenter.gg