Евгения Белякова: Пока не знаю, вернусь ли в НБА

Завершив сезон за океаном в качестве чемпионки женской НБА, Евгения Белякова вернулась в Россию и сразу окунулась в сезон европейский – в составе УГМК. А заодно нашла время для интервью «Советскому спорту».

«БЫЛИ УВЕРЕНЫ, ЧТО ПОБЕДИМ «МИННЕСОТУ»

- От эмоций после победы в финале НБА уже отошли? – начинаем беседу с форвардом «Лос-Анджелес Спаркс», которая стала второй россиянкой в истории заокеанской лиги, выигравшей титул. Первой в 2010 году была Светлана Абросимова.

- Немного, - признается Евгения. – Конечно, поначалу радости было – не передать словами! Но сейчас уже успокоилась. Тем более, времени на долгое празднование не хватило. Я буквально в течение недели после решающего матча прошла в Америке все необходимые обследования и улетела в Екатеринбург. Тут ведь сезон только стартовал!

- Серия с «Миннесотой» сложилась непросто – вы дважды вырывались вперед, дважды соперницы счет сравнивали. В итоге все решалось в пятой встрече на их площадке… Прямо, как в финале мужского НБА между «Кливлендом» и «Голден Стейт», где чемпионом вместе с «Кавс» стал Тимофей Мозгов.

- Вот-вот! Мы тоже заметили эту параллель. Поэтому летели в Миннеаполис с уверенностью в успехе. Раз «Кливленд» в гостях одолел несокрушимых «Уорриорс», то и у нас есть все шансы! – смеется Белякова. – Если честно, было, конечно, непросто. «Миннесота» считалась фаворитом, она заняла первое место в регулярном чемпионате и мощно выглядела в плей-офф. Правда, мы тоже свои серии не затягивали. И все же понимали, что придется выложиться на 100 процентов. Даже больше, чтобы получить перстни.

- В женской НБА тоже перстни дают?

- А как же! Правда, я пока свой не получила. Вроде как их будут вручать перед началом следующего сезона. Так-то с меня даже мерки не снимали.

- Что помогло справиться с «Миннесотой»?

- Наверное, правильный настрой. От нас в меньшей степени чего-то ждали, так что не давил груз ответственности. Плюс мы были более голодны до победы. В составе «Спаркс» кроме Энн Уотерс никто раньше в финалах не играл. Но нехватку опыта мы сполна компенсировали желанием выложиться на площадке! Это, в общем, и сработало.

- Сами вы по ходу серии провели на паркете всего одну минуту. Не обидно, что тренер вас почти не выпускал?

- Конечно, всем хочется играть как можно больше. Не просто играть – но забивать, раздавать передачи… Однако я уже опытный игрок и понимаю, что главное – успех команды. Надо помогать со скамейки, махать полотенцем? Пожалуйста, я готова! И если результат положительный, то какие могут быть вопросы к тренеру? Значит, он все сделал правильно. На моих ощущениях от победы это никак не сказалось. Я все равно очень счастлива!

«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ МЕНЯ НЕ ИСПУГАЛО»

- В бытовом плане в Америке обжились?

- У меня там почти ничего своего нет. Машина – арендованная, квартиру предоставил клуб. Но чувствовала себя абсолютно комфортно. К тому же, Лос-Анджелес – чудесный город для жизни! Всегда отличная погода, рядом – океан, пляжи. Есть возможность расслабиться и позагорать после тренировок. Красота!

- А как же местная сейсмоактивность? В Калифорнии ведь постоянно случаются землетрясения.

- Да, я была на экскурсии в местной обсерватории. Нам там много про это рассказывали – про сдвиги тектонических плит, про то, как часто в регионе регистрируются подземные толчки. Увлекательно, если честно! Но за все время, что я провела в Лос-Анджелесе, никаких землетрясений не было. Один раз все же испытала его на себе, но было это, кажется, в Сан-Антонио.

- И как? Страшно?

- Интересно! Просыпаешься ночью и не понимаешь, что происходит – все вокруг дрожит, люстра качается, шторы – колышутся. Восторг! Испугаться, если честно, просто не успела – все закончилось быстро. Да и несильное землетрясение было. Так, рядовое.

- Тяжело было возвращаться из солнечного Лос-Анджелеса в морозный, заснеженный Екатеринбург?

- Наоборот – я соскучилась по русской зиме! Мне даже нравится то, что я вижу за окном. Не все же на солнце греться! Тем более, в Екатеринбурге я всегда чувствую себя по-настоящему как дома. Здесь много друзей, очень тепло встретили в команде. Да и просто люди здесь… гораздо ближе по душе, чем американцы. Если улыбаются – то искренне. Не так, как в Штатах, где каждый заправщик или кассир в магазине спросит «Как дела?», но при этом ему на самом деле глубоко неинтересно, что у тебя происходит в жизни.

- По русской кухне тоже соскучились? По борщу?

- По кухне – да. А вот борщ не люблю, кстати. И сама не ем, и готовить не умею.

«В ЛАС-ВЕГАС МЫ НЕ ЗАЛЕТАЛИ»

- «Кливленд», когда выиграл титул, по дороге домой залетел в Лас-Вегас и покутил немного в одном из местных казино. Вы так же из Миннеаполиса возвращались?

- Нет, увы, - смеется Евгения. – Мы летели регулярным прямым рейсом в Лос-Анджелес, и вряд ли остальные пассажиры были бы рады, если бы мы предложили заскочить по дороге в Вегас. Хотя… Почему нет? Может, стоило попробовать!

- В общем, особого «корпоратива» по случаю победы не было?

- Сходили с командой в ресторан, устроили праздничный ужин. Но в целом да – ничего грандиозного не проводили.

- А в Екатеринбурге? Подруги по УГМК не заставили «проставиться»?

- Можно сказать, я от этой обязанности увильнула, - снова смеется Белякова. – Если серьезно, какой смысл одной команде праздновать победу другого клуба? Все девочки за меня рады, но мы так решили – собираться и отмечать будем, когда что-то выиграем вместе. Евролигу или чемпионат России. Хотя задача – победить и там, и там.

- Физически чувствуете себя нормально? Все-таки, весной вы прямиком из УГМК отправились в «Лос-Анджелес», теперь – обратно. Без перерыва, без отпуска.

- Отпуск летом был, во время Олимпиады. Мне хватило. Чувствую себя нормально. Думаю, это и по матчам видно. К тому же, я ведь не на следующий день после финала НБА вернулась в Россию. Неделю где-то была возможность отдохнуть, собраться с мыслями и настроиться на европейский сезон.

- Ваш контракт новичка, по идее, закончился. Есть понимание, будут ли его с вами продлевать?

- Меня ждут в «Спаркс» - я точно знаю. И тренер, и партнеры. Другое дело, я сама пока не определилась, буду ли продолжать выступать в НБА.

- Почему?

- В этом году была одна ситуация. Сборная, увы, не попала на Игры в Рио, так что не было необходимости летом выступать за национальную команду. Это, собственно, и позволило мне попробовать силы в Америке. Но кто знает, что будет через год? Надеюсь, мы отберемся на чемпионат Европы. И хватит ли меня на то, чтобы совмещать игры в сборной и еще в двух клубах по обе стороны Атлантики – вопрос. Пока не знаю, как все сложится. Да и рано об этом думать. Принимать решение буду весной.