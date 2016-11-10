«Барсы» приглушили трио «замок»

Две лучшие команды Востока два с половиной часа держали зрителей в напряжении, выдав матч уровня плей-офф, судьба которого решилась только в серии буллитов. Зрелищная игра стала достойной репетицией возможного финала конференции.

А НЕ СПЕТЬ ЛИ НАМ ПЕСНЮ?

Накануне битвы титанов Востока обладатели Кубка Гагарина-2016 попробовали себя в новом амплуа. Василий Кошечкин, Сергей Мозякин и Данис Зарипов на троих сообразили… вокальный ансамбль. А все ради того, чтобы поздравить сотрудников Министерства внутренних дел, чей профессиональный праздник пришелся аккурат на день матча с «барсами».



А почему бы и нет? В песне из фильма «Долг и честь», которую «сталевары» выбрали в качестве открытки, все слова – не только про полицейских, но и про хоккеистов! Тут и про риск, и про потерю друзей, не побоявшихся принять бой (вспомните геройский поступок «металлурга» Войтека Вольски, который стоил ему перелома позвоночника), и про победу добра над злом…



– Лишь только тот, кого нельзя согнуть, – запевалой выбрали Кошечкина. И голкипер-гигант не сфальшивил!

– Способен мир от зла спасти, – подхватил Зарипов, доказав, что талантливый хоккеист и в музыке – мастак.

– Ты сам однажды выбрал этот путь, и должен идти, – Мозякин поставил точку в куплете столь же виртуозно, как привык укладывать шайбы по «девяткам».

Солистам из стана «Магнитки» болельщики придумали даже название – трио «ЗАМОК» – по первым буквам фамилий.

Этот необычный клип крутили на видеокубе перед началом матча. Захлопнется ли «ЗАМОК» на клетке с «барсом» – интрига вечера уже в хоккейной, а не в музыкальной части.

СВИТОВ БИТ, СВИТОВ ЗАБИЛ

«Ваша песенка спета!» – обещает Зарипов уже в середине первого периода. Мхатовской паузой он раскидывает защиту «Ак Барса», уезжает за ворота и шикарным дриблингом заставляет пластаться голкипера Гарипова. Пас на блюдечке Виктору Антипину, и трибуны уже готовы петь песнь герою. 1:0.

В казанском «оркестре» первую скрипку играет Альберт Яруллин. У гостей большинство, Кошечкин не успевает прикрыть ближний угол, паритет восстановлен.

От атмосферы на стадионе можно заряжать мобильники! Порой молнии бьют прямо в лед – совсем не тафгай Калетник так встречает казанского гренадера Свитова, что борт трещит. А сам Александр недоуменно смотрит на своего обидчика: в этой сшибке нет места прокатам и жеманностям!

После перерыва Свитов возвращает должок – в стиле заправского бильярдиста переправляет наброс Токранова в дальнюю «лузу». 1:2. «Сталевары» только разводят руками и готовят ответные козыри.

И снова на авансцену выходит Зарипов! Данис «с мясом» запихивает шайбу в ворота, заставляя арену сойти с ума, а цифры на табло объективно отобразить происходящее на поле. Играют два равных, по-спортивному злых и очень крутых соперника.

Можно не сомневаться, что этот матч – репетиция плей-офф. С высокой долей вероятности – финала Востока. С той лишь разницей, что в кубковых встречах буллитов не будет. А в День полиции чуть удачливее в хоккейной лотерее оказались казанцы…

КАЛЕТНИК: САНЯ ПРОСТО НЕ ОЖИДАЛ…

– Владислав, как удалось так поймать Свитова? Наверняка этот силовой прием попадет в рейтинг лучших по версии лиги! – интересуются журналисты у Калетника после финальной сирены.

– Да простой игровой момент, может, Саня не ожидал немножко. Так уж получилось…

– Он потом не вспоминал этот момент? Может, предлагал перчатки скинуть?

– Нет, Саня – хороший игрок. Да, силового плана. Но все же всё понимают…

– Наверное, не все получилось у «Металлурга», победа все-таки ускользнула. Но, несмотря на результат, можно сказать, что игра была хорошей?

– Интересная игра, с таким соперником всегда матчи интересные. Я заметил, что у «барсов» нет симулянтов. Обе команды бились, наверняка болельщикам матч понравился.



– Вывеска у матча, конечно, очень яркая. А был особенный настрой на игру?

– Мы на все команды настраиваемся, но сегодня да – была битва за шесть очков. Жаль, на буллитах нам немного не повезло. Что ж, будем работать…

Неизменным в противостоянии «Магнитки» и «Ак Барса» остаются пресс-конференции, на которых во всей красе проявляется сестра таланта. Ответы тренеров умещаются в несколько фраз.

– Игра получилась уровня плей-офф. Несмотря на то, что мы перебросали соперника в два раза – 34 на 17, довольствуемся только одним очком, – сетует наставник «Магнитки» Илья Воробьев.

– Сказать, что все сегодня было идеально – не могу. Но отдача хорошая, ребята старались и играли на результат. Мы чередуем вратарей, сегодня была очередь Гарипова, – лаконичный итог матча от главного тренера «барсов» Зинэтулы Билялетдинова.