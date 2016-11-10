«Тренер пожалел о сказанном». Как разбирали нашумевший матч «Коломны»
Коломенская верста, коломенская пастила… Теперь подмосковный город прославился и благодаря своей футбольной команде. Вчера в РФС выясняли, что заставило тренера заподозрить свою команду в сдаче матча «Солярису» (0:6).
Александр Бодров на послематчевой пресс-конференци
Накануне разбирательства в РФС Бодрову тоже нездоровилось – об этом он сам сказал в интервью «Советскому спорту». Поэтому и в Коломну смотреть повтор матча с командой не поехал. А вот на Таганку прибыл. И вновь подтвердил, что от своих слов не отказывается и что доказательств у него по-прежнему нет.
Вот ведь— Артем Локалов (@lokalov) 9 ноября 2016 г.
Главный тренер «Коломны»: Не приехал на разбор матча с «Солярисом», потому что заболел https://t.co/vcexoIyyN2 с помощью @sovsport
Директор клуба Александр Куранов, прежде чем подняться на этаж, где находится офис ПФЛ, заверил журналистов, что «50 процентов игроков «Коломны» даже не знают слова «тотализатор».
А остальные 50, видимо, что-то слышали.
У главного тренера больше всего претензий к Максиму Широкову, который получил две желтые карточки к 34-й минуте. Причем вторую – за агрессивный подкат в центре поля. Но за игрока с известной футбольной фамилией ручается директор клуба. Говорит, что давно его знает, что парень не в первый раз вот так удаляется и что с ним продолжат проводить профилактические беседы.
Беседа в офисе ПФЛ продолжалась больше двух часов. Неизвестно, смотрели ли там повтор матча или отдельных фрагментов, а, может, просто разговаривали за чаем с коломенской пастилой. Но после совещания представители «Коломны» были уже не столь разговорчивы, как перед ним.
Главный тренер, которого журналисты остановили только в темной подворотне (в холле «Дома футбола» он говорить не стал), отделался лишь фразой: «Ничего говорить не буду, потому что должен осознать…».
- Никаких моментов предвзятости нет. По факту ничего нет и быть не могло, - директор «Коломны» Александр Куранов был более разговорчив.
- Это рабочая группа решила, что ничего нет и быть не могло?
- Нет, это мои высказывания. То, что решила рабочая группа, они скажут сами. Возглавлял группу президент ПФЛ Соколов. Мы просто поговорили, никаких решений не было.
- Тренер пожалел о сказанном?
- Вы видели его настроение. Конечно. Эмоции...
После этого директор «Коломны» спустился в метро. А что решила рабочая группа, ее члены так и не сообщили. Наверное, еще расследуют обстоятельства. В РФС так скоро людей не останется – всех по рабочим группам разберут. Ведь в разгаре расследование и по матчу «Урал» – «Терек». Во всяком случае, в то, что оно идет, хочется верить.