«Барсы» приглушили трио «замок»
Две лучшие команды Востока два с половиной часа держали зрителей в напряжении, выдав матч уровня плей-офф, судьба которого решилась только в серии буллитов. Зрелищная игра стала достойной репетицией возможного финала конференции.
А НЕ СПЕТЬ ЛИ НАМ ПЕСНЮ?
Накануне битвы титанов Востока обладатели Кубка
Гагарина-2016 попробовали себя в новом амплуа. Василий Кошечкин, Сергей Мозякин и Данис Зарипов на троих сообразили… вокальный
ансамбль. А все ради того, чтобы поздравить сотрудников Министерства внутренних
дел, чей профессиональный праздник пришелся аккурат на день матча с «барсами».
А почему бы и нет? В песне из фильма «Долг и честь», которую «сталевары»
выбрали в качестве открытки, все слова – не только про полицейских, но и про
хоккеистов! Тут и про риск, и про потерю друзей, не побоявшихся принять бой
(вспомните геройский поступок «металлурга» Войтека Вольски, который стоил ему перелома позвоночника), и про победу
добра над злом…
– Лишь только тот, кого нельзя согнуть, – запевалой выбрали Кошечкина. И голкипер-гигант не
сфальшивил!
– Способен мир от зла спасти, – подхватил Зарипов, доказав, что талантливый хоккеист и в музыке – мастак.
– Ты сам однажды выбрал этот путь, и должен идти, – Мозякин поставил точку в куплете столь
же виртуозно, как привык укладывать шайбы по «девяткам».
Солистам из стана «Магнитки» болельщики придумали даже название – трио «ЗАМОК» – по первым буквам фамилий.
Этот необычный клип крутили на видеокубе перед началом матча. Захлопнется ли «ЗАМОК» на клетке с «барсом» – интрига вечера уже в хоккейной, а не в музыкальной части.
СВИТОВ БИТ, СВИТОВ ЗАБИЛ
«Ваша песенка спета!» – обещает Зарипов уже в середине первого
периода. Мхатовской паузой он раскидывает защиту «Ак Барса», уезжает за ворота
и шикарным дриблингом заставляет пластаться голкипера Гарипова. Пас на
блюдечке Виктору Антипину, и трибуны уже готовы петь
песнь герою. 1:0.
В казанском «оркестре» первую скрипку играет Альберт Яруллин. У гостей большинство, Кошечкин не успевает прикрыть ближний угол, паритет восстановлен.
От атмосферы на стадионе можно заряжать мобильники! Порой молнии бьют прямо в лед – совсем не тафгай Калетник так встречает казанского гренадера Свитова, что борт трещит. А сам Александр недоуменно смотрит на своего обидчика: в этой сшибке нет места прокатам и жеманностям!
После перерыва Свитов возвращает должок – в стиле заправского бильярдиста переправляет наброс Токранова в дальнюю «лузу». 1:2. «Сталевары» только разводят руками и готовят ответные козыри.
И снова на авансцену выходит Зарипов! Данис «с мясом» запихивает шайбу в ворота, заставляя арену сойти с ума, а цифры на табло объективно отобразить происходящее на поле. Играют два равных, по-спортивному злых и очень крутых соперника.
Можно не сомневаться, что этот матч – репетиция плей-офф. С высокой долей вероятности – финала Востока. С той лишь разницей, что в кубковых встречах буллитов не будет. А в День полиции чуть удачливее в хоккейной лотерее оказались казанцы…
КАЛЕТНИК: САНЯ ПРОСТО НЕ ОЖИДАЛ…
– Владислав,
как удалось так поймать Свитова? Наверняка этот силовой прием попадет в рейтинг
лучших по версии лиги! – интересуются журналисты у Калетника после финальной сирены.
– Да простой игровой момент, может, Саня не ожидал немножко. Так уж получилось…
– Он потом не
вспоминал этот момент? Может, предлагал перчатки скинуть?
– Нет, Саня – хороший игрок. Да, силового плана. Но все же всё понимают…
– Наверное, не
все получилось у «Металлурга», победа все-таки ускользнула. Но, несмотря на
результат, можно сказать, что игра была хорошей?
– Интересная игра, с таким соперником всегда матчи интересные. Я заметил, что у «барсов» нет симулянтов. Обе команды бились, наверняка болельщикам матч понравился.
– Вывеска у матча, конечно, очень яркая.
А был особенный настрой на игру?
– Мы на все команды настраиваемся, но сегодня да – была битва за шесть очков. Жаль, на буллитах нам немного не повезло. Что ж, будем работать…
Неизменным в противостоянии «Магнитки» и «Ак Барса» остаются пресс-конференции, на которых во всей красе проявляется сестра таланта. Ответы тренеров умещаются в несколько фраз.
– Игра получилась уровня плей-офф. Несмотря на то, что мы перебросали соперника в два раза – 34 на 17, довольствуемся только одним очком, – сетует наставник «Магнитки» Илья Воробьев.
– Сказать, что все сегодня было идеально – не могу. Но отдача хорошая, ребята старались и играли на результат. Мы чередуем вратарей, сегодня была очередь Гарипова, – лаконичный итог матча от главного тренера «барсов» Зинэтулы Билялетдинова.
Матч
Металлург Мг - Ак Барс - 2:3 Б. (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Антипин (Зарипов, Коварж), 8:39 (1:0 - бол.). Яруллин (Глинкин, Малыхин), 13:37 (1:1 - бол.). Свитов (Токранов, Секач), 24:06 (1:2 - бол.). Зарипов (Мозякин, Коварж), 34:33 (2:2 - бол.).
Победный буллит:
Малыхин - 2:3.
Место и дата
10 ноября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция