«Тренер пожалел о сказанном». Как разбирали нашумевший матч «Коломны»

Директор "Коломны" Александр Куранов заявил, что тренер его команды сделал заявление "на эмоциях"

Коломенская верста, коломенская пастила… Теперь подмосковный город прославился и благодаря своей футбольной команде. Вчера в РФС выясняли, что заставило тренера заподозрить свою команду в сдаче матча «Солярису» (0:6).

Александр Бодров на послематчевой пресс-конференци и назвал происходившее цирком и признался, что у него есть сомнения – честно ли играли его футболисты. К «Солярису» у Бодрова претензий не было. А в самом московском клубе, как говорят, весьма удивились высказываниям тренера соперника. Игроки «Соляриса» считают, что «Коломна» просто была слишком слаба…

Накануне разбирательства в РФС Бодрову тоже нездоровилось – об этом он сам сказал в интервью «Советскому спорту». Поэтому и в Коломну смотреть повтор матча с командой не поехал. А вот на Таганку прибыл. И вновь подтвердил, что от своих слов не отказывается и что доказательств у него по-прежнему нет.

Вот ведь

Главный тренер «Коломны»: Не приехал на разбор матча с «Солярисом», потому что заболел https://t.co/vcexoIyyN2 с помощью @sovsport — Артем Локалов (@lokalov) 9 ноября 2016 г.

Директор клуба Александр Куранов, прежде чем подняться на этаж, где находится офис ПФЛ, заверил журналистов, что «50 процентов игроков «Коломны» даже не знают слова «тотализатор».

А остальные 50, видимо, что-то слышали.

У главного тренера больше всего претензий к Максиму Широкову, который получил две желтые карточки к 34-й минуте. Причем вторую – за агрессивный подкат в центре поля. Но за игрока с известной футбольной фамилией ручается директор клуба. Говорит, что давно его знает, что парень не в первый раз вот так удаляется и что с ним продолжат проводить профилактические беседы.

Беседа в офисе ПФЛ продолжалась больше двух часов. Неизвестно, смотрели ли там повтор матча или отдельных фрагментов, а, может, просто разговаривали за чаем с коломенской пастилой. Но после совещания представители «Коломны» были уже не столь разговорчивы, как перед ним.

Главный тренер, которого журналисты остановили только в темной подворотне (в холле «Дома футбола» он говорить не стал), отделался лишь фразой: «Ничего говорить не буду, потому что должен осознать…».

- Никаких моментов предвзятости нет. По факту ничего нет и быть не могло, - директор «Коломны» Александр Куранов был более разговорчив.

- Это рабочая группа решила, что ничего нет и быть не могло?

- Нет, это мои высказывания. То, что решила рабочая группа, они скажут сами. Возглавлял группу президент ПФЛ Соколов. Мы просто поговорили, никаких решений не было.

- Тренер пожалел о сказанном?

- Вы видели его настроение. Конечно. Эмоции...





После этого директор «Коломны» спустился в метро. А что решила рабочая группа, ее члены так и не сообщили. Наверное, еще расследуют обстоятельства. В РФС так скоро людей не останется – всех по рабочим группам разберут. Ведь в разгаре расследование и по матчу «Урал» – «Терек». Во всяком случае, в то, что оно идет, хочется верить.