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«Тренер пожалел о сказанном». Как разбирали нашумевший матч «Коломны»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Директор "Коломны" Александр Куранов заявил, что тренер его команды сделал заявление "на эмоциях"
Директор "Коломны" Александр Куранов заявил, что тренер его команды сделал заявление "на эмоциях"

Коломенская верста, коломенская пастила… Теперь подмосковный город прославился и благодаря своей футбольной команде. Вчера в РФС выясняли, что заставило тренера заподозрить свою команду в сдаче матча «Солярису» (0:6).

Александр Бодров на послематчевой пресс-конференции назвал происходившее цирком и признался, что у него есть сомнения – честно ли играли его футболисты. К «Солярису» у Бодрова претензий не было. А в самом московском клубе, как говорят, весьма удивились высказываниям тренера соперника. Игроки «Соляриса» считают, что «Коломна» просто была слишком слаба…

Накануне разбирательства в РФС Бодрову тоже нездоровилось – об этом он сам сказал в интервью «Советскому спорту». Поэтому и в Коломну смотреть повтор матча с командой не поехал. А вот на Таганку прибыл. И вновь подтвердил, что от своих слов не отказывается и что доказательств у него по-прежнему нет.

Директор клуба Александр Куранов, прежде чем подняться на этаж, где находится офис ПФЛ, заверил журналистов, что «50 процентов игроков «Коломны» даже не знают слова «тотализатор».

А остальные 50, видимо, что-то слышали.

У главного тренера больше всего претензий к Максиму Широкову, который получил две желтые карточки к 34-й минуте. Причем вторую – за агрессивный подкат в центре поля. Но за игрока с известной футбольной фамилией ручается директор клуба. Говорит, что давно его знает, что парень не в первый раз вот так удаляется и что с ним продолжат проводить профилактические беседы.

Беседа в офисе ПФЛ продолжалась больше двух часов. Неизвестно, смотрели ли там повтор матча или отдельных фрагментов, а, может, просто разговаривали за чаем с коломенской пастилой. Но после совещания представители «Коломны» были уже не столь разговорчивы, как перед ним.

Главный тренер, которого журналисты остановили только в темной подворотне (в холле «Дома футбола» он говорить не стал), отделался лишь фразой: «Ничего говорить не буду, потому что должен осознать…».

- Никаких моментов предвзятости нет. По факту ничего нет и быть не могло, - директор «Коломны» Александр Куранов был более разговорчив.

- Это рабочая группа решила, что ничего нет и быть не могло?
- Нет, это мои высказывания. То, что решила рабочая группа, они скажут сами. Возглавлял группу президент ПФЛ Соколов. Мы просто поговорили, никаких решений не было.

- Тренер пожалел о сказанном?
- Вы видели его настроение. Конечно. Эмоции...


После этого директор «Коломны» спустился в метро. А что решила рабочая группа, ее члены так и не сообщили. Наверное, еще расследуют обстоятельства. В РФС так скоро людей не останется – всех по рабочим группам разберут. Ведь в разгаре расследование и по матчу «Урал» – «Терек». Во всяком случае, в то, что оно идет, хочется верить.

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